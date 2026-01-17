  • Cotizaciones
    Francia espera que el Parlamento Europeo frustre el acuerdo comercial con el Mercosur

    Firmado este sábado, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea acerca la creación de una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, aunque su entrada en vigor aún enfrenta resistencias políticas en Europa

    Ursula von der Leyen, Santiago Peña, Javier Milei y Yamandu Orsi se saludan al final de la ceremonia de firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, 17 de enero de 2026.

    Ursula von der Leyen, Santiago Peña, Javier Milei y Yamandu Orsi se saludan al final de la ceremonia de firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, 17 de enero de 2026.

     

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Von der Leyen tras firma del acuerdo Mercosur-UE: "Elegimos el comercio justo frente a los aranceles"
    Acuerdo comercial

    Von der Leyen tras firma del acuerdo Mercosur-UE: “Elegimos el comercio justo frente a los aranceles”

    Por  Redacción Búsqueda , France 24  y RFI
    Yamandu Orsi pronuncia un discurso durante la ceremonia de firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.  
    Acuerdo comercial

    Orsi dice que acuerdo Mercosur-UE es “apostar por reglas en tiempos de volatilidad”

    Por Redacción Búsqueda

    Francia, Austria, Hungría, Irlanda y Polonia votaron en contra.

    París ya ha dejado claro que no abandonará su oposición al acuerdo, que teme que permitirá que alimentos sudamericanos más baratos lleguen a Europa y socaven a los agricultores franceses, que tienen que producir según estándares más estrictos de la UE.

    “La firma del acuerdo no marca el final de la historia”, escribió el presidente Emmanuel Macron en X la semana pasada.

    Desafío legal

    Se avecinan dos votaciones en el Parlamento Europeo que aún podrían hacer descarrilar el acuerdo.

    El 21 de enero, los 720 eurodiputados votarán una resolución que pide que el acuerdo llegue al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para evaluar si se ajusta al derecho de la UE.

    En particular, algunos legisladores dicen que el “mecanismo de reequilibrio” del acuerdo -que permite a los países del Mercosur exigir cambios si las futuras políticas de la UE afectan sus exportaciones- limitaría la capacidad de Bruselas de establecer nuevas normas ambientales o de salud pública.

    Si el acuerdo se remite a los tribunales, su implementación podría retrasarse varios meses o incluso años mientras los jueces completan su revisión. Y si declaran ilegales algunas partes del acuerdo, las partes tendrían que volver a la mesa de negociaciones.

    El primer ministro Sébastien Lecornu ha pedido a los responsables franceses que “tomen el bastón de peregrino” y convenzan a los eurodiputados de todo el espectro político para que voten a favor de la resolución.

    “Aún no ha terminado”

    Incluso si ese esfuerzo fracasa, el Parlamento aún debe aprobar el acuerdo. Se espera que la votación tenga lugar entre febrero y mayo.

    Mientras tanto, la Comisión Europea podría presionar para aplicar el acuerdo de manera provisional, aunque esa medida correría el riesgo de enfadar a Francia y a otros oponentes.

    Es probable que la votación sea reñida. “Una mayoría a favor del Mercosur no está ni mucho menos asegurada”, declaró a RFI un eurodiputado ecologista , hablando anónimamente.

    Dijo que contaba con que los legisladores de los países que respaldaron el acuerdo la semana pasada, como España e Italia, votaran en contra de la posición oficial de sus gobiernos.

    “El juego aún no ha terminado”, dijo otro eurodiputado francés. “Hay divisiones muy fuertes”.

    Fuera del Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales de todos los miembros de la UE y del Mercosur también deben ratificar el acuerdo, un proceso que puede resultar largo.

    Otro acuerdo de libre comercio firmado en 2016 entre la UE y Canadá sigue pendiente de ratificación por 10 Estados miembros, una década después. Sin embargo, un retraso no impide necesariamente su entrada en vigor; el acuerdo con Canadá ha estado en vigor provisionalmente desde 2017.

    FUENTE:RFI

    Acuerdo comercial

    El acuerdo del cuarto de siglo: logros, desafíos y deudas del pacto Mercosur-UE

    Por France 24
    Fiscal de Corte

    El oficialismo plantea como prioridad la designación de un nuevo fiscal de Corte este año, pero la oposición se mantiene firme detrás de Ferrero

    Por Redacción Búsqueda
    Moda

    Tendencias: lo que se usa en el este, desde accesorios con símbolos patrios a 'mesh hats'

    Por Belén Riguetti Aparicio
    Entrevista

    Mathis Wackernagel y el cambio climático: “Países que no ponen la seguridad de los recursos al centro de su programa económico están camino al suicidio”

    Por Lucía Cuberos

    Yamandu Orsi pronuncia un discurso durante la ceremonia de firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.  
    Video

    Orsi dice que acuerdo Mercosur-UE es “apostar por reglas en tiempos de volatilidad”

    Por Redacción Búsqueda
    Von der Leyen tras firma del acuerdo Mercosur-UE: “Elegimos el comercio justo frente a los aranceles”
    Video

    Von der Leyen tras firma del acuerdo Mercosur-UE: “Elegimos el comercio justo frente a los aranceles”

    Por  Redacción Búsqueda,  France 24  y RFI
    Ursula von der Leyen, Santiago Peña, Javier Milei y Yamandu Orsi se saludan al final de la ceremonia de firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, 17 de enero de 2026.  
    Video

    Francia espera que el Parlamento Europeo frustre el acuerdo comercial con el Mercosur

    Por RFI
    El Mercosur y la Unión Europea firmaron un acuerdo el 17 de enero, tras 25 años de preparación, para crear una de las mayores áreas de libre comercio del mundo en un momento de creciente proteccionismo y volatilidad.
    Video

    El acuerdo del cuarto de siglo: logros, desafíos y deudas del pacto Mercosur-UE

    Por France 24