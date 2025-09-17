Corte Electoral elevó a una comisión el análisis sobre la suspensión de ciudadanía de Guillermo Besozzi

La Comisión de Asuntos Electorales, que es permanente, deberá elaborar informes y “no podrá demorarse mucho”, señaló un ministro; luego, el pleno del organismo deberá resolver

La Corte Electoral comenzó a analizar el caso del intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, luego de que el Poder Judicial comunicara su formalización por siete delitos de corrupción. En la sesión de este miércoles 17 de setiembre, la Corte Electoral resolvió elevar el análisis a la Comisión de Asuntos Electorales para luego definir si debe suspenderse la ciudadanía de Besozzi, informó a Búsqueda el ministro del organismo, José Korzeniak.

La comisión permanente, que deberá elaborar informes para luego votar en el pleno del organismo, está integrada por el vicepresidente de la Corte Electoral, Alfredo Castelar, los ministros Korzeniak, Arturo Silvera, José Garchitorena y Ana Lía Piñeyrúa. El resto de los ministros podrán participar como invitados. Si bien la comisión no tiene un plazo determinado para actuar, “no podrá demorarse mucho”, dijo Korzeniak.

En caso de que se resuelva la suspensión de la ciudadanía, Besozzi no podría continuar ejerciendo como intendente.

El análisis de la situación de Besozzi comenzó esta semana, luego de que el Poder Judicial comunicara el martes 9 de setiembre su formalización por peculado, tráfico de influencias, concusión, omisión de denunciar delitos, cohecho simple, abuso de funciones y cohecho calificado, todos delitos que prevén penas de penitenciaría, en caso de alcanzar una condena.

La imputación fue el 13 de marzo de 2025, pero el fallo judicial quedó firme el 22 de mayo, con la sentencia del Tribunal de Apelaciones. La demora se debió a que la jueza de Mercedes que actúa en la causa, Ximena Menchaca, negó el pedido de la Fiscalía de enviar la resolución judicial a la Corte Electoral, por lo que dirimió el asunto el Tribunal de Apelaciones de 4° turno, en una decisión que tomó el 28 de agosto, tal como informó Búsqueda el pasado 11 de setiembre.