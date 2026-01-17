  • Cotizaciones
    Von der Leyen tras firma del acuerdo Mercosur-UE: “Elegimos el comercio justo frente a los aranceles”

    La presidenta de la Comisión Europea afirmó este sábado en Asunción que la firma del acuerdo entre la UE y el Mercosur envía una señal “contundente” al mundo al optar por el comercio justo frente a los aranceles y el aislamiento

    Von der Leyen
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Búsqueda | France 24
    Búsqueda | RFI
    Por Redacción Búsqueda , France 24 y RFI

    La Unión Europea y el Mercosur firmaron este sábado en Asunción el acuerdo de libre comercio negociado durante un cuarto de siglo, en una ceremonia cargada de simbolismo político y geopolítico.

    La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, fue la encargada de marcar el tono del acto al definir el pacto como una señal “contundente” en favor del comercio justo y contra el aislamiento.

    El Mercosur y la Unión Europea firmaron un acuerdo el 17 de enero, tras 25 años de preparación, para crear una de las mayores áreas de libre comercio del mundo en un momento de creciente proteccionismo y volatilidad.
    Video
    Acuerdo comercial

    El acuerdo del cuarto de siglo: logros, desafíos y deudas del pacto Mercosur-UE

    Por France 24
    Viceministra de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, durante la entrevista con Búsqueda.
    Entrevista

    Vicecanciller Valeria Csukasi: negociación en el Mercosur por cuotas de exportación acordadas con la UE será “tensa” y “difícil”

    Por Guillermo Draper

    El acuerdo se firma en un escenario internacional marcado por el resurgimiento del proteccionismo, la competencia china y los aranceles estadounidenses, un contexto que le otorga al entendimiento birregional un significado que va más allá de lo estrictamente comercial.

    Embed - En vivo | Ursula von der Leyen habla en la firma del acuerdo UE-Mercosur

    Von der Leyen: comercio justo frente al aislamiento

    Durante su discurso, Von der Leyen sostuvo que la firma del acuerdo entre la UE y el Mercosur envía un mensaje “contundente” al mundo. “Elegimos el comercio justo frente a los aranceles y el aislamiento”, afirmó, al destacar la apuesta de ambos bloques por el multilateralismo.

    “Este momento no es solo para aunar países, también es para conectar continentes. Estamos creando la mayor zona de libre comercio del mundo”, señaló la presidenta de la Comisión Europea, quien agregó que el acuerdo apunta a generar “trabajo, oportunidades y prosperidad”.

    Paraguay reivindica el carácter histórico del acuerdo

    El presidente paraguayo Santiago Peña, anfitrión de la ceremonia, subrayó el carácter excepcional de la jornada y evitó relativizar el alcance del pacto. “Hoy no usamos palabras con ligereza. Estamos ante un día verdaderamente histórico, largamente esperado por nuestros pueblos”, afirmó.

    Peña sostuvo que la firma “marca un hito al unir a dos de las regiones y mercados más importantes del mundo”, en referencia a Europa y Sudamérica, y celebró que Asunción haya sido el escenario del acuerdo.

    El reconocimiento a Lula y el rol de Brasil

    En su intervención, Peña hizo un reconocimiento especial al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ausente en el acto. “Lula fue uno de los impulsores fundamentales de este proceso”, remarcó, al destacar su papel en el inicio y la continuidad de las negociaciones que culminaron con la firma del acuerdo.

    Embed - El discurso de Javier Milei en la firma del acuerdo UE–Mercosur en Paraguay

    Milei: “El mayor logro del Mercosur desde su creación”

    El presidente argentino Javier Milei definió la firma como “quizás el mayor logro obtenido por el Mercosur desde su creación”, luego de “25 largos años de negociaciones”. Afirmó que se trata del resultado de una “decisión estratégica” impulsada por Argentina durante su presidencia pro tempore del bloque.

    “Nos reúne un hecho de gran trascendencia política y económica para todos los miembros del Mercosur y para el mundo entero”, sostuvo Milei, quien advirtió que en la etapa de implementación será clave “preservar el espíritu de lo negociado”.

    Un saludo a Meloni y una advertencia hacia el futuro

    Milei agradeció especialmente a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a quien definió como una aliada clave para destrabar el acuerdo. “Su compromiso y apoyo fueron determinantes para que este acuerdo pueda concretarse hoy”, afirmó.

    Al mismo tiempo, dejó planteado uno de los desafíos centrales del proceso que se abre: la implementación y ratificación del acuerdo, que aún enfrenta resistencias políticas y sectoriales dentro de la Unión Europea, especialmente en el ámbito agrícola.

    Embed

    Lula ausente de la ceremonia

    En la ceremonia no estuvo presente uno de los principales promotores del acuerdo, el mandatario brasilero, Luis Inácio Lula da Silva, por razones protocolarias.

    Como símbolo de la firma, el viernes Lula recibió a Ursula von der Leyen en Río de Janeiro junto a Antonio Costa.

    Este tratado elimina aranceles a más del 90% del comercio entre los dos bloques y beneficia las exportaciones de automóviles, maquinaria, vinos y bebidas espirituosas europeas. A cambio, facilita la entrada a Europa de carne, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanas.

    Acuerdo comercial

    El acuerdo del cuarto de siglo: logros, desafíos y deudas del pacto Mercosur-UE

    Por France 24
    Fiscal de Corte

    El oficialismo plantea como prioridad la designación de un nuevo fiscal de Corte este año, pero la oposición se mantiene firme detrás de Ferrero

    Por Redacción Búsqueda
    Moda

    Tendencias: lo que se usa en el este, desde accesorios con símbolos patrios a 'mesh hats'

    Por Belén Riguetti Aparicio
    Entrevista

    Mathis Wackernagel y el cambio climático: “Países que no ponen la seguridad de los recursos al centro de su programa económico están camino al suicidio”

    Por Lucía Cuberos

    Yamandu Orsi pronuncia un discurso durante la ceremonia de firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.  
    Video

    Orsi dice que acuerdo Mercosur-UE es “apostar por reglas en tiempos de volatilidad”

    Por Redacción Búsqueda
    Von der Leyen tras firma del acuerdo Mercosur-UE: “Elegimos el comercio justo frente a los aranceles”
    Video

    Von der Leyen tras firma del acuerdo Mercosur-UE: “Elegimos el comercio justo frente a los aranceles”

    Por  Redacción Búsqueda,  France 24  y RFI
    Ursula von der Leyen, Santiago Peña, Javier Milei y Yamandu Orsi se saludan al final de la ceremonia de firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, 17 de enero de 2026.  
    Video

    Francia espera que el Parlamento Europeo frustre el acuerdo comercial con el Mercosur

    Por RFI
    El Mercosur y la Unión Europea firmaron un acuerdo el 17 de enero, tras 25 años de preparación, para crear una de las mayores áreas de libre comercio del mundo en un momento de creciente proteccionismo y volatilidad.
    Video

    El acuerdo del cuarto de siglo: logros, desafíos y deudas del pacto Mercosur-UE

    Por France 24