    Francia prohíbe celulares y pantallas en las escuelas para cuidar la salud mental

    El gobierno francés prohibirá los teléfonos celulares en las escuelas a partir del comienzo del curso escolar. La ministra de Educación Nacional, Elisabeth Borne, confirmó una medida anunciada antes de las vacaciones para “garantizar que ningún estudiante de secundaria utilice su teléfono móvil dentro del establecimiento escolar”

    Alumnos guardan sus teléfonos celulares en sus taquillas tras apagarlos, durante una prueba en un colegio de Lorient, al oeste de Francia.

    Alumnos guardan sus teléfonos celulares en sus taquillas tras apagarlos, durante una prueba en un colegio de Lorient, al oeste de Francia.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    “El problema de las pantallas es un problema de salud pública, un problema de salud mental cuyas consecuencias son innegables”, insistió la ministra Borne, que recordó que “uno de cada cinco jóvenes hoy en día presenta signos de malestar psicológico” provocado por la exposición a las pantallas.

    El sistema, bautizado como “teléfono celular en pausa”, se implementará gradualmente en todos los centros públicos desde el inicio del curso escolar, este lunes 1° de setiembre, y antes de que finalice el año natural. Los celulares se confiscarán en la entrada, así como otros dispositivos, como iPad o relojes inteligentes. La dirección de cada centro se encargará del dispositivo.

