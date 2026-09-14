Ante el aumento de envíos de cocaína, Vietnam pidió a Uruguay acelerar la firma de acuerdos en seguridad

La vicecanciller Valeria Csukasi visitó el mes pasado Vietnam durante una misión oficial para reunirse con autoridades de los ministerios de Relaciones Exteriores, de Industria y Comercio, y de Agricultura y Medio Ambiente. La agenda también incluyó un encuentro con autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, que pidieron a Uruguay intensificar la cooperación en temas delictivos y de crimen organizado.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

El contacto fue el 17 de agosto en la ciudad de Hanói, con el viceministro de Seguridad Pública, Le Van Tuyen, quien “sugirió” que se “aceleren las negociaciones” para avanzar hacia la firma de instrumentos bilaterales de cooperación que establezcan un marco jurídico sólido para garantizar la seguridad y el orden y combatir la delincuencia. En concreto, Le Van Tuyen se refirió a un Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal, un Tratado de Extradición y un Acuerdo sobre el Traslado de Personas Condenadas.

El planteo se dio debido al “contexto de rápidos, complejos e impredecibles acontecimientos a nivel mundial y regional, en el que la delincuencia transnacional, los delitos de alta tecnología, los delitos relacionados con drogas, las estafas internacionales y la trata de personas están aumentando y adquiriendo formas cada vez más sofisticadas y peligrosas”. Así surge en un documento oficial del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam al que accedió Búsqueda .

De 52 años y policía de profesión, Le Van Tuyen le propuso a Csukasi que, más allá de los avances en acuerdos sobre seguridad pública, Uruguay y Vietnam mejoren los contactos entre sus agencias de seguridad para lograr “intercambiar regularmente información sobre acontecimientos a nivel mundial y regional que sean de interés común”, especialmente inteligencia “relacionada con la delincuencia transnacional, el terrorismo, los delitos de alta tecnología, el tráfico de drogas, el lavado de activos, la trata de personas y la migración ilegal”.

Vietnam funciona actualmente como uno de los puntos de tránsito de cargamentos de cocaína procedentes de Sudamérica que ingresan a los mercados de Asia oriental y sudoriental y, en algunos casos, continúan hacia Oceanía. La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió que la cocaína producida en Bolivia, Colombia y Perú y enviada desde esos y otros países sudamericanos no solo se consume en Vietnam, sino que también es distribuida por el Sudeste Asiático y Oceanía. La referencia forma parte del Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos, elaborado en 2023.

La elevada cotización de la droga en esos destinos constituye uno de los principales incentivos económicos para las organizaciones criminales que utilizan estas rutas: según una estimación de 2024 del Centro Internacional de Investigación y Análisis contra el Narcotráfico Marítimo (CIMCON) de la Armada de Colombia, el precio promedio superior de un kilogramo de clorhidrato de cocaína alcanza los US$ 85.000 en el Sudeste Asiático y US$ 164.000 en Australia y Nueva Zelanda, frente a US$ 44.000 en Europa occidental.

Por su parte, de acuerdo a un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), “los grupos delictivos organizados con base en Sudamérica transportan grandes cantidades de cocaína a lo largo de rutas” con destino a Asia oriental y el sudeste asiático, desde donde parte de la droga es posteriormente desviada hacia los mercados de Australia y Nueva Zelanda.

La delegación uruguaya en la reunión con autoridades de seguridad pública de Vietnam. Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam

Según este estudio, denominado Delincuencia organizada transnacional en el Pacífico: expansión, desafíos e impacto y publicado en 2024, la droga se envía tanto mediante cargamentos marítimos como de forma aérea. En Uruguay, el envío de cocaína a Asia por vía aérea es una de las rutas alternativas del narcotráfico regional que la Policía Nacional está investigando. Debido a los precios de los mercados asiáticos y oceánicos, Uruguay es utilizado como escala de grupos principalmente brasileños que almacenan la cocaína en su país y desde allí la distribuyen a distintos puntos para su posterior salida a Asia.

Vietnam es uno de los varios puntos finales o de escala de esos envíos que parten de Uruguay y otros países sudamericanos. El 27 de febrero, el Departamento General de Aduanas de Vietnam informó que, durante una campaña reforzada contra el contrabando y el comercio ilegal, las fuerzas aduaneras decomisaron unos 165 kilos de distintas drogas, entre ellas cocaína traficada a través del Aeropuerto Internacional Tan Son Nhat en la ciudad de Ho Chi Minh, uno de los principales puntos de entrada y salida aérea del país.

Esta situación llevó al gobierno vietnamita a estructurar una respuesta estatal articulada a dos niveles: una ofensiva interna de alto impacto y una red de diplomacia policial internacional. En junio, la ciudad de Hanói fue sede del lanzamiento de una operación conjunta de seguridad junto a China, Laos y Myanmar que incluye el despliegue de patrullajes en zonas fronterizas críticas, el uso de oficinas de enlace fronterizo para intercambiar inteligencia en tiempo real y la persecución de redes de lavado de dinero y tráfico de insumos químicos.