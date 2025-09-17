  • Cotizaciones
    miércoles 17 de septiembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Jair Bolsonaro sufre un problema renal y anemia, y permanece por ahora en el hospital

    El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado la semana pasada por golpismo, sufre un problema renal y anemia y permanecerá por ahora en el hospital de Brasilia donde ingresó el martes, informó el centro de salud el miércoles

    Una seguidora del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, espera la salida del exmandatário frente hospital DF Star este domingo, en Brasilia (Brasil).

    Una seguidora del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, espera la salida del exmandatário frente hospital DF Star este domingo, en Brasilia (Brasil).

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El líder de extrema derecha dejó la víspera su prisión domiciliar preventiva y fue hospitalizado tras sentirse mal. Pasó la noche en observación, según su familia.

    El exmandatario, de 70 años, fue condenado la semana pasada a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado, en un juicio histórico ante la corte suprema.

    Leé además

    “¡Bolsonaro a prisión!”: el público celebra la decisión del Tribunal Supremo de Brasil sobre el juicio al expresidente Jair Bolsonaro en Brasilia el 11 de setiembre de 2025.
    Fallo de la Corte Suprema

    Brasil: condenan a Jair Bolsonaro a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado

    Por  France 24  y RFI
    Donald Trump sale de la Casa Blanca rumbo a Nueva York, en Washington D.C., EE.UU., el 11 de setiembre de 2025.
    Estados Unidos

    Estados Unidos amenaza con represalias tras la condena de Jair Bolsonaro en Brasil

    Por  France 24  y RFI

    En un boletín, el hospital DF Star dijo el miércoles que Bolsonaro llegó el martes “deshidratado, con elevación de la frecuencia cardíaca y caída de la presión arterial”.

    Bolsonaro ha acusado en los últimos meses frecuentes malestares, especialmente hipos crónicos y vómitos.

    Algunos de estos problemas de salud son derivados del ataque con cuchillo en el abdomen que sufrió durante la campaña electoral de 2018.

    La corte suprema lo halló la semana pasada culpable de liderar una organización criminal para aferrarse al poder en 2022, tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva.

    Bolsonaro no estuvo presente en las últimas sesiones del juicio debido, según sus abogados, a los problemas de salud.

    El domingo Bolsonaro también ingresó al hospital para una intervención quirúrgica menor y programada, por lesiones en la piel. Los médicos le diagnosticaron entonces con anemia.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Fuerzas Armadas

    Trump busca recortar gastos ‘woke’ y militares que incluyen US$ 11 millones a una fuerza de élite del Ejército uruguayo

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Caso Besozzi

    La Corte Electoral analiza suspensión de ciudadanía de Guillermo Besozzi

    Por  Federico Castillo  y Macarena Saavedra
    Banco Central del Uruguay

    El equipo económico quiere “empezar a dejar de hablar en dólares” como parte de un cambio de “cultura”

    Por Redacción Búsqueda
    Cárceles

    Juan Miguel Petit: los presos que cumplen penas “de manera indigna” deberían hacer “juicios al Estado”

    Por Macarena Saavedra

    Te Puede Interesar

    Álvaro Delgado en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Álvaro Delgado cuestiona al ministro Gabriel Oddone: “Ya lo escuchás mentir sin complejos”

    Por Redacción Búsqueda
    Juan Raul Ferreira.

    Con críticas de blancos y colorados, Senado votó designación de Juan Raúl Ferreira como embajador ante el Vaticano

    Por Victoria Fernández
    El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro sale del hospital DF Star este miércoles, en Brasilia (Brasil)

    El expresidente Jair Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel

    Por  RFI  y Redacción Búsqueda
    Álvaro Delgado en Desayunos Búsqueda.
    En Vivo

    Álvaro Delgado en Desayunos Búsqueda: el Partido Nacional “no puede ser ‘luisdependiente’”

    Por Redacción Búsqueda