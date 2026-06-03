Donald Trump acepta firmar una orden ejecutiva que regula la IA de forma mínima

Sin mucha fanfarria, Donald Trump firmó una esperada orden ejecutiva que establece una regulación mínima de la inteligencia artificial (IA) en Estados Unidos, alegando preocupaciones de ciberseguridad

Donald Trump firma una orden ejecutiva en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

“Las capacidades de la inteligencia artificial fortalecen a nuestra nación, pero también conllevan nuevos riesgos para la seguridad nacional”: este extracto está tomado del decreto firmado por Donald Trump el 2 de junio, que establece un marco determinado en torno a esta tecnología.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

A partir de ahora, el gobierno de Estados Unidos, los Departamentos de Economía , Defensa , Seguridad Nacional y la Casa Blanca tendrán acceso a los nuevos modelos de inteligencia artificial (IA) durante un mes completo antes de que estén disponibles para el público.

Esta legislación busca proteger los sistemas informáticos del país de los modelos de IA, ahora capaces de identificar y explotar vulnerabilidades a una velocidad sin precedentes. Prevé el desarrollo de un marco regulatorio voluntario con las empresas de IA, las cuales podrán someter sus modelos de vanguardia a la revisión gubernamental antes de su lanzamiento.

Embed - Anthropic, lista para salir a bolsa tras presentar documentación necesaria

Mythos, la IA antrópica que sacudió las finanzas globales... y la Casa Blanca Sin embargo, cabe hacer una aclaración: la disposición que establece que los nuevos modelos de IA estarán disponibles un mes antes de su lanzamiento público no es vinculante. Las empresas afectadas no estarán obligadas a cumplirla.