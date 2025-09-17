  • Cotizaciones
    miércoles 17 de septiembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Corte Electoral elevó a una comisión el análisis sobre la suspensión de ciudadanía de Guillermo Besozzi

    La Comisión de Asuntos Electorales, que es permanente, deberá elaborar informes y “no podrá demorarse mucho”, señaló un ministro; luego, el pleno del organismo deberá resolver

    Guillermo Besozzi, intendente de Soriano

    Guillermo Besozzi, intendente de Soriano

    FOTO

    Mauricio Zina / adhocFOTOS
    Búsqueda | Macarena Saavedra
    Por Macarena Saavedra

    La Corte Electoral comenzó a analizar el caso del intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, luego de que el Poder Judicial comunicara su formalización por siete delitos de corrupción. En la sesión de este miércoles 17 de setiembre, la Corte Electoral resolvió elevar el análisis a la Comisión de Asuntos Electorales para luego definir si debe suspenderse la ciudadanía de Besozzi, informó a Búsqueda el ministro del organismo, José Korzeniak.

    La comisión permanente, que deberá elaborar informes para luego votar en el pleno del organismo, está integrada por el vicepresidente de la Corte Electoral, Alfredo Castelar, los ministros Korzeniak, Arturo Silvera, José Garchitorena y Ana Lía Piñeyrúa. El resto de los ministros podrán participar como invitados. Si bien la comisión no tiene un plazo determinado para actuar, “no podrá demorarse mucho”, dijo Korzeniak.

    Leé además

    Guillermo Besozzi.
    Caso Besozzi

    La Corte Electoral analiza suspensión de ciudadanía de Guillermo Besozzi

    Por  Federico Castillo  y Macarena Saavedra
    Guillermo Besozzi, durante un encuentro del sector Alianza Nacional
    Justicia

    Caso Besozzi: Tribunal de apelaciones ordenó a jueza comunicar formalización del intendente a la Corte Electoral

    Por Macarena Saavedra

    En caso de que se resuelva la suspensión de la ciudadanía, Besozzi no podría continuar ejerciendo como intendente.

    El análisis de la situación de Besozzi comenzó esta semana, luego de que el Poder Judicial comunicara el martes 9 de setiembre su formalización por peculado, tráfico de influencias, concusión, omisión de denunciar delitos, cohecho simple, abuso de funciones y cohecho calificado, todos delitos que prevén penas de penitenciaría, en caso de alcanzar una condena.

    La imputación fue el 13 de marzo de 2025, pero el fallo judicial quedó firme el 22 de mayo, con la sentencia del Tribunal de Apelaciones. La demora se debió a que la jueza de Mercedes que actúa en la causa, Ximena Menchaca, negó el pedido de la Fiscalía de enviar la resolución judicial a la Corte Electoral, por lo que dirimió el asunto el Tribunal de Apelaciones de 4° turno, en una decisión que tomó el 28 de agosto, tal como informó Búsqueda el pasado 11 de setiembre.

    La solicitud de la fiscal suplente Charline Ferreyra, que fue ratificada por el tribunal, se basó en el artículo 266.6 del Código del Proceso Penal, que establece que cuando la formalización “se produzca en causa en la que pueda recaer pena de penitenciaría, tendrá el efecto previsto en el artículo 80 de la Constitución de la República”. El artículo 80 de la Constitución menciona siete causales por las que “se suspende la ciudadanía”, entre ellas “por la condición de legalmente procesado en causa criminal de que pueda resultar pena de penitenciaría”.

    Por otro lado, la jueza consideraba que debía comunicarse a la Corte Electoral “cuando existe condena definitiva”, algo que también sostiene el abogado de Besozzi, Juan Fagúndez.

    Selección semanal
    Fuerzas Armadas

    Trump busca recortar gastos ‘woke’ y militares que incluyen US$ 11 millones a una fuerza de élite del Ejército uruguayo

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Caso Besozzi

    La Corte Electoral analiza suspensión de ciudadanía de Guillermo Besozzi

    Por  Federico Castillo  y Macarena Saavedra
    Banco Central del Uruguay

    El equipo económico quiere “empezar a dejar de hablar en dólares” como parte de un cambio de “cultura”

    Por Redacción Búsqueda
    Cárceles

    Juan Miguel Petit: los presos que cumplen penas “de manera indigna” deberían hacer “juicios al Estado”

    Por Macarena Saavedra

    Te Puede Interesar

    Guillermo Besozzi, intendente de Soriano

    Corte Electoral elevó a una comisión el análisis sobre la suspensión de ciudadanía de Guillermo Besozzi

    Por Macarena Saavedra
    Jorge Temponi, Diego Fernández, Virginia Hinze, César Troncoso y Gisella Previtali durante el lanzamiento de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas del Uruguay.

    La academia del cine uruguayo sale a escena: definió sus pilares y pone la mira en sus premios anuales

    Por Redacción Búsqueda
    Álvaro Delgado en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Álvaro Delgado cuestiona al ministro Gabriel Oddone: “Ya lo escuchás mentir sin complejos”

    Por Redacción Búsqueda
    Juan Raul Ferreira.

    Con críticas de blancos y colorados, Senado votó designación de Juan Raúl Ferreira como embajador ante el Vaticano

    Por Victoria Fernández