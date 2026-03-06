“El poder detrás de las túnicas”: así es Mojtaba Jamenei, hijo del líder supremo de Irán y candidato a sucederlo

El clérigo reformista Mehdi Karroubi, que se enfrentó dos veces en las urnas a Mahmoud Ahmadinejad, llamó en una ocasión a Mojtaba Khamenei el “hijo del amo”, acusándolo de influir en aquellos comicios. El entonces líder supremo, Ali Khamenei, respondió que Mojtaba era “un amo por sí mismo, no el hijo del amo”.

El episodio ilustra el perfil de Mojtaba, hoy uno de los principales candidatos a suceder al ayatolá fallecido el 28 de febrero, cuando comenzaron los bombardeos de la ofensiva israelí-estadounidense. Según fuentes iraníes citadas por Reuters, sobrevivió a los ataques porque se encontraba fuera de Teherán cuando fue bombardeado el lugar donde el líder supremo se reunía con la cúpula política y militar.

Mojtaba cuenta además con capital político propio. Ya en 2008, un cable diplomático filtrado por WikiLeaks lo describía como “un candidato plausible” para el liderazgo de Irán tras la muerte de su padre.

Por mucho tiempo, el único temor de la cúpula clerical de Irán ante esa perspectiva era la preocupación de que ese nombramiento enviara la señal equivocada: que la teocracia en el poder estaba replicando el modelo dinástico de la monarquía expulsada en 1979 por la Revolución Islámica.

Pero los ataques del 28 de febrero cambiaron la luz a la que es vista la figura de Mojtaba Jamenei.

Su padre y su esposa Zahra Haddad Adel (también vinculada a una poderosa familia de clérigos) cayeron en esas ofensivas, y el concepto de “martirio” que el fundamentalismo islámico confiere a esas muertes ha aumentado la influencia de Mojtaba entre los llamados a elegirlo.

En los dos lados del poder

Mojtaba Khamenei nació en 1969, cuando su padre aún estaba en la disidencia contra el sah Mohammad Reza Pahlavi, derrocado luego por la Revolución Islámica de Irán. Más tarde combatió en la guerra entre Irán y Irak al frente del batallón Habib ibn Mazahir, una unidad de la Guardia Revolucionaria Islámica cuyos miembros luego ocuparon puestos clave en el aparato de seguridad.

Pero su entorno juvenil no estuvo marcado solo por la guerra. Tenía 20 años cuando su padre, Ali Khamenei, fue nombrado líder supremo, lo que dio a la familia acceso a una red de poder y recursos administrados por las bonyads, fundaciones que controlan cerca de un quinto de la economía iraní y los bienes confiscados al antiguo régimen.

Según cables diplomáticos filtrados por WikiLeaks, Mojtaba comenzó entonces a ser visto como “el poder detrás de las túnicas”, descrito en 2008 como un operador capaz y enérgico con potencial para alcanzar parte del liderazgo nacional.

El peso político de Mojtaba Khamenei no depende solo de su padre, Ali Khamenei. Según cables filtrados por WikiLeaks, llegó incluso a intervenir el teléfono del líder supremo. Aunque se lo considera su “principal guardián”, también construyó su propia base de poder.

Desde 2019 está sancionado por Estados Unidos, que lo acusó de impulsar las ambiciones regionales y la represión interna del régimen. Mantiene estrechos vínculos con la Guardia Revolucionaria Islámica, en particular con la Fuerza Quds y con los Basij, y ha sido señalado por interferir en las elecciones de 2005 y 2009 para favorecer a Mahmoud Ahmadinejad.

También se le atribuye un papel en la represión de las protestas postelectorales de 2009 y fue uno de los blancos de las manifestaciones de 2022 tras la muerte de Mahsa Amini. En el plano religioso es un clérigo de rango medio —hojjatoleslam—, por debajo de ayatolá, aunque cuenta con fuerte apoyo dentro de la Guardia Revolucionaria, especialmente entre los sectores más jóvenes y radicales, según explicó a Reuters el analista Kasra Aarabi.

¿Cuándo llegará su turno?

Fuentes de alto nivel del Gobierno iraní han revelado a la agencia Reuters que, ante los desafíos militares que impone la ofensiva israelí-estadounidense, la toma de decisiones se ha desplazado a las poderosas Guardias Revolucionarias, que han tomado en sus manos el poder.

Una vez que la Asamblea de Expertos, la élite de 88 clérigos que elegirá a un nuevo líder supremo, despeje la duda sobre la sucesión, la posición de las CGRI no hará sino fortalecerse con la llegada de Mojtaba al cargo de su padre.

“Si el conflicto se detiene de repente y el régimen sobrevive, podemos estar seguros de que los Guardias tendrán un papel aún más importante”, anticipa Aarabi.

El ayatolá Ahmad Khatami, miembro de la Asamblea de Expertos, dijo a la televisión estatal el 4 de marzo que la elección de un nuevo líder supremo está “cerca de concluir”, pero no reveló los nombres que están siendo considerados.

Se cree que otra opción a tomar en cuenta será Hassam Jomeini, nieto del líder de la revolución Ruhollah Jomeini. Con lo que la segunda sucesión en los 47 años de historia de la República Islámica, se parecerá mucho a las luchas de poder de las monarquías hereditarias tradicionales.

Con Reuters y AP

FUENTE:FRANCE24