El doble terremoto agrava la crisis humanitaria en Venezuela

El gobierno venezolano informó que ya son 188 las personas fallecidas por los dos terremotos registrados el miércoles . Además, el balance oficial incluye 1.520 heridos y 157 desaparecidos.

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Durante una conferencia de prensa, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, señaló que los equipos de emergencia lograron rescatar a más de 200 personas que permanecían atrapadas entre los escombros de edificios derrumbados.

Las autoridades también indicaron que hay 2.227 familias damnificadas y unas 250 estructuras dañadas o destruidas. El estado de La Guaira, sobre la costa norte y cercano a Caracas, fue el más golpeado por el desastre.

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“Podemos decir que el estado La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre”, afirmó Rodríguez al describir la magnitud de los daños.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) advirtió que existe un 42% de probabilidad de que el número final de víctimas mortales se ubique entre 10.000 y 100.000 personas, de acuerdo con sus modelos de estimación para este tipo de eventos.

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En las últimas horas también se registraron saqueos en la localidad costera de Catia La Mar. Periodistas de AFP informaron que un supermercado parcialmente incendiado fue saqueado por vecinos que salían del lugar con bolsas de mercadería.

Los equipos de rescate mantienen operativos en distintos puntos del país ante la posibilidad de encontrar más sobrevivientes entre los edificios colapsados.

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Una emergencia sobre otra crisis

La organización humanitaria Oxfam advirtió que los terremotos profundizan una situación social que ya era muy delicada. Antes del desastre, unas 7,9 millones de personas necesitaban asistencia humanitaria en Venezuela.

“Este evento agrava una crisis humanitaria ya de por sí grave”, afirmó Magnus Corfixen, responsable humanitario de la organización.

Oxfam informó que ya comenzaron las primeras evaluaciones en las zonas afectadas para identificar las necesidades más urgentes y anunció que activará mecanismos de ayuda junto con organizaciones locales.

En paralelo, el papa León XIV envió una ayuda inicial de 100.000 euros para colaborar con las tareas de emergencia, mientras que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, prometió una respuesta “grande, rápida y eficaz”, con apoyo logístico del gobierno estadounidense.

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Un doblete sísmico poco frecuente

Los especialistas explican que el desastre fue provocado por un doblete sísmico, un fenómeno que ocurre cuando dos terremotos de magnitud similar se producen con pocos segundos de diferencia y en una misma región.

La sismóloga Lucía Lozano, de la Red Sísmica Nacional de España, explicó que este tipo de episodios se producen cuando la ruptura de una falla activa desencadena casi de inmediato la fractura de otro sector cercano.

A diferencia de un terremoto seguido por réplicas menores, en un doblete ambos movimientos alcanzan una intensidad comparable. En este caso, los sismos fueron de magnitud 7,2 y 7,5.

Venezuela es uno de los países con mayor amenaza sísmica de América. Según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, cerca del 80% de la población vive en zonas con riesgo de sufrir terremotos debido a la interacción entre las placas del Caribe y Sudamérica.

Con AFP

FUENTE:FRANCE24