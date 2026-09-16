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    Ed Sheeran y el veto a ‘Palestina libre’: la polémica en su gira tras la salida de varios teloneros

    Cuatro teloneros abandonaron la gira de Ed Sheeran después de que Macklemore fuera excluido del cartel por sus comentarios a favor de Palestina

    Ed Sheeran y Macklemore durante un show de la gira.

    Ed Sheeran y Macklemore durante un show de la gira.

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    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    “La decisión de Macklemore de abandonar la gira fue del promotor, no mía”, dijo Ed Sheeran en Instagram.

    La gira del cantante británico Ed Sheeran por Norteamérica y Sudamérica se vio alterada este martes cuando cuatro de sus teloneros anunciaron su salida en solidaridad con el rapero Macklemore, excluido del cartel por sus comentarios a favor de Palestina durante uno de sus conciertos

    “Una de las principales razones por las que quise hacer esta gira es para poder pararme en estadios como este y decir dos palabras que son muy importantes para mí: 'Palestina libre’”, dijo Macklemore a principios de este mes.

    “Quiero que esas palabras se escuchen alto y claro, para que la gente, desde Gaza hasta la Cisjordania ocupada, sepa que no nos hemos olvidado de ellos”, había dicho Macklemore durante un concierto.

    Horas después de que Sheeran se pronunciara en redes sociales sobre la exclusión de Macklemore y atribuyera la decisión a los promotores de la gira, los artistas irlandeses Aaron Rowe y Beoga, la banda danesa Lukas Graham y el productor y músico Finneas anunciaron en Instagram que abandonaban el tour.

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    Rowe y Lukas Graham iban a sustituir a Macklemore en las fechas estadounidenses que restan de la gira, mientras que Beoga venía interpretando junto a Sheeran varios temas -algunos coescritos por la banda folk irlandesa- en la parte central de cada concierto.

    Finneas, hermano y colaborador musical de Billie Eilish, tenía previsto acompañar a Sheeran en su gira por Suramérica más adelante este año. “Los artistas no deben ser silenciados cuando alzan la voz por los oprimidos”, escribió Finneas en Instagram, donde añadió que se retiraba de las próximas fechas de la gira y expresó su respaldo a Palestina y su pueblo.

    Por su parte, los integrantes de Beoga apelaron a la historia de Irlanda para justificar su decisión, señalando que, como pueblo irlandés, “conocen el colonialismo” de primera mano.

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    La salida de estos artistas supone una presión añadida para Sheeran, quien hasta ahora había intentado mantenerse al margen de la política y evitar tomar partido en el conflicto de Gaza, argumentando que sus seguidores no acuden a sus conciertos a escuchar sobre política.

    En su mensaje este martes, el cantante confirmó lo que Macklemore ya había denunciado en su propia cuenta -que varios estadios habían vetado su aparición como telonero- y aseguró que se vio obligado a fijar postura sobre el conflicto, adoptando un tono equidistante. “Estoy horrorizado por el conflicto entre Israel y Palestina. El sufrimiento y dolor causado a ambas partes es una tragedia humana”, escribió Sheeran, equiparando la situación a “las demasiadas guerras que hay en el mundo y que no deberían tolerarse”.

    Sheeran explicó entonces que no quería “usar (su) plataforma profesional para hacer política” y que, aunque respeta a Macklemore por defender abiertamente sus ideas, prefiere emplear su fama “como un lugar seguro, un refugio para mantener la diplomacia y dejar el diálogo abierto”.

    También subrayó que su prioridad son sus seguidores, así como su equipo de músicos y técnicos que “se ganan la vida” con la gira.

    Macklemore, por su parte, evitó culpar directamente a Sheeran, a quien describió como un amigo, y reconoció que este se encontraba en una situación “jodida”.

    Las cuentas de Ed Sheeran en Instagram continuaban este martes inundadas de mensajes sobre la polémica, la mayoría de tono propalestino, y la presión sobre el cantante crece a medida que más artistas de su entorno se desmarcan de la gira.

    Con EFE y Reuters

    FUENTE:FRANCE24

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