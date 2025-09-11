  • Cotizaciones
    El FBI publica imágenes del presunto asesino de Charlie Kirk, aún prófugo

    El FBI sigue tras la pista del francotirador que mató al influencer de extrema derecha en Utah; mientras tanto, personas inocentes son atacadas en línea por información falsa

    FOTO

    FBI
    Búsqueda | France 24
    Búsqueda | RFI
    Por France 24 y RFI

    La búsqueda del asesino del influencer estadounidense Charlie Kirk continúa. El joven, conocido por sus posturas de extrema derecha, fue asesinado el miércoles 10 de setiembre en un debate en la Universidad del Valle de Utah. La policía describe al autor como un francotirador apostado en una azotea, mientras que el FBI confirmó el hallazgo del arma homicida y publicó imágenes de un hombre considerado “de interés para la investigación”.

    Se trata de un hombre blanco, joven, con gorra, gafas de sol, vaqueros y camiseta oscura con una aparente bandera estadounidense. Hasta el momento, no ha sido identificado como sospechoso formal del crimen.

    El rifle de largo alcance hallado cerca del campus está siendo analizado, junto con huellas de manos, antebrazos y plantas de los pies. Los cartuchos encontrados, según reportó el Wall Street Journal, tenían inscripciones antifascistas y mensajes de apoyo a la comunidad transgénero, información aún no confirmada oficialmente por el FBI.

    La policía ofrece una recompensa de hasta 100.000 dólares por datos que ayuden a esclarecer el caso.

    El asesinato de Kirk coincidió con el 24° aniversario de los atentados del 11 de setiembre. Durante una ceremonia en el Pentágono, el presidente Donald Trump y miembros de su administración homenajearon al joven como un “gigante de su generación” y “campeón de la libertad”. Trump anunció que pronto se le otorgará póstumamente la Medalla Presidencial de la Libertad y pidió a sus seguidores “responder con no violencia”, recordando la postura pacífica que Kirk defendía.

    Embed - Se conoce el rostro del sospechoso que disparó contra Charlie Kirk: autoridades investigan

    Mientras la investigación avanza, la desinformación y el acoso en línea se multiplican. Dos personas han sido identificadas erróneamente como sospechosas. Michaela, mujer transgénero de 29 años, relató a la AFP que fue víctima de amenazas tras difundirse su imagen vinculada falsamente al tiroteo. “Me están haciendo una cacería de brujas en línea”, dijo. Michaela vive en el estado de Washington y su historial de ubicación confirma que estaba a cientos de kilómetros del lugar del crimen.

    Otro caso similar ocurrió en Canadá. Michael Mallinson, banquero jubilado de 77 años, también fue vinculado erróneamente con la investigación. “Nunca he estado en Utah ni he oído hablar de Kirk hasta ayer”, declaró, tras recibir comentarios amenazantes en redes sociales.

    El jefe del FBI, Kash Patel, reiteró que la investigación sigue abierta y que se están explorando todas las pistas. Por ahora, el verdadero autor del asesinato de Charlie Kirk continúa prófugo, mientras la comunidad estadounidense sigue conmocionada y las redes sociales se convierten en un terreno de confusión y peligro para inocentes.

