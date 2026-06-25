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    El doble terremoto agrava la crisis humanitaria en Venezuela

    El Gobierno de Venezuela elevó a 188 la cifra de muertos por los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 que sacudieron el país. También informó que hay más de 1.500 heridos, 157 desaparecidos y miles de familias afectadas, mientras continúan las tareas de rescate en las zonas más golpeadas

    Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas.

    Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas.

    FOTO

    EFE/ Ronald Peña R
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Durante una conferencia de prensa, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, señaló que los equipos de emergencia lograron rescatar a más de 200 personas que permanecían atrapadas entre los escombros de edificios derrumbados.

    Las autoridades también indicaron que hay 2.227 familias damnificadas y unas 250 estructuras dañadas o destruidas. El estado de La Guaira, sobre la costa norte y cercano a Caracas, fue el más golpeado por el desastre.

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    Por  France 24  y Redacción Búsqueda
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    Por RFI

    “Podemos decir que el estado La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre”, afirmó Rodríguez al describir la magnitud de los daños.

    Embed - Venezuela sigue buscando sobrevivientes tras los terremotos más fuertes en un siglo

    Continúan los rescates y crece la preocupación

    El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) advirtió que existe un 42% de probabilidad de que el número final de víctimas mortales se ubique entre 10.000 y 100.000 personas, de acuerdo con sus modelos de estimación para este tipo de eventos.

    En las últimas horas también se registraron saqueos en la localidad costera de Catia La Mar. Periodistas de AFP informaron que un supermercado parcialmente incendiado fue saqueado por vecinos que salían del lugar con bolsas de mercadería.

    Los equipos de rescate mantienen operativos en distintos puntos del país ante la posibilidad de encontrar más sobrevivientes entre los edificios colapsados.

    Embed - Países movilizan ayuda humanitaria para apoyar a Venezuela tras los terremotos • FRANCE 24

    Una emergencia sobre otra crisis

    La organización humanitaria Oxfam advirtió que los terremotos profundizan una situación social que ya era muy delicada. Antes del desastre, unas 7,9 millones de personas necesitaban asistencia humanitaria en Venezuela.

    “Este evento agrava una crisis humanitaria ya de por sí grave”, afirmó Magnus Corfixen, responsable humanitario de la organización.

    Oxfam informó que ya comenzaron las primeras evaluaciones en las zonas afectadas para identificar las necesidades más urgentes y anunció que activará mecanismos de ayuda junto con organizaciones locales.

    En paralelo, el papa León XIV envió una ayuda inicial de 100.000 euros para colaborar con las tareas de emergencia, mientras que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, prometió una respuesta “grande, rápida y eficaz”, con apoyo logístico del gobierno estadounidense.

    Embed - ¿Por qué dos terremotos de 7,5 y 7,2 causaron tantos daños en Venezuela? • FRANCE 24 Español

    Un doblete sísmico poco frecuente

    Los especialistas explican que el desastre fue provocado por un doblete sísmico, un fenómeno que ocurre cuando dos terremotos de magnitud similar se producen con pocos segundos de diferencia y en una misma región.

    La sismóloga Lucía Lozano, de la Red Sísmica Nacional de España, explicó que este tipo de episodios se producen cuando la ruptura de una falla activa desencadena casi de inmediato la fractura de otro sector cercano.

    A diferencia de un terremoto seguido por réplicas menores, en un doblete ambos movimientos alcanzan una intensidad comparable. En este caso, los sismos fueron de magnitud 7,2 y 7,5.

    Venezuela es uno de los países con mayor amenaza sísmica de América. Según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, cerca del 80% de la población vive en zonas con riesgo de sufrir terremotos debido a la interacción entre las placas del Caribe y Sudamérica.

    Con AFP

    FUENTE:FRANCE24

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