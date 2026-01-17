Francia espera que el Parlamento Europeo frustre el acuerdo comercial con el Mercosur

Propuesto por primera vez en 1999, el acuerdo elimina miles de millones de euros de aranceles al comercio entre la Unión Europea (UE) y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmó el acuerdo el sábado en la capital paraguaya , Asunción, después de que la mayoría de los estados de la UE dieran luz verde la semana pasada.

París ya ha dejado claro que no abandonará su oposición al acuerdo , que teme que permitirá que alimentos sudamericanos más baratos lleguen a Europa y socaven a los agricultores franceses, que tienen que producir según estándares más estrictos de la UE.

“La firma del acuerdo no marca el final de la historia”, escribió el presidente Emmanuel Macron en X la semana pasada.

Embed La France est favorable au commerce international, mais l’accord UE-Mercosur est un accord d’un autre âge, négocié depuis trop longtemps sur des bases trop anciennes (mandat de 1999).



Si la diversification commerciale est nécessaire, le gain économique de l’accord UE-Mercosur… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 8, 2026

Desafío legal

Se avecinan dos votaciones en el Parlamento Europeo que aún podrían hacer descarrilar el acuerdo.

El 21 de enero, los 720 eurodiputados votarán una resolución que pide que el acuerdo llegue al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para evaluar si se ajusta al derecho de la UE.

En particular, algunos legisladores dicen que el “mecanismo de reequilibrio” del acuerdo -que permite a los países del Mercosur exigir cambios si las futuras políticas de la UE afectan sus exportaciones- limitaría la capacidad de Bruselas de establecer nuevas normas ambientales o de salud pública.

Si el acuerdo se remite a los tribunales, su implementación podría retrasarse varios meses o incluso años mientras los jueces completan su revisión. Y si declaran ilegales algunas partes del acuerdo, las partes tendrían que volver a la mesa de negociaciones.

El primer ministro Sébastien Lecornu ha pedido a los responsables franceses que “tomen el bastón de peregrino” y convenzan a los eurodiputados de todo el espectro político para que voten a favor de la resolución.

“Aún no ha terminado”

Incluso si ese esfuerzo fracasa, el Parlamento aún debe aprobar el acuerdo. Se espera que la votación tenga lugar entre febrero y mayo.

Mientras tanto, la Comisión Europea podría presionar para aplicar el acuerdo de manera provisional, aunque esa medida correría el riesgo de enfadar a Francia y a otros oponentes.

Es probable que la votación sea reñida. “Una mayoría a favor del Mercosur no está ni mucho menos asegurada”, declaró a RFI un eurodiputado ecologista , hablando anónimamente.

Dijo que contaba con que los legisladores de los países que respaldaron el acuerdo la semana pasada, como España e Italia, votaran en contra de la posición oficial de sus gobiernos.

“El juego aún no ha terminado”, dijo otro eurodiputado francés. “Hay divisiones muy fuertes”.

Fuera del Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales de todos los miembros de la UE y del Mercosur también deben ratificar el acuerdo, un proceso que puede resultar largo.

Otro acuerdo de libre comercio firmado en 2016 entre la UE y Canadá sigue pendiente de ratificación por 10 Estados miembros, una década después. Sin embargo, un retraso no impide necesariamente su entrada en vigor; el acuerdo con Canadá ha estado en vigor provisionalmente desde 2017.

FUENTE:RFI