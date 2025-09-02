Derechos de TV: la AUF preparó una licitación dividida por rubros y con un piso neto de US$ 37,5 millones

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tiene elaborada la licitación para vender los derechos audiovisuales de las ligas locales, con el objetivo de presentarla en los próximos días al Consejo de Fútbol Profesional, que reúne a los clubes de Primera y Segunda División. El pliego, segmentado por rubros, establece un piso neto de ingresos de US$ 37,5 millones anuales.

Para alcanzar ese mínimo se estima que las ofertas de los distintos rubros tendrán que sumar entre US$ 43 y US$ 44 millones, de los cuales hasta US$ 1,5 millones se destinarán a la producción de los partidos, a cargo de la empresa ganadora.

En abril, la AUF difundió un estudio de mercado a las instituciones que calculó en alrededor de US$ 45 millones por año el valor del paquete total de derechos de transmisión del fútbol uruguayo. Este número es el que la AUF aspira a obtener con el nuevo contrato y el cual sus autoridades debatieron en las reuniones con Tenfield, la empresa que conserva los derechos de televisión hasta el 31 de diciembre y que hasta julio tuvo prioridad para negociar directamente por su renovación.

Fuentes oficiales indicaron a Búsqueda que el pliego preparado por la AUF tiene aproximadamente 30 páginas y fue producido con influencia principal de profesionales argentinos que forman parte de Ernst & Young, la firma multinacional británica de servicios profesionales. Ernst & Young ya ha trabajado en proyectos similares, por ejemplo, al auditar en 2022 la licitación de los derechos de televisión de la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Recopa para el ciclo 2023–2026. Estas tres competencias son organizadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que se ha mantenido como un constante apoyo político y logístico para la AUF en el proceso de la búsqueda de un nuevo contrato de televisión en el fútbol uruguayo.

El llamado que la AUF presentará está organizado por categorías, un modelo que su presidente, Ignacio Alonso, ha defendido públicamente al sostener que permite no solo aumentar y diversificar los ingresos, sino también gestionar de manera más efectiva la distribución de contenidos frente a los desafíos que plantean las nuevas tecnologías, la piratería y la expansión de redes sociales e internet.

En la práctica, esto significa que el próximo acuerdo de comercialización se estructurará bajo un modelo mixto en el que distintos derechos se negocian de manera independiente en lugar de concentrarse en un único bloque para un solo comprador, como ocurre actualmente con Tenfield. Dentro de este esquema, los derechos más valiosos corresponden a la transmisión televisiva (broadcast) y otros a la producción audiovisual de los partidos, los derechos de imagen de los jugadores, el merchandising, la gestión de vallas electrónicas de publicidad en los estadios, los contratos de patrocinio y publicidad de la liga, los betting rights e incluso los derechos sobre las pelotas utilizadas en los partidos, entre otros.

El pliego fue elaborado con la participación de Ernst & Young, el Comité Ejecutivo de la AUF encabezado por Alonso, el equipo de compliance interno y la Comisión de Contralor y Transparencia de la asociación. También participaron dos abogados externos, Martín Risso y Gonzalo Ramírez, así como dos comisiones —una jurídica y otra comercial— integradas por representantes de clubes que tienen distintos intereses en el futuro acuerdo, algunos más alineados con la AUF y otros con Tenfield.

La advertencia de Tenfield

Este 2 de setiembre habrá sesión del Consejo de Fútbol Profesional y la AUF informará del avance y detalles del proceso. La asociación planea presentar el pliego completo al consejo en los próximos días, únicamente para su conocimiento, sin someterlo a votación o aprobación final. Aunque esa es la fecha prevista, puede extenderse debido a la advertencia emitida por Tenfield el 21 de agosto sobre la naturaleza divisible del pliego.

“Tenfield notifica su intención de participar en el proceso competitivo e insta a la AUF a informar las condiciones del mismo. Consideramos fundamentales ciertos aspectos para el futuro proceso: este debe ser competitivo, abierto, de carácter público y al mejor postor, con el alcance específico de la cesión de los derechos objeto del contrato, el cual es indivisible”, señaló la empresa en un comunicado de prensa firmado por uno de sus ejecutivos principales, Carlos Moyano.

El documento agrega que, de no respetarse la unidad de un solo bloque de derechos, y no varios, Tenfield iniciará acciones legales al entender que el llamado es irregular por no ajustarse a ciertas cláusulas sobre una posible licitación ya previstas en el contrato vigente, firmado originalmente en 2012 y renovado en 2016 bajo los mismos términos.

Además de la advertencia de Tenfield, la AUF encara un frente legal en la Justicia civil. El abogado Daniel Ochs, miembro de la Comisión Jurídica de la AUF creada para diseñar el pliego, presentó una acción de amparo ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 14º turno, a cargo de Darwin Rampoldi. Ochs, patrocinado por el club Cerro Largo Fútbol Club —opuesto a la gestión de Alonso—, señaló que la AUF no proporcionó a los integrantes de la comisión toda la información utilizada para elaborar la licitación, incluyendo el informe de mercado de Ernst & Young presentado en abril.

En una audiencia entre las partes realizada la semana pasada, la AUF se comprometió con Ochs a gestionar con la consultora británica la superación de ciertas cláusulas de confidencialidad para entregar los estudios solicitados.