Atrapado el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, la viuda promete continuar con su legado

Los investigadores avanzaban con lentitud en la búsqueda del responsable del asesinato de Charlie Kirk hasta que difundieron imágenes de cámaras de seguridad que mostraban a un joven . Poco después, el gobernador de Utah, Spencer Cox, confirmó: “Lo tenemos”. El sospechoso fue identificado como Tyler Robinson, de 22 años , quien, según se informó, fue confrontado por su padre al reconocerlo en las fotos y luego se entregó.

Kirk, de 31 años y una de las voces más influyentes del movimiento conservador juvenil en Estados Unidos , murió de un disparo cuando se dirigía a una multitud en la Universidad del Valle de Utah, en Orem, el miércoles. Su esposa, Erika, declaró en una transmisión en vivo: “Si antes pensabas que la misión de mi marido era poderosa no tienes ni idea, no tienes ni idea de lo que acabas de desatar en todo este país y este mundo”, aseguró. “No tienes ni idea del fuego que has encendido dentro de esta esposa, los gritos de esta viuda resonarán en todo el mundo como un grito de guerra”, agregó.

El crimen dominó la cobertura informativa durante 48 horas y llevó a Donald Trump a ordenar que las banderas ondearan a media asta.

Robinson proviene de una familia republicana de St. George, una ciudad conservadora a cuatro horas de Orem. Exvecinos y antiguos compañeros lo describieron como un joven aplicado y reservado , hoy estudiante de tercer año en un programa de electricidad. Fotos en redes sociales lo muestran posando con armas y, en Halloween, disfrazado como si estuviera sobre los hombros de Trump.

“¿Quién iba a imaginar que este muchacho flacucho sería capaz de algo así?”, dijo Heather McKnight, una vecina. Jaida Funk, que estudió con él, agregó: “Siempre pensé que sería un empresario o un ejecutivo. Esto es totalmente inesperado”.

Cox declaró a CNN que Robinson se radicalizó “en un período de tiempo bastante corto”. La evidencia incluye casquillos hallados en la escena con inscripciones como “¡Hey, fascista! ¡Atrápalo!” y “Bella ciao”, además de símbolos vinculados a la cultura de los videojuegos.

Investigación y arresto

El caso tuvo tropiezos iniciales: la policía y el FBI llegaron a detener y liberar a dos personas no relacionadas con el hecho. Luego hallaron la presunta arma homicida, un rifle de caza de alta potencia, en una zona boscosa cercana a la universidad. La difusión de las imágenes del sospechoso fue decisiva, y Robinson fue arrestado el jueves por la noche.

Según Cox, un familiar del joven fue clave al alertar a las autoridades tras escuchar una confesión o insinuación de su participación.

Robinson quedó detenido bajo sospecha de asesinato agravado y se espera que enfrente cargos formales en los próximos días. Utah contempla la pena de muerte para este tipo de delitos, una sanción que Trump dijo esperar que se aplique.

Kirk, padre de dos hijos y cofundador de Turning Point USA en 2012, era conocido por su estilo combativo y su gran capacidad para conectar con jóvenes a través de redes sociales como TikTok, Instagram y YouTube. Sus posturas sobre raza, género y armas lo convirtieron en una figura polarizante, pero también en una de las más influyentes de la derecha estadounidense.

