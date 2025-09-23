Lula recordó a Mujica en la ONU y criticó sanciones de Estados Unidos

En la apertura de la Asamblea General de Naciones Unidas , el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva , rindió homenaje a su fallecido amigo José Mujica y al papa Francisco , a quienes definió como “personalidades excepcionales” y referentes de los valores humanistas.

“Este año el mundo se ha quedado sin dos personalidades excepcionales, el antiguo presidente uruguayo Pepe Mujica y el papa Francisco. Ambos representaban como ningún otro los valores humanistas”, dijo Lula en su discurso. Según expresó, si siguieran con vida “usarían esta plataforma para recordar que el autoritarismo, la degradación medioambiental y la desigualdad no son inexorables”.

Embed - "Nuestra democracia y soberanía no se regatea": Lula da Silva en Asamblea General de la ONU

Lula subrayó que “la confrontación no es inevitable” y llamó a construir un orden internacional multipolar, pero también multilateral, con líderes “capaces de entender que el siglo XXI no puede ser un juego de suma cero”.

Más allá de las referencias personales, el mandatario brasileño aprovechó su intervención para lanzar duras críticas al debilitamiento del multilateralismo y a las sanciones unilaterales impulsadas por Estados Unidos . “La autoridad de esta organización está amenazada. Asistimos a la consolidación del desorden internacional, marcado por ataques a la soberanía y sanciones arbitrarias. Las intervenciones unilaterales se están convirtiendo en la norma”, señaló.

Lula denunció que esas medidas han afectado directamente a Brasil, recordando los aranceles del 50% aplicados por la administración de Donald Trump a productos brasileños y lo que describió como intentos de interferir en el sistema judicial del país. En particular, cuestionó la aplicación de la Ley Magnitsky contra el ministro del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes y la cancelación de visas a varios magistrados, a lo que se sumó recientemente la sanción contra la esposa de Moraes, la abogada Viviane Barci.

“Brasil no cederá ante esta nueva agresión”, advirtió el gobierno en un comunicado emitido el lunes, en reacción a las últimas medidas de Washington. Lula, en tanto, vinculó estas acciones con lo que definió como el avance global de fuerzas antidemocráticas que “actúan como milicias físicas y digitales, restringen la prensa y exaltan la ignorancia”.

El presidente brasileño cerró su mensaje con un llamado a defender la democracia y la paz, recordando que Brasil recuperó sus instituciones hace 40 años tras dos décadas de dictadura.