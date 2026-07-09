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    Estados Unidos e Irán intercambian nuevos ataques en su disputa sobre el estrecho de Ormuz

    Por segundo día consecutivo, Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques este jueves en su batalla por ver quién establecerá las condiciones de navegación en el estrecho de Ormuz

    El Ejército de Estados Unidos ejecuta una nueva ronda de ataques contra Irán, con la que buscó seguir degradando la capacidad de Teherán para atacar el transporte marítimo comercial y a los civiles que navegan por el estrecho de Ormuz, según el Comando Central de Estados Unidos.

    El Ejército de Estados Unidos ejecuta una nueva ronda de ataques contra Irán, con la que buscó seguir degradando la capacidad de Teherán para atacar el transporte marítimo comercial y a los civiles que navegan por el estrecho de Ormuz, según el Comando Central de Estados Unidos.

    FOTO

    EFE/Comando Central de Estados Unidos
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    La vía marítima, por la que antes de la guerra transitaba el 20% del petróleo y el gas natural licuado consumidos a nivel mundial, ha sido un foco de tensión recurrente en este conflicto.

    Irán insiste en su intención de controlar el paso por el estrecho, por cuyo tránsito no se estaba exigiendo ningún tipo de peaje antes de los ataques israelíes y estadounidenses del 28 de febrero, que desencadenaron la actual contienda.

    El jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este jueves que el estrecho de Ormuz sólo abrirá de pleno bajo “disposiciones iraníes”.

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    Su presidente, Donald Trump, dijo que daba la tregua por terminada entre ambos bandos tras el primer intercambio de ataques del miércoles. Pero horas después abrió la posibilidad de seguir dialogando.

    Según las fuerzas estadounidenses, los últimos bombardeos contra Irán estaban dirigidos a “su capacidad de amenazar la libre navegación en el estrecho de Ormuz”, después de los recientes ataques contra buques comerciales en la vía.

    Precisaron que alcanzaron unos 90 objetivos militares iraníes, en ataques contra sus sistemas de defensa aérea, depósitos de misiles y drones.

    Los ataques causaron la muerte de tres personas y dejaron varios heridos en las afueras de Ahvaz, en el suroeste de Irán, informó la agencia oficial de noticias iraní IRNA, citando a una fuente oficial.

    Por su parte, los Guardianes de la Revolución iraníes, una fuerza de élite, aseguraron haber alcanzado el jueves bases estadounidenses en Baréin y Kuwait en respuesta a las acciones de las fuerzas de Washington.

    El ejército regular dijo también haber atacado objetivos en Kuwait, Catar y Baréin, tres monarquías del Golfo aliadas de Washington.

    “Tras los ataques del ejército de la República Islámica de Irán contra bases estadounidenses en la región”, alcanzó un sistema Patriot de interceptacion de misiles en Kuwait, un sistema de alerta temprana en Catar y tanques de combustible en Baréin, con “un gran número y variedades de tipos de drones militares kamikaze”, reportaron medios estatales.

    La prensa iraní reportó igualmente que los bombardeos estadounidenses alcanzaron un puente ferroviario en el noreste del país.

    Según la televisión pública, los ataques obligaron a suspender el servicio ferroviario entre Teherán y Mashhad. Allí precisamente está previsto este jueves el entierro del antiguo líder supremo Alí Jamenei, asesinado el primer día de la ofensiva israeloestadounidense, el 28 de febrero.

    También se escucharon aviones de guerra sobre la isla iraní de Kish, y varias explosiones sacudieron las ciudades portuarias de Bandar Abás, Konarak y Shabahar, según la agencia noticiosa oficial IRNA.

    “Esto es en represalia por el bombardeo de barcos de ayer por parte de Irán. Si vuelve a ocurrir, será mucho peor”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

    La noche del miércoles, Trump declaró en el avión presidencial Air Force One que la parte iraní lo llamó “hace poco” porque quería alcanzar un acuerdo.

    No dio más detalles de la llamada, pero cuestionó un posible acuerdo al decir que los iraníes están “un poco locos”.

    Control del estrecho

    Desde los bombardeos contra Irán que desataron la guerra, Teherán ha insistido en controlar el estrecho de Ormuz y en cobrar un peaje por el paso, bajo la amenaza de atacar a los barcos que se desvíen de la ruta autorizada.

    Sus fuerzas atacaron al menos tres buques en los últimos días, lo que provocó los bombardeos estadounidenses del martes y el miércoles noche. Ocho militares iraníes murieron en dichos ataques.

    El secretario general de la ONU, António Guterres, instó a "tomar medidas inmediatas para desescalar" la situación y reanudar el diálogo.

    Irán dijo que su ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, y el primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, hablaron por teléfono el miércoles y “resaltaron la importancia de usar los medios diplomáticos para resolver los problemas regionales”.

    Marinos varados

    Omán, en la orilla sur del estrecho de Ormuz, condenó los ataques contra Baréin y Kuwait, así como contra barcos, sin llegar a culpar a Irán.

    Este país, que medió entre Washington y Teherán, no ha responsabilizado a Irán por los ataques durante la guerra, a fin de mantener su neutralidad, puesta a prueba en sus conversaciones sobre el control de Ormuz.

    Washington exige libre tránsito en el estrecho, mientras Irán insiste en cobrar peajes, y niega permiso de pasar por las aguas de Omán.

    Los tres barcos recientemente atacados navegaban cerca de la costa de Omán.

    El tránsito marítimo se había reanudado de manera tentativa tras la firma del procolo de acuerdo de junio entre Washington y Teherán para poner fin a las hostilidades.

    Pero casi 6.000 marinos permanecen varados en la zona, indicó el miércoles el jefe de la Organización Marítima Internacional, el panameño Arsenio Domínguez.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

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