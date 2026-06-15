  • Cotizaciones
    lunes 15 de junio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Reino Unido prohibirá el acceso a redes sociales a los menores de 16 años

    Reino Unido prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, anunció el lunes el primer ministro británico, Keir Starmer, sumándose a otros países que ya endurecieron sus leyes

    Keir Starmer anuncia la prohibición de acceso a las redes sociales de menores de 16 años.

    Keir Starmer anuncia la prohibición de acceso a las redes sociales de menores de 16 años.

    FOTO

    JAIMI JOY / POOL / EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    “Las redes sociales hacen infelices a los niños. Facilitan el acoso y los abusos”, declaró el jefe del gobierno laborista, tras anunciar la medida, calificándola como “un paso importante” para el país.

    La prohibición afectará a redes sociales como Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y X, pero no a las aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Signal.

    Starmer dijo que quiere que una ley sea adoptada “antes de Navidad” para que la prohibición entre en vigor “a comienzos del año próximo, probablemente hacia la primavera”, entre marzo y junio de 2027.

    Leé además

    Senador Daniel Borbonet.
    Tecnología

    El Parlamento replantea la ley sobre menores y redes sociales y apunta a las plataformas digitales

    Por José Frugoni
    Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, durante el juicio histórico en Los Ángeles, California.
    Estados Unidos

    Adicción juvenil a las redes sociales: Meta y Google, declarados culpables de negligencia

    Por France 24

    Países como Australia, pionera en este ámbito, e Indonesia, ya han implantado una prohibición de este tipo.

    Por su parte, Canadá anunció el jueves su intención de hacer lo mismo, mientras el Parlamento de Turquía aprobó en abril una ley para evitar que menores de 15 años accedan a las redes sociales.

    Además, Francia lidera una campaña a favor de la adopción de medidas junto con socios de la Unión Europea (UE), como Dinamarca, Grecia y España.

    El Parlamento francés está estudiando un proyecto de ley en ese sentido para los menores de 15 años.

    En América Latina, no hay ningún país que haya impuesto una prohibición general de redes sociales para menores, pero sí hay iniciativas, proyectos de ley o normas de protección digital infantil en algunos países.

    Embed - Reino Unido prohibirá las redes sociales a menores de 16 años

    Consulta nacional

    La medida británica generó una reacción inmediata de YouTube, que advirtió que la prohibición corre el riesgo de “empujar a los niños (...) hacia servicios anónimos y menos seguros”, según una declaración enviada a la AFP.

    “Desde hace más de diez años invertimos en experiencias adaptadas por edad, supervisadas por expertos, así como en protecciones por defecto para los adolescentes, y seguiremos haciéndolo”, señaló un portavoz de la plataforma propiedad de Google, que afirma ser "“un recurso esencial para los jóvenes, los profesores y los padres”.

    Keir Starmer indicó que su gobierno adoptará “medidas sin precedentes a nivel mundial respecto a las plataformas de videojuegos y de 'streaming', donde actualmente desconocidos pueden ponerse en contacto con cualquier menor sin ningún tipo de control”.

    Reino Unido pretende imponer un “bloqueo” de determinadas funciones, como la posibilidad de que un desconocido se comunique con un menor de 16 años, detalló el gobierno en un comunicado.

    Asimismo, el gobierno británico “estudiará la implantación de toques de queda nocturnos y pausas en las funciones de desplazamiento automático de contenidos para los menores de 18 años”.

    Los menores tampoco podrán utilizar 'chatbots' basados en inteligencia artificial diseñados para simular relaciones sexuales o juegos de rol.

    La prohibición británica de acceso a las redes sociales a los menores de 16 años se produce tras una consulta nacional sobre el tema, que recogió alrededor de 116.000 contribuciones.

    En ella, un 91% de los padres que respondieron declaró apoyar una prohibición de las plataformas para los menores de 16 años.

    Además. el gobierno británico instó el 8 de junio a gigantes tecnológicos como Apple o Google a desplegar, en un plazo de tres meses, herramientas que bloqueen el envío y la recepción de imágenes sexualmente explícitas por parte de menores.

    Con AFP

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Sistema financiero

    Las crisis bancarias de los últimos 60 años y un sistema “sólido” pero con “desafíos significativos”

    Por Ismael Grau
    Parlamento

    “No podés abrir un frente interno” en el Frente Amplio, planteó Valdomir, sino que “tenés que cerrar filas”

    Por Redacción Búsqueda
    Seguridad social

    Autoridades del BPS advirtieron límite “difuso” con el proxenetismo en proyectos sobre trabajo sexual

    Por Redacción Búsqueda
    Partido Colorado

    Se reactiva Prosecretaría de Género del Partido Colorado con la paridad como objetivo central

    Por Leonel García

    Te Puede Interesar

    Contenedores.

    La economía uruguaya creció 0,9% en el primer trimestre

    Por Redacción Búsqueda
    La selección uruguaya campeona olímpica de 1924.
    Video

    ‘La primera estrella’: un impactante relato de la primera conquista mundial de la Celeste

    Por Javier Alfonso
    La plataforma china Temu.

    Compras con franquicia aduanera cayeron 43% en el primer mes del “impuesto Temu”

    Por Redacción Búsqueda
    El ministro de Seguridad Pública y Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro, junto al presidente de Chile, José Antonio Kast, durante una visita realizada en enero al Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador.

    El ministro de Seguridad de El Salvador expuso en el Mercosur el modelo de Bukele contra el crimen organizado

    Por Juan Francisco Pittaluga