  • Cotizaciones
    lunes 14 de septiembre de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Colonia Express pide apoyo ciudadano para mostrar “necesidad real” de que opere ruta Montevideo-Buenos Aires

    La empresa, que busca competir con Buquebus en la conexión entre las capitales rioplatenses, alega que “existe una demanda creciente de consumidores que desean opciones más flexibles y accesibles”

    Buque Montevideo Express.

    Buque Montevideo Express.

    FOTO

    Colonia Express
    Búsqueda | Ana Morales
    Por Ana Morales

    “Ya tenemos el barco. Queremos llegar directo a Montevideo. ¿Nos ayudás con tu firma?“ Con esa petición, que en los últimos días Colonia Express envió por mail a usuarios de sus servicios, la empresa convoca a recibir el apoyo para “demostrar a las autoridades que existe un interés legítimo y una necesidad real” de ampliar la oferta de líneas directas entre Montevideo y Buenos Aires.

    Buquebus impugnó la semana pasada la resolución del MTOP y pidió revocarla o condicionarla, porque considera que no se justifica habilitar un nuevo proveedor de la línea por razones de mercado, económicas y ambientales, entre otras.

    Leé además

    Ingreso al Puerto de Montevideo.
    Transporte fluvial

    Colonia Express fue autorizada a operar línea Montevideo-Buenos Aires; polémica con Buquebus por infraestructura

    Por Ana Morales
     Juan Carlos López Mena.
    Transporte marítimo

    Buquebus recurrió permiso a Colonia Express: pidió que se revoque o se condicione de forma “rigurosa”

    Por Ana Morales

    La empresa, propiedad del argentino Juan Carlos López Mena, organizó el sábado 12 en el puerto de Nueva Palmira un evento donde presentó ante autoridades departamentales y nacionales su nuevo buque 100% eléctrico, China Zorrilla, que tiene una capacidad de hasta 2.100 pasajeros y 225 vehículos. Esa embarcación, que estará operativa antes de fin de año, reforzará la ruta Colonia-Buenos Aires.

    La “causa” de Colonia Express

    Hasta las primeras horas de la tarde de este lunes 14, la petición vía electrónica —a través de la plataforma Change.org— llevaba más de 7.700 adhesiones y varios comentarios de apoyo.

    La “causa“ de la petición pública, explica Colonia Express, refiere a que “viajar debe ser una experiencia libre, accesible y cómoda”. Plantea que para ello desarrolló una forma de cruzar a Montevideo “que no solo es económicamente competitiva, sino que también ofrece a todos los pasajeros la oportunidad de disfrutar de espacios al aire libre y una experiencia de calidad”, en relación al buque Montevideo Express que espera para zarpar en el puerto de Buenos Aires.

    Detalla que el buque cumple con “todas las normativas establecidas por las autoridades” y que es “completamente seguro y confiable“.

    Además, afirma que la naviera ha realizado estudios de mercado que muestran que “existe una demanda creciente de consumidores que desean opciones más flexibles y accesibles”.

    “Al permitirnos operar el Montevideo Express, las autoridades estarán fomentando la competitividad y brindando a los usuarios una opción viable que se adapta a sus necesidades. Además, estaremos contribuyendo al desarrollo económico local y promoviendo el turismo en ambas rutas”, justifica.

    “Apelamos a su comprensión y apoyo para que esto pueda suceder. Su firma nos ayudará a demostrar a las autoridades que existe un interés legítimo y una necesidad real de tal servicio. Juntos, podemos lograr un cambio positivo y ofrecer a la comunidad una opción de transporte que todos merecen. Por favor, firme la petición y ayúdenos a hacer de esta visión una realidad”, señala.

    Selección semanal
    Conflictividad

    El gobierno apela a que se acuerden “servicios mínimos” en la terminal especializada de contenedores

    Por Redacción Búsqueda
    Bolsas

    Cierra una corredora de bolsa; el negocio “no está rindiendo”

    Por Redacción Búsqueda
    Relaciones bilaterales

    Uruguay puede perder toda la “asistencia internacional” de EE.UU. si mantiene el programa de “misiones médicas” cubanas

    Por Redacción Búsqueda
    Seguridad pública

    Estados Unidos suma en Uruguay a un especialista en crimen organizado

    Por Juan Francisco Pittaluga

    Te Puede Interesar

    Fachada de centro del INAU.

    Como el triage de una emergencia, el INAU aplicará un nuevo protocolo para evaluar el riesgo de menores que se van de los centros sin autorización

    Por Leonel García
    Caroline Clark, Sofía Dutra, Viviana Batalla, Lucía Perdomo y Milagros Herrera.

    Una minoría que crece en la Expo Prado: cinco mujeres referentes y sus trayectorias en el agro uruguayo

    Por María Inés Fiordelmondo Blaires
    Billete de dólar.

    El precio del dólar sigue casi plano; un banco prevé una leve suba para el resto del año y 2027

    Por Redacción Búsqueda
    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Por Ana Balsa