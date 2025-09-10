Estados Unidos: asesinan al activista Charlie Kirk, aliado de Trump, durante un acto universitario

Charlie Kirk, joven activista de derecha e influencer y aliado del presidente Donald Trump, falleció tras recibir un disparo este miércoles durante un acto público en la Utah Valley University, en el oeste de Estados Unidos .

El disparo le alcanzó en el cuello mientras se encontraba hablando ante miles de personas bajo una carpa.

Tras ser trasladado a un hospital, el propio Trump anunció su muerte en redes sociales: “El gran y legendario Charlie Kirk ha muerto. Nadie comprendió ni llegó al corazón de la juventud de Estados Unidos mejor que Charlie”.

Un video del lugar muestra a Kirk desplomarse en su silla tras el disparo, mientras se escuchan gritos de pánico entre los asistentes.

Christine Nelson, de la policía de la Utah Valley University, confirmó que “hubo disparos” y pidió a las personas que permanecieran en sus hogares. Una alerta enviada a los estudiantes informó que una persona había sido detenida.

“Se disparó un solo tiro en el campus contra un orador visitante. La policía está investigando; el sospechoso está detenido”, señaló el medio local Deseret News, citando la comunicación oficial.

“We’re going to be here a couple hours… bring the best libs Utah has to offer.”



That’s all he ever said.

He welcomed opinions, shook hands, shared laughs.



Exactly how America should be.



This is heartbreaking. pic.twitter.com/EBQD4NPWiY — Desiree (@DesireeAmerica4) September 10, 2025

El excongresista de Utah Jason Chaffetz, presente en el mitin, dijo a Fox News que el tiroteo ocurrió durante una sesión de preguntas y respuestas: “La primera pregunta fue sobre religión. Habló durante unos 15-20 minutos.

La segunda pregunta, curiosamente, fue sobre tiradores transgénero, tiradores masivos, y en medio de eso se escuchó el disparo”, relató, visiblemente conmocionado.

Un 'influencer' de gran alcance

Con apenas 31 años, Charlie Kirk había logrado una enorme influencia en la política estadounidense, siendo clave en el acercamiento de los votantes jóvenes a Donald Trump, un factor decisivo en el regreso del republicano al poder el año pasado.

Dotado de un instinto natural para el espectáculo, en 2012 cofundó Turning Point USA, organización dedicada a difundir ideas conservadoras entre la juventud. Desde entonces se convirtió en una de las voces más visibles de la derecha dura en conferencias, medios de televisión y redes sociales.

A través de sus masivas audiencias en Instagram y YouTube impulsó mensajes contra la inmigración, un cristianismo militante y virales enfrentamientos con detractores en sus actos universitarios.

Para la derecha, su presencia en los campus ofrecía un contrapeso frente al predominio de visiones liberales en la educación superior. Para sus críticos, en cambio, representaba un blanco de confrontación constante y a menudo encendida.

FUENTE:RFI