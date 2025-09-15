  • Cotizaciones
    En Estados Unidos, el debate se aviva en torno al perfil del presunto asesino de Charlie Kirk

    El presunto asesino del influencer de derecha Charlie Kirk seguía una “ideología de izquierda” y vivía con su pareja, una persona transgénero, según declaró este domingo el gobernador de Utah, en comentarios que reavivan el debate político en un Estados Unidos cada vez más polarizado

    Tyler-Robinson
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Según declaró este domingo el gobernador Spencer Cox a CNN, la persona que convivía con Robinson “era su pareja romántica, un hombre en proceso de transición para convertirse en mujer”. Cox agregó que esta persona “no tenía idea de lo que estaba pasando” y ha sido "increíblemente cooperativa" con los investigadores, a diferencia del presunto agresor, quien se niega a proporcionar detalles.

    El gobernador subrayó que hasta el momento no se ha hallado evidencia de que la pareja de Robinson haya tenido alguna influencia en el asesinato. “Eso es lo que estamos tratando de determinar ahora mismo. Es fácil sacar conclusiones precipitadas (…) pero quiero ser cauteloso”, declaró. Robinson será formalmente imputado el martes.

    Cox, quien la semana pasada fue elogiado por instar a los estadounidenses a bajar la tensión política, dio varias entrevistas televisivas este domingo y señaló que los investigadores creen que Robinson adoptó ideas de izquierda. “Es evidente que había una ideología de izquierda en este asesino”, afirmó, precisando que esta información proviene de “personas cercanas a él, miembros de su familia y amigos”.

    Desde que se conoció el asesinato, grabado en directo, diversas figuras y medios conservadores, siguiendo el ejemplo del expresidente Donald Trump, han denunciado la influencia de la “izquierda radical”. El sábado, varios medios informaron sobre la relación de Robinson con su pareja transgénero, lo que desató la ira de activistas de ultraderecha que consideran la identidad de género un tema central.

    La influencer conservadora Laura Loomer llegó a instar a “designar el movimiento trans como un movimiento terrorista”, mientras que el multimillonario Elon Musk publicó en sus redes mensajes a favor de prohibir los tratamientos de transición y criticando la ideología de izquierda.

    Cox, por su parte, reiteró su llamado a la civilidad política y cuestionó a los gigantes de las redes sociales, comparando sus algoritmos adictivos con el mortal fentanilo.

    Embed - Charlie Kirk, nueva figura para la ultraderecha en Europa

    Kirk y sus provocaciones

    Charlie Kirk, quien recibió un disparo en el cuello durante el mitin, fue fundador del grupo juvenil conservador Turning Point USA y un crítico activo de los derechos LGBT+, especialmente de las personas transgénero. En agosto, en un mensaje en X, se refirió al “culto a la muerte del delirio trans”, poco después del tiroteo en una iglesia de Minneapolis que dejó dos niños muertos y nueve heridos, perpetrado por un agresor que se identificaba como transgénero.

    Kirk, que se presentaba como cristiano, también fue registrado en un video de 2023 publicado por Right Wing Watch describiendo a las personas transgénero ante una audiencia eclesiástica como “levantar el dedo del medio a Dios”.

    Pete Buttigieg, exmiembro del gabinete del expresidente Joe Biden, destacó que no existe “un patrón consistente de la izquierda contra la derecha entre los tiradores” en ataques recientes, citando el asesinato de la legisladora demócrata de Minnesota Melissa Hortman y su esposo en junio. “Tenemos que rechazar a cualquiera que intente explotar la violencia política”, dijo a NBC.

    Turning Point USA anunció que el 21 de setiembre se realizará un homenaje a Kirk en un estadio cerca de Phoenix, Arizona, al cual el expresidente Trump confirmó que asistirá.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

