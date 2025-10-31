El Reino Unido celebra la decisión del rey de despojar a Andrés de sus títulos reales

La decisión del rey de revocar el título de príncipe de Andrés —la primera medida de este tipo en más de un siglo— es la última consecuencia humillante para el miembro de la realeza, plagado de escándalos por sus vínculos con el delincuente sexual estadounidense convicto Jeffrey Epstein .

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Carlos también anunció que expulsaba a su hermano menor de su residencia de larga data en los extensos terrenos del Castillo de Windsor, tras las nuevas acusaciones de una de las principales acusadoras de Epstein, Virginia Giuffre .

Nuevo libro “Fui golpeada y estrangulada”: el relato póstumo de Virginia Giuffre, víctima de Epstein

Abuso sexual Virginia Giuffre, víctima de Jeffrey Epstein y quien acusó al príncipe Andrew, se suicida

La publicación póstuma de sus memorias la semana pasada , reiterando con detalles estremecedores las acusaciones de que fue víctima de trata para tener relaciones sexuales con Andrew tres veces, dos de ellas cuando tenía 17 años, provocó una nueva ola de indignación pública.

“Esto es un acontecimiento importantísimo”, dijo a la BBC Amy Wallace, la escritora fantasma de las memorias, después de que el Palacio de Buckingham publicara su comunicado. “Que alguien con poder, alguien tan respetado como el rey, diga 'Te creo', es histórico. Es un mérito para Virginia. Es un mérito para su libro”.

Embed - 'Nobody's girl', el libro de Virginia Giuffre que expone abusos de Epstein y el príncipe Andrew

El público presente en la grabación en directo del programa insignia de debate y actualidad de la BBC, Question Time, aplaudió espontáneamente al anunciarse la noticia. Figuras de todo el espectro político celebraron la medida.

“Este es un paso realmente valiente, importante y acertado por parte del rey, y lo apoyo plenamente”, dijo la secretaria de Cultura, Lisa Nandy, al público, que respondió con más aplausos.

Embed - "There are really big questions for Prince Andrew"

“No es suficiente”

Giuffre, ciudadana estadounidense y australiana, se quitó la vida en abril a los 41 años. Su hermano Sky Roberts, residente en Estados Unidos, celebró la decisión, pero declaró a la BBC que “no es suficiente”.

“Felicito al rey, creo que está haciendo un trabajo increíble como líder mundial, sentando un precedente”.

“Pero tenemos que ir un paso más allá: tiene que estar entre rejas”, dijo refiriéndose a Andrew.

Se han multiplicado las peticiones similares, y el grupo de presión antimonárquico Republic reveló el jueves que ha dado instrucciones a sus abogados para que investiguen si existen "pruebas suficientes" para iniciar un proceso penal privado.

La Policía Metropolitana de Londres ya había investigado las acusaciones de Giuffre, pero en 2021 declaró que no tomaría más medidas tras revisar nuevamente su investigación.

Andrew, de 65 años, segundo hijo de la difunta reina Isabel II, ha negado repetidamente las acusaciones.

Pero en 2022 aceptó pagarle a Giuffre millones de dólares para poner fin a su demanda civil por agresión sexual en su contra.

Embed - Familia de Virginia Giuffre celebra renuncia del príncipe Andrew como triunfo para víctimas de abuso

Abucheados

Tres años después, el rey se enfrenta a una creciente presión para que actúe tras la acumulación de nuevas y renovadas acusaciones que han llevado a los diputados a exigir un mayor escrutinio parlamentario de algunos asuntos reales.

La diputada independiente Rachael Maskell prometió seguir adelante con su proyecto de ley privado para permitir que el monarca elimine títulos nobiliarios y honores.

En particular, las revelaciones de que Andrew prácticamente no había pagado alquiler por su mansión real de 30 habitaciones en Windsor como parte de un acuerdo de arrendamiento aparentemente favorable de 2003 han generado nuevas críticas.

La histórica visita de Carlos al Vaticano la semana pasada se vio empañada por el escándalo, mientras que el lunes, durante una aparición pública, un hombre lo increpó gritándole: “¿Desde cuándo sabe usted lo de Andrew y Epstein?”.

Embed - Oración histórica entre el papa León XIV y el rey Carlos III

Su decisión hará que su hermano menor ya no sea llamado príncipe y sea conocido simplemente como Andrew Mountbatten-Windsor.

Sin embargo, sigue siendo el octavo en la línea de sucesión al trono. El miembro de la realeza depuesto se trasladará próximamente a una residencia en la finca de Sandringham del rey, en el este de Inglaterra. Esto será financiado privadamente por Carlos.

El locutor e historiador Jonathan Dimbleby, amigo del rey, afirmó que la decisión suponía un “enorme paso constitucional”, ya que la última vez que se había retirado el título de príncipe fue en 1919.

Dimbleby describió a Andrew como “arrogante, grosero y con aires de superioridad”, y dijo que ahora estaba “prácticamente desterrado a la finca privada de Sandringham”.

Carlos “sentirá cierto alivio... y espera que, tanto para él como para la monarquía, esto desaparezca ahora”, añadió.

“Aunque, por supuesto, no será así para Andrew”.

Con AFP

FUENTE:RFI