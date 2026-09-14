Colonia Express pide apoyo ciudadano para mostrar “necesidad real” de que opere ruta Montevideo-Buenos Aires

“Ya tenemos el barco. Queremos llegar directo a Montevideo. ¿Nos ayudás con tu firma?“ Con esa petición, que en los últimos días Colonia Express envió por mail a usuarios de sus servicios, la empresa convoca a recibir el apoyo para “demostrar a las autoridades que existe un interés legítimo y una necesidad real” de ampliar la oferta de líneas directas entre Montevideo y Buenos Aires.

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En julio, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) autorizó a Colonia Express el transporte fluvial de pasajeros y vehículos entre ambas capitales , pero para que la ruta quede operativa falta que se le asignen horarios y, además, se deben resolver problemas de infraestructura en el Puerto de Montevideo. Actualmente Buquebus es la única naviera que explota la ese trayecto.

Buquebus impugnó la semana pasada la resolución del MTOP y pidió revocarla o condicionarla, porque considera que no se justifica habilitar un nuevo proveedor de la línea por razones de mercado, económicas y ambientales, entre otras.

La empresa, propiedad del argentino Juan Carlos López Mena, organizó el sábado 12 en el puerto de Nueva Palmira un evento donde presentó ante autoridades departamentales y nacionales su nuevo buque 100% eléctrico, China Zorrilla, que tiene una capacidad de hasta 2.100 pasajeros y 225 vehículos. Esa embarcación, que estará operativa antes de fin de año, reforzará la ruta Colonia-Buenos Aires.

Hasta las primeras horas de la tarde de este lunes 14, la petición vía electrónica —a través de la plataforma Change.org— llevaba más de 7.700 adhesiones y varios comentarios de apoyo.

La “causa“ de la petición pública, explica Colonia Express, refiere a que “viajar debe ser una experiencia libre, accesible y cómoda”. Plantea que para ello desarrolló una forma de cruzar a Montevideo “que no solo es económicamente competitiva, sino que también ofrece a todos los pasajeros la oportunidad de disfrutar de espacios al aire libre y una experiencia de calidad”, en relación al buque Montevideo Express que espera para zarpar en el puerto de Buenos Aires.

Detalla que el buque cumple con “todas las normativas establecidas por las autoridades” y que es “completamente seguro y confiable“.

Además, afirma que la naviera ha realizado estudios de mercado que muestran que “existe una demanda creciente de consumidores que desean opciones más flexibles y accesibles”.

“Al permitirnos operar el Montevideo Express, las autoridades estarán fomentando la competitividad y brindando a los usuarios una opción viable que se adapta a sus necesidades. Además, estaremos contribuyendo al desarrollo económico local y promoviendo el turismo en ambas rutas”, justifica.

“Apelamos a su comprensión y apoyo para que esto pueda suceder. Su firma nos ayudará a demostrar a las autoridades que existe un interés legítimo y una necesidad real de tal servicio. Juntos, podemos lograr un cambio positivo y ofrecer a la comunidad una opción de transporte que todos merecen. Por favor, firme la petición y ayúdenos a hacer de esta visión una realidad”, señala.