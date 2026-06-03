Donald Trump acepta firmar una orden ejecutiva que regula la IA de forma mínima

“Las capacidades de la inteligencia artificial fortalecen a nuestra nación, pero también conllevan nuevos riesgos para la seguridad nacional”: este extracto está tomado del decreto firmado por Donald Trump el 2 de junio, que establece un marco determinado en torno a esta tecnología.
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A partir de ahora, el gobierno de Estados Unidos, los Departamentos de Economía , Defensa , Seguridad Nacional y la Casa Blanca tendrán acceso a los nuevos modelos de inteligencia artificial (IA) durante un mes completo antes de que estén disponibles para el público.
Esta legislación busca proteger los sistemas informáticos del país de los modelos de IA, ahora capaces de identificar y explotar vulnerabilidades a una velocidad sin precedentes. Prevé el desarrollo de un marco regulatorio voluntario con las empresas de IA, las cuales podrán someter sus modelos de vanguardia a la revisión gubernamental antes de su lanzamiento.
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Sin embargo, cabe hacer una aclaración: la disposición que establece que los nuevos modelos de IA estarán disponibles un mes antes de su lanzamiento público no es vinculante. Las empresas afectadas no estarán obligadas a cumplirla.
Pero incluso con medidas modestas, este decreto supone un giro radical para un presidente que hasta ahora estaba convencido de que cualquier regulación de la inteligencia artificial constituiría un obstáculo importante para las empresas estadounidenses en su feroz carrera contra sus competidores chinos.