  • Cotizaciones
    miércoles 10 de septiembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Estados Unidos: asesinan al activista Charlie Kirk, aliado de Trump, durante un acto universitario

    El joven activista conservador fue alcanzado por un disparo en el cuello este miércoles durante un acto en la Utah Valley University y falleció poco después en un hospital. “Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí”, lamentó el mandatario estadounidense

    Charlie Kirk a su llegada a la Utah Valley University.

    Charlie Kirk a su llegada a la Utah Valley University.

    FOTO

    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Charlie Kirk, joven activista de derecha e influencer y aliado del presidente Donald Trump, falleció tras recibir un disparo este miércoles durante un acto público en la Utah Valley University, en el oeste de Estados Unidos.

    El disparo le alcanzó en el cuello mientras se encontraba hablando ante miles de personas bajo una carpa.

    Leé además

    Una persona interactúa con el nuevo iPhone 17 de Apple.
    Video
    Tecnología

    La transición de Apple a la eSIM exclusiva refuerza la tendencia mundial

    Por France 24
    Israel sostiene ataques en Catar pese a la desaprobación de Trump y la creciente presión global.
    Video
    Conflicto en Medio Oriente

    Israel sostiene ataques en Catar pese a la desaprobación de Trump y la creciente presión global

    Por France 24
    Embed

    Tras ser trasladado a un hospital, el propio Trump anunció su muerte en redes sociales: “El gran y legendario Charlie Kirk ha muerto. Nadie comprendió ni llegó al corazón de la juventud de Estados Unidos mejor que Charlie”.

    Un video del lugar muestra a Kirk desplomarse en su silla tras el disparo, mientras se escuchan gritos de pánico entre los asistentes.

    Embed - Charlie Kirk shooting witness says she saw "blood pouring out everywhere"

    Christine Nelson, de la policía de la Utah Valley University, confirmó que “hubo disparos” y pidió a las personas que permanecieran en sus hogares. Una alerta enviada a los estudiantes informó que una persona había sido detenida.

    “Se disparó un solo tiro en el campus contra un orador visitante. La policía está investigando; el sospechoso está detenido”, señaló el medio local Deseret News, citando la comunicación oficial.

    Embed

    El excongresista de Utah Jason Chaffetz, presente en el mitin, dijo a Fox News que el tiroteo ocurrió durante una sesión de preguntas y respuestas: “La primera pregunta fue sobre religión. Habló durante unos 15-20 minutos.

    La segunda pregunta, curiosamente, fue sobre tiradores transgénero, tiradores masivos, y en medio de eso se escuchó el disparo”, relató, visiblemente conmocionado.

    Embed

    Un 'influencer' de gran alcance

    Con apenas 31 años, Charlie Kirk había logrado una enorme influencia en la política estadounidense, siendo clave en el acercamiento de los votantes jóvenes a Donald Trump, un factor decisivo en el regreso del republicano al poder el año pasado.

    Dotado de un instinto natural para el espectáculo, en 2012 cofundó Turning Point USA, organización dedicada a difundir ideas conservadoras entre la juventud. Desde entonces se convirtió en una de las voces más visibles de la derecha dura en conferencias, medios de televisión y redes sociales.

    Embed

    A través de sus masivas audiencias en Instagram y YouTube impulsó mensajes contra la inmigración, un cristianismo militante y virales enfrentamientos con detractores en sus actos universitarios.

    Para la derecha, su presencia en los campus ofrecía un contrapeso frente al predominio de visiones liberales en la educación superior. Para sus críticos, en cambio, representaba un blanco de confrontación constante y a menudo encendida.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Seguridad Pública

    Uruguay y Paraguay harán investigación conjunta para determinar qué grupos narcos operan en la hidrovía

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Venezuela

    El Frente Amplio cuestionó despliegue de Estados Unidos en el Caribe y se solidarizó con “el pueblo venezolano”

    Por Santiago Sánchez
    Cumbre ONU

    Ministerio de Ambiente y Cancillería presentarán proceso de trabajo conjunto hacia la cumbre climática COP30

    Por Lucía Cuberos
    Tacuarembó

    Avanza la causa contra el intendente Wilson Ezquerra: se amplió la denuncia y comenzaron las citaciones

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Gustavo Salle junto a legisladores blancos y colorados, en conferencia de prensa por María Dolores.

    Salle, blancos y colorados presentarán denuncia penal por cuatro supuestos delitos en compra de María Dolores

    Por Nicolás Delgado
    La plataforma china Temu.

    “Impuesto Temu”: compras con franquicia aduanera totalizaron 1.276.530 hasta agosto

    Por Redacción Búsqueda
    Alimentos en feria vecinal.

    Poder Ejecutivo reglamenta la Ley de Donación de Alimentos; busca reducir pérdidas y desperdicios evitables

    Por Lucía Cuberos
    A imagen y semejanza

    A imagen y semejanza

    Por Mercedes Rosende