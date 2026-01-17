Von der Leyen tras firma del acuerdo Mercosur-UE: “Elegimos el comercio justo frente a los aranceles”

La Unión Europea y el Mercosur firmaron este sábado en Asunción el acuerdo de libre comercio negociado durante un cuarto de siglo, en una ceremonia cargada de simbolismo político y geopolítico.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue la encargada de marcar el tono del acto al definir el pacto como una señal “contundente” en favor del comercio justo y contra el aislamiento.

El acuerdo se firma en un escenario internacional marcado por el resurgimiento del proteccionismo, la competencia china y los aranceles estadounidenses, un contexto que le otorga al entendimiento birregional un significado que va más allá de lo estrictamente comercial.

Durante su discurso, Von der Leyen sostuvo que la firma del acuerdo entre la UE y el Mercosur envía un mensaje “contundente” al mundo. “Elegimos el comercio justo frente a los aranceles y el aislamiento”, afirmó, al destacar la apuesta de ambos bloques por el multilateralismo.

“Este momento no es solo para aunar países, también es para conectar continentes. Estamos creando la mayor zona de libre comercio del mundo”, señaló la presidenta de la Comisión Europea, quien agregó que el acuerdo apunta a generar “trabajo, oportunidades y prosperidad”.

Paraguay reivindica el carácter histórico del acuerdo

El presidente paraguayo Santiago Peña, anfitrión de la ceremonia, subrayó el carácter excepcional de la jornada y evitó relativizar el alcance del pacto. “Hoy no usamos palabras con ligereza. Estamos ante un día verdaderamente histórico, largamente esperado por nuestros pueblos”, afirmó.

Peña sostuvo que la firma “marca un hito al unir a dos de las regiones y mercados más importantes del mundo”, en referencia a Europa y Sudamérica, y celebró que Asunción haya sido el escenario del acuerdo.

El reconocimiento a Lula y el rol de Brasil

En su intervención, Peña hizo un reconocimiento especial al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ausente en el acto. “Lula fue uno de los impulsores fundamentales de este proceso”, remarcó, al destacar su papel en el inicio y la continuidad de las negociaciones que culminaron con la firma del acuerdo.

Milei: “El mayor logro del Mercosur desde su creación”

El presidente argentino Javier Milei definió la firma como “quizás el mayor logro obtenido por el Mercosur desde su creación”, luego de “25 largos años de negociaciones”. Afirmó que se trata del resultado de una “decisión estratégica” impulsada por Argentina durante su presidencia pro tempore del bloque.

“Nos reúne un hecho de gran trascendencia política y económica para todos los miembros del Mercosur y para el mundo entero”, sostuvo Milei, quien advirtió que en la etapa de implementación será clave “preservar el espíritu de lo negociado”.

Un saludo a Meloni y una advertencia hacia el futuro

Milei agradeció especialmente a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a quien definió como una aliada clave para destrabar el acuerdo. “Su compromiso y apoyo fueron determinantes para que este acuerdo pueda concretarse hoy”, afirmó.

Al mismo tiempo, dejó planteado uno de los desafíos centrales del proceso que se abre: la implementación y ratificación del acuerdo, que aún enfrenta resistencias políticas y sectoriales dentro de la Unión Europea, especialmente en el ámbito agrícola.

Lula ausente de la ceremonia

En la ceremonia no estuvo presente uno de los principales promotores del acuerdo, el mandatario brasilero, Luis Inácio Lula da Silva, por razones protocolarias.

Como símbolo de la firma, el viernes Lula recibió a Ursula von der Leyen en Río de Janeiro junto a Antonio Costa.

Este tratado elimina aranceles a más del 90% del comercio entre los dos bloques y beneficia las exportaciones de automóviles, maquinaria, vinos y bebidas espirituosas europeas. A cambio, facilita la entrada a Europa de carne, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanas.