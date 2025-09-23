  • Cotizaciones
    martes 23 de septiembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Lula recordó a Mujica en la ONU y criticó sanciones de Estados Unidos

    En la Asamblea General de la ONU, Lula recordó a José Mujica y al papa Francisco, y denunció las sanciones unilaterales de Estados Unidos como una amenaza al multilateralismo y la democracia

    El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante el debate general de la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York el 23 de setiembre de 2025.

    El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante el debate general de la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York el 23 de setiembre de 2025.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    “Este año el mundo se ha quedado sin dos personalidades excepcionales, el antiguo presidente uruguayo Pepe Mujica y el papa Francisco. Ambos representaban como ningún otro los valores humanistas”, dijo Lula en su discurso. Según expresó, si siguieran con vida “usarían esta plataforma para recordar que el autoritarismo, la degradación medioambiental y la desigualdad no son inexorables”.

    Leé además

    Luiz Inácio Lula da Silva habla durante una Cumbre de las Naciones Unidas sobre Palestina en la sede de la ONU durante la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en Nueva York el 22 de setiembre de 2025. 
    Video
    ONU

    Francia reconoce al Estado palestino y Lula ratifica la suspensión de exportaciones de defensa a Israel

    Por  France 24  y Redacción Galería
    Vista aérea durante una manifestación contra el proyecto de amnistía que avanza en el Congreso en Sao Paulo, este domingo.
    Video
    Brasil

    Miles de personas se manifiestan en Brasil contra la amnistía para el expresidente Bolsonaro

    Por France 24
    Embed - "Nuestra democracia y soberanía no se regatea": Lula da Silva en Asamblea General de la ONU

    Lula subrayó que “la confrontación no es inevitable” y llamó a construir un orden internacional multipolar, pero también multilateral, con líderes “capaces de entender que el siglo XXI no puede ser un juego de suma cero”.

    Más allá de las referencias personales, el mandatario brasileño aprovechó su intervención para lanzar duras críticas al debilitamiento del multilateralismo y a las sanciones unilaterales impulsadas por Estados Unidos. “La autoridad de esta organización está amenazada. Asistimos a la consolidación del desorden internacional, marcado por ataques a la soberanía y sanciones arbitrarias. Las intervenciones unilaterales se están convirtiendo en la norma”, señaló.

    Lula denunció que esas medidas han afectado directamente a Brasil, recordando los aranceles del 50% aplicados por la administración de Donald Trump a productos brasileños y lo que describió como intentos de interferir en el sistema judicial del país. En particular, cuestionó la aplicación de la Ley Magnitsky contra el ministro del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes y la cancelación de visas a varios magistrados, a lo que se sumó recientemente la sanción contra la esposa de Moraes, la abogada Viviane Barci.

    “Brasil no cederá ante esta nueva agresión”, advirtió el gobierno en un comunicado emitido el lunes, en reacción a las últimas medidas de Washington. Lula, en tanto, vinculó estas acciones con lo que definió como el avance global de fuerzas antidemocráticas que “actúan como milicias físicas y digitales, restringen la prensa y exaltan la ignorancia”.

    El presidente brasileño cerró su mensaje con un llamado a defender la democracia y la paz, recordando que Brasil recuperó sus instituciones hace 40 años tras dos décadas de dictadura.

    Selección semanal
    “Búsquelo por el mundo”

    Juan Sartori pone en pausa su actividad política en Uruguay y se concentra en los negocios internacionales

    Por Federico Castillo
    Gobierno de Montevideo

    El Frente Amplio “blinda” a Cosse y busca unificar el relato sobre su gestión pese a las diferencias internas

    Por Santiago Sánchez
    Fuerzas Armadas

    Después de cinco años consecutivos, Uruguay declinó participar en un ejercicio militar clave de Estados Unidos

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Intendencia de Montevideo

    Tensión en la Junta Departamental de Montevideo por déficit de casinos municipales y Kibón

    Por Lucía Cuberos

    Te Puede Interesar

    Yamandú Orsi durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.
    Video

    Yamandú Orsi en la Asamblea de la ONU: “Ningún Estado” democrático puede “ejercer la barbarie contra civiles”

    Por Redacción Búsqueda
    Viajes para explorar el dolor: la delgada línea entre memoria, respeto y morbo

    Viajes para explorar el dolor: la delgada línea entre memoria, respeto y morbo

    Por Santiago Perroni
    La Policía Nacional de Uruguay busca mejorar las investigaciones sobre el papel de representantes y exfutbolistas en maniobras de lavado de dinero.

    Apuestas, transferencias y lavado en el fútbol: la ONU advierte sobre “grupos delictivos graves” en Uruguay y la región

    Por Juan Francisco Pittaluga
    El presidente Yamandú Orsi en una visita al estand del INIA en la reciente edición de la Expo Prado.

    Presupuesto: el INIA advierte que, con los recursos propuestos, deberá recortar plantilla e investigación

    Por Redacción Búsqueda