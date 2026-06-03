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    Donald Trump acepta firmar una orden ejecutiva que regula la IA de forma mínima

    Sin mucha fanfarria, Donald Trump firmó una esperada orden ejecutiva que establece una regulación mínima de la inteligencia artificial (IA) en Estados Unidos, alegando preocupaciones de ciberseguridad

    Donald Trump firma una orden ejecutiva en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

    Donald Trump firma una orden ejecutiva en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    “Las capacidades de la inteligencia artificial fortalecen a nuestra nación, pero también conllevan nuevos riesgos para la seguridad nacional”: este extracto está tomado del decreto firmado por Donald Trump el 2 de junio, que establece un marco determinado en torno a esta tecnología.

    A partir de ahora, el gobierno de Estados Unidos, los Departamentos de Economía , Defensa , Seguridad Nacional y la Casa Blanca tendrán acceso a los nuevos modelos de inteligencia artificial (IA) durante un mes completo antes de que estén disponibles para el público.

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    Esta legislación busca proteger los sistemas informáticos del país de los modelos de IA, ahora capaces de identificar y explotar vulnerabilidades a una velocidad sin precedentes. Prevé el desarrollo de un marco regulatorio voluntario con las empresas de IA, las cuales podrán someter sus modelos de vanguardia a la revisión gubernamental antes de su lanzamiento.

    Embed - Anthropic, lista para salir a bolsa tras presentar documentación necesaria

    Mythos, la IA antrópica que sacudió las finanzas globales... y la Casa Blanca

    Sin embargo, cabe hacer una aclaración: la disposición que establece que los nuevos modelos de IA estarán disponibles un mes antes de su lanzamiento público no es vinculante. Las empresas afectadas no estarán obligadas a cumplirla.

    Pero incluso con medidas modestas, este decreto supone un giro radical para un presidente que hasta ahora estaba convencido de que cualquier regulación de la inteligencia artificial constituiría un obstáculo importante para las empresas estadounidenses en su feroz carrera contra sus competidores chinos.

    Ante las posturas diametralmente opuestas de Trump, la empresa Anthropic lanzó Mythos , un modelo de IA especializado en ciberseguridad tan potente que la propia compañía decidió retrasar su lanzamiento público. El riesgo de una explotación masiva de vulnerabilidades y debilidades informáticas, especialmente en los bancos, ha generado gran inquietud entre las autoridades de todo el mundo.

    Anthropic, que está a punto de salir a bolsa, actuó con sensatez, pero el incidente sirvió como una llamada de atención. La advertencia llegó hasta la Casa Blanca.

    FUENTE:RFI

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