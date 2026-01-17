Orsi sostiene que el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea es “apostar por las reglas en tiempos de volatilidad”

Durante la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), el presidente uruguayo Yamandú Orsi afirmó que el entendimiento “adquiere una relevancia particular” en el contexto global actual, “al reafirmar una decisión estratégica: apostar por las reglas y el consenso en un tiempo de volatilidad y cambios permanentes”.

Orsi subrayó que para Uruguay el acuerdo “no es una iniciativa coyuntural, sino una política de Estado sostenida durante más de 25 años por gobiernos de distinto signo político”. En ese sentido, destacó que la apertura comercial “forma parte central de la estrategia de inserción internacional del país”.

Según Orsi, la integración internacional no debilita a los países pequeños, sino que los potencia, al ampliar oportunidades económicas frente a un escenario internacional cada vez más fragmentado . “Para países de escala como la nuestra, integrarse al mundo es indispensable para el desarrollo”, afirmó.

En su discurso, Orsi detalló el impacto económico que tendría el acuerdo a nivel nacional. Señaló que la asociación con la UE implicará para Uruguay un crecimiento estimado de 1,5% del Producto Bruto Interno, un aumento de las exportaciones cercano al 4% y un incremento del empleo de medio punto.

Estos datos, explicó, reflejan una convicción clara: para economías de menor escala, la integración al comercio internacional es una condición necesaria para sostener el crecimiento y el desarrollo.

Yamandu Orsi llega a la ceremonia de firma del acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur, en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central de Paraguay en Asunción el 17 de enero de 2026.

Mercosur y agenda de futuro

Orsi afirmó que el acuerdo también interpela al Mercosur, al que definió como “el camino del progreso” para Uruguay. En ese marco, llamó a modernizar la agenda externa del bloque y a consolidar la integración regional como una plataforma desde la cual proyectarse con mayor fuerza al mundo.

“El Mercosur es y sigue siendo nuestro camino al desarrollo”, sostuvo, al tiempo que reivindicó el valor del consenso y las reglas comunes como método para avanzar en la integración regional.

El presidente uruguayo destacó que la sostenibilidad es un eje central del acuerdo. Recordó que Uruguay ha demostrado que crecimiento económico y cuidado ambiental pueden avanzar de forma conjunta, con una matriz energética basada en un 98% en fuentes renovables y compromisos ambientales medibles.

Además, señaló que el acuerdo fortalece el diálogo político “basado en la democracia y los derechos humanos”, y abre una plataforma de cooperación frente a “ilícitos transnacionales” como “el narcotráfico, el lavado de activos y toda forma de agresión contraria al derecho internacional”.

Yamandú Orsi y Javier Milei se dan la mano durante la ceremonia de firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.

Una responsabilidad que comienza ahora

En el cierre de su intervención, Orsi advirtió que la firma del acuerdo no marca un punto final, sino el inicio de una nueva etapa. “Hoy no estamos cerrando un capítulo, sino asumiendo una responsabilidad histórica”, afirmó.

“Uruguay cree en los acuerdos, cree en las reglas y en el consenso como método”, concluyó el presidente.