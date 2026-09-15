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    La lista de Joselo López ratificó su predominio en las elecciones del sindicato del INAU

    Obtuvo el 62% de los votos y participaron el 56% de los habilitados; desde el año 2002 es mayoría en la conducción del sindicato

    Joselo López, presidente del Suinau y secretario general del PIT-CNT y COFE.

    Joselo López, presidente del Suinau y secretario general del PIT-CNT y COFE.

    FOTO

    Mauricio Zina / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El Suinau (Sindicato Único de Trabajadores del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay —INAU—), que nuclea también a los trabajadores del Inisa (Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente), tuvo elecciones entre el 7 y el 10 de setiembre. La votación, voluntaria y secreta, logró una participación superior al 56% de los habilitados, destacó el sindicato en un comunicado.

    La lista 10 es mayoría en la interna del Suinau desde 2002 y en las últimas elecciones volvió a confirmar su predominio. Con más del 62% de los votos obtuvo seis de los nueve lugares que conforman el Consejo Directivo.

    La votación alcanzada también le garantizó representación en las 18 mesas departamentales, en dos mesas locales y en la Mesa del Inisa. “Esta presencia resulta clave para la conformación del Plenario Nacional, máximo órgano de conducción”, destaca el comunicado.

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    Joselo López, secretario general del PIT-CNT y de COFE (Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado), es el principal referente de la lista 10 del Suinau.

    La segunda lista más votada en las elecciones del Suinau fue la 18862, de la agrupación Espacio Unitario. Con algo más del 20% de los votos tendrá dos cargos en el Consejo Directivo, igual que en el período pasado. “Además, hay algo importante que creció: nuestra organización y nuestra militancia”, celebraron en un comunicado.

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