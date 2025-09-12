El FBI detiene al sospechoso del asesinato de Charlie Kirk: Tyler Robinson, un joven de 22 años de Utah

El caso que sacudió a la política estadounidense en los últimos días dio un giro decisivo este viernes: el FBI detuvo a Tyler Robinson, un joven de 22 años de Utah, señalado como el presunto autor del asesinato del activista conservador Charlie Kirk , cercano al expresidente y actual mandatario Donald Trump .

La confirmación llegó de boca del gobernador de Utah, Spencer Cox, quien en conferencia de prensa anunció que el sospechoso había sido arrestado en horas de la mañana.

Según precisó, fue la propia familia de Robinson la que lo denunció ante el FBI, desencadenando la operación que culminó en su captura.

Las autoridades explicaron que Robinson fue identificado a partir de imágenes de las cámaras de vigilancia de la Universidad del Valle de Utah, donde se lo vio ingresar el miércoles por la mañana en un Dodge Challenger. En el momento de la detención, vestía ropa que coincidía con la registrada en los videos de seguridad.

Presunto-Asesino-Charlie-Kirk FBI publica imágenes del presunto asesino de Charlie Kirk, Tyler Robinson. FBI

El caso tomó un giro aún más llamativo cuando el gobernador Cox reveló que en los casquillos de bala del arma de Robinson se encontraron inscripciones con la letra de la canción italiana Bella Ciao, símbolo de resistencia antifascista en la Segunda Guerra Mundial y que en los últimos años se popularizó globalmente como himno de protesta.

En paralelo, el director del FBI, Kash Patel, designado por Trump tras su regreso al poder, se refirió con tono personal a la pérdida de Kirk: “A mi amigo Charlie Kirk: Descansa en paz, hermano. Te estamos cuidando”, escribió en redes sociales. Patel también elogió la eficacia de la agencia en coordinación con las autoridades locales, aunque su gestión fue cuestionada: el miércoles había anunciado la detención de un sospechoso que luego fue liberado, lo que obligó a la Casa Blanca a salir en su defensa.

Embed - Donald Trump says 'with high degree of certainty' Charlie Kirk suspect in custody

Desde la primera fila política, Donald Trump celebró el arresto en una entrevista con Fox News y volvió a remarcar su cercanía con Kirk. El presidente aseguró que había recibido la noticia minutos antes de salir al aire y que esperaba que Robinson enfrentara la pena de muerte, aunque la decisión judicial no depende del gobierno. “La policía local y el gobernador han hecho un gran trabajo”, afirmó.

Con la captura de Robinson, el caso entra en una nueva etapa: la fiscalía deberá presentar cargos formales y esclarecer los motivos detrás del crimen que conmocionó a la derecha estadounidense.

FUENTE:FRANCE24