Lula recordó a Mujica en la ONU y criticó sanciones de Estados Unidos
En la Asamblea General de la ONU, Lula recordó a José Mujica y al papa Francisco, y denunció las sanciones unilaterales de Estados Unidos como una amenaza al multilateralismo y la democracia
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante el debate general de la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York el 23 de setiembre de 2025.
“Este año el mundo se ha quedado sin dos personalidades excepcionales, el antiguo presidente uruguayo Pepe Mujica y el papa Francisco. Ambos representaban como ningún otro los valores humanistas”, dijo Lula en su discurso. Según expresó, si siguieran con vida “usarían esta plataforma para recordar que el autoritarismo, la degradación medioambiental y la desigualdad no son inexorables”.
Lula subrayó que “la confrontación no es inevitable” y llamó a construir un orden internacional multipolar, pero también multilateral, con líderes “capaces de entender que el siglo XXI no puede ser un juego de suma cero”.
Más allá de las referencias personales, el mandatario brasileño aprovechó su intervención para lanzar duras críticas al debilitamiento del multilateralismo y a las sanciones unilaterales impulsadas por Estados Unidos. “La autoridad de esta organización está amenazada. Asistimos a la consolidación del desorden internacional, marcado por ataques a la soberanía y sanciones arbitrarias. Las intervenciones unilaterales se están convirtiendo en la norma”, señaló.
Lula denunció que esas medidas han afectado directamente a Brasil, recordando los aranceles del 50% aplicados por la administración de Donald Trump a productos brasileños y lo que describió como intentos de interferir en el sistema judicial del país. En particular, cuestionó la aplicación de la Ley Magnitsky contra el ministro del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes y la cancelación de visas a varios magistrados, a lo que se sumó recientemente la sanción contra la esposa de Moraes, la abogada Viviane Barci.
“Brasil no cederá ante esta nueva agresión”, advirtió el gobierno en un comunicado emitido el lunes, en reacción a las últimas medidas de Washington. Lula, en tanto, vinculó estas acciones con lo que definió como el avance global de fuerzas antidemocráticas que “actúan como milicias físicas y digitales, restringen la prensa y exaltan la ignorancia”.
El presidente brasileño cerró su mensaje con un llamado a defender la democracia y la paz, recordando que Brasil recuperó sus instituciones hace 40 años tras dos décadas de dictadura.