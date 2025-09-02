  • Cotizaciones
    martes 02 de septiembre de 2025

    Audios filtrados en Casa Rosada: la Justicia frena la difusión de grabaciones de Karina Milei

    La Justicia argentina ordenó cesar la difusión de audios “grabados ilegalmente” a la hermana del presidente Javier Milei, Karina Milei, y publicados por la prensa, en lo que el gobierno llamó una “operación de inteligencia ilegal”

    Karina Milei.

    Karina Milei.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    La medida responde a un pedido del Ejecutivo contra material filtrado por la prensa el viernes, en el que Karina Milei dice: “No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos”.

    El resto del contenido de la grabación, supuestamente de 50 minutos, se desconoce públicamente.

    Embed - LA JUSTICIA PROHIBIÓ la DIFUSIÓN de los AUDIOS de KARINA MILEI

    El gobierno asegura que fue grabado “ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada (sede de gobierno)”, informó en X el vocero presidencial, Manuel Adorni.

    La orden judicial publicada por Adorni ordena “el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno” y atribuidos a Karina Milei, “a través de cualquier medio”.

    El caso se suma al escándalo tras la difusión el 19 de agosto de otros audios en los que el entonces titular de la agencia de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, asegura que la hermana del mandatario recibía un 3% de las compras de medicamentos para discapacitados.

    El ahora exfuncionario afirma en estas grabaciones haber avisado a Javier Milei de la supuesta trama de su hermana y secretaria de la Presidencia.

    Embed - DENUNCIA DEL GOBIERNO POR ESPIONAJE ILEGAL: UN JUEZ ORDENÓ EL CESE DE DIFUSIÓN DE AUDIOS

    Este lunes, el Ministerio de Seguridad pidió además el allanamiento al canal de streaming “Carnaval Stream”, así como a periodistas y empresarios involucrados con este medio, por el que se difundieron por primera vez tanto los audios de Karina Milei como los de Spagnuolo.

    La justicia aún no resolvió sobre este pedido ni ha ordenado detenciones. La difusión de los audios de Spagnuolo valió una denuncia judicial que derivó en más de 20 allanamientos.

    Karina Milei no se ha pronunciado sobre este tema públicamente, mientras que Javier Milei rechazó las acusaciones. “Todo lo que dice (Spagnuolo) es mentira, lo vamos a llevar a la Justicia y probar que mintió”, declaró el miércoles durante un acto de campaña en el que manifestantes arrojaron piedras a su comitiva.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

