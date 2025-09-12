  • Cotizaciones
    El FBI detiene al sospechoso del asesinato de Charlie Kirk: Tyler Robinson, un joven de 22 años de Utah

    El gobernador de Utah, Spencer Cox, confirmó el arresto de Tyler Robinson, acusado de asesinar al activista trumpista Charlie Kirk. El joven de 22 años fue denunciado por su familia y detenido este viernes

    El FBI detiene al sospechoso del asesinato de Charlie Kirk: Tyler Robinson, un vecino de Utah de 22 años.

    El FBI detiene al sospechoso del asesinato de Charlie Kirk: Tyler Robinson, un vecino de Utah de 22 años.

    FOTO

    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    La confirmación llegó de boca del gobernador de Utah, Spencer Cox, quien en conferencia de prensa anunció que el sospechoso había sido arrestado en horas de la mañana.

    Leé además

    Personas asisten a una vigilia en memoria del joven activista e influencer conservador Charlie Kirk.
    Estados Unidos

    Charlie Kirk: legado y controversias del activista conservador que llevó el trumpismo a los estudiantes

    Por France 24
    FBI publica imágenes del presunto asesino de Charlie Kirk, aún prófugo.
    Estados Unidos

    El FBI publica imágenes del presunto asesino de Charlie Kirk, aún prófugo

    Por  France 24  y RFI
    Embed - Gobernador de Utah anuncia captura de sospechoso por asesinato de Charlie Kirk • FRANCE 24

    Según precisó, fue la propia familia de Robinson la que lo denunció ante el FBI, desencadenando la operación que culminó en su captura.

    Las autoridades explicaron que Robinson fue identificado a partir de imágenes de las cámaras de vigilancia de la Universidad del Valle de Utah, donde se lo vio ingresar el miércoles por la mañana en un Dodge Challenger. En el momento de la detención, vestía ropa que coincidía con la registrada en los videos de seguridad.

    Presunto-Asesino-Charlie-Kirk
    FBI publica imágenes del presunto asesino de Charlie Kirk, Tyler Robinson.

    FBI publica imágenes del presunto asesino de Charlie Kirk, Tyler Robinson.

    El caso tomó un giro aún más llamativo cuando el gobernador Cox reveló que en los casquillos de bala del arma de Robinson se encontraron inscripciones con la letra de la canción italiana Bella Ciao, símbolo de resistencia antifascista en la Segunda Guerra Mundial y que en los últimos años se popularizó globalmente como himno de protesta.

    En paralelo, el director del FBI, Kash Patel, designado por Trump tras su regreso al poder, se refirió con tono personal a la pérdida de Kirk: A mi amigo Charlie Kirk: Descansa en paz, hermano. Te estamos cuidando, escribió en redes sociales. Patel también elogió la eficacia de la agencia en coordinación con las autoridades locales, aunque su gestión fue cuestionada: el miércoles había anunciado la detención de un sospechoso que luego fue liberado, lo que obligó a la Casa Blanca a salir en su defensa.

    Embed - Donald Trump says 'with high degree of certainty' Charlie Kirk suspect in custody

    Desde la primera fila política, Donald Trump celebró el arresto en una entrevista con Fox News y volvió a remarcar su cercanía con Kirk. El presidente aseguró que había recibido la noticia minutos antes de salir al aire y que esperaba que Robinson enfrentara la pena de muerte, aunque la decisión judicial no depende del gobierno. La policía local y el gobernador han hecho un gran trabajo, afirmó.

    Con la captura de Robinson, el caso entra en una nueva etapa: la fiscalía deberá presentar cargos formales y esclarecer los motivos detrás del crimen que conmocionó a la derecha estadounidense.

    FUENTE:FRANCE24

