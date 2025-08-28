Cabildo votará investigadora por compra de María Dolores, si hay apoyo unánime de blancos y colorados

Fue bautizado, tomó la comunión y recibió la confirmación. “Se puede decir que soy católico”, dice el coordinador de la bancada de Cabildo Abierto , Álvaro Perrone , “pero la religión en política, no”. El diputado combate “la incidencia religiosa” en su partido, una vertiente que tenía a la vanguardia a Lorena Quintana, quien integró la fórmula presidencial el año pasado, junto con Guido Manini Ríos, y renunció a la colectividad la semana pasada.

En paralelo a estas pujas internas y a “la sangría“ de dirigentes, Cabildo definió posición de cara a un asunto que enfrenta al oficialismo con la oposición: estableció un par de condiciones para apoyar la instalación de una comisión investigadora sobre la compra de la estancia María Dolores en Florida por parte del Instituto Nacional de Colonización por US$ 32,5 millones. A pesar de los rumores sobre eventuales diferencias, todos los diputados blancos y colorados votarían para conformarla, por lo que la oposición alcanzaría la mayoría, de acuerdo a un sondeo realizado por Búsqueda .

Parlamento Interpelación se cerró sin respaldo de Diputados a explicaciones del ministro de Ambiente, pero sin su rechazo

Lo que sigue es un resumen de la entrevista de Búsqueda a Perrone.

—El informe en minoría, que lo hace la oposición, lo veo pobre. Lo que más se reclama es que se hace un homenaje a (el expresidente José) Mujica. No he visto las actas, no sé si cuando se compra María Dolores en algún lugar dice que es un homenaje a Mujica o son solo dichos. Pero nosotros dimos la palabra que la íbamos a votar. Me llamaron, me pidieron y dijimos que no teníamos problema. Porque dijimos que íbamos a acompañar todas las interpelaciones e investigadoras que se entendiera que fueran algo medianamente razonable. Ahora, han pasado cosas. Pasó la interpelación a (el ministro de Ambiente, Edgardo) Ortuño, que terminó con blancos y colorados pegándole a Cabildo . Entonces, ¿no será que la investigadora va a ser una herramienta que blancos y colorados utilicen para pegarle a Cabildo?

Pero como yo di la palabra de que íbamos a apoyar la investigadora, la vamos a apoyar. No significa que adelantemos alguna posición al final de la investigadora. Habrá que ver qué es lo que presentan. Eso sí: la investigadora después del Presupuesto (Diputados lo tratará hasta el 15 de setiembre). Lo más importante para el país es el Presupuesto. Físicamente es imposible que yo esté en la investigadora y el Presupuesto. Y si yo no estoy en la investigadora, tampoco puedo definir posición.

No tengo claro que estén todos los votos blancos ni todos los colorados, porque acá en los pasillos hay algunos rumores (de) que no están. Cuando se ponga a votación, en la primera votación no lo voy a votar. Si están todos los votos blancos y colorados, voy a (solicitar) rectificar la votación y ahí sí voy a votar, porque no nos van a usar a nosotros, a Cabildo Abierto, para que el Partido Nacional o el Partido Colorado hagan sus mayorías. Primero que solucionen sus internas y después que hablen con nosotros.

Alvaro Perrone Álvaro Perrone. Javier Calvelo / AdhocFotos

—Cabildo tiene dos diputados. ¿Por qué no puede ir la diputada Silvana Pérez Bonavita a la investigadora?

—¿Por qué otro partido va a marcar nuestra agenda? La diputada tiene su trabajo, va a participar de las discusiones del Presupuesto, no tiene que seguir el ritmo de lo que marquen blancos y colorados.

—Cuando dice que blancos y colorados podrían usar la investigadora para “pegarle a Cabildo”, ¿piensa que pueden reflotar la discusión sobre si Manini Ríos era o no colono?

—No me refiero a eso, sino a que hay una dinámica blanca y colorada de pegarle a Cabildo, desde que Cabildo existe. ¿Cómo la interpelación a Ortuño termina con las últimas tres intervenciones, de un diputado blanco y dos colorados, pegándole a Cabildo? En el caso de Manini, el tema de Colonización está cerrado y no hay nada que investigar.

—Dijo que votarían todas las investigadoras, pero la que propuso Identidad Soberana sobre la pandemia no la votaron. ¿Por qué?

—Nos parecía un disparate investigar la pandemia y las vacunas.

—Los blancos propusieron a los colorados formar un ámbito de coordinación de la coalición, institucionalizar por primera vez el vínculo de los socios. ¿Extendieron la invitación a Cabildo?

—A mí nadie me llamó para nada.

—¿A Manini tampoco?

—Que yo sepa, no.

—¿Estarían dispuestos a integrarla?

—Si se ponen de acuerdo en coordinar, con gusto participamos, pero lo veo muy lejano.

—¿Por qué?

—Por las internas de los otros partidos. No sé quiénes son los nombres de los otros partidos que van a integrar una posible coordinación.

—Lorena Quintana, excandidata a la vicepresidencia de la República por Cabildo Abierto, renunció al partido. ¿Cómo vio su salida?

—Era esperable. Cuando perdimos la elección y se empezó a hablar de los lugares de contralor, ella tenía intenciones de estar en algún lugar de esos. Nosotros, junto con Pérez Bonavita, fuimos la lista que sacamos las dos bancas, la lista 510. Decidimos participar (de los organismos de contralor), pero Lorena Quintana no estaba entre nuestras personas de confianza. Otro tema es que ella es funcionaria de ASSE, estaba en pase en comisión y pretendía no volver a ASSE porque dice que se iba a sentir perseguida, entonces pretendía conseguir un pase en comisión, pero no es persona de confianza nuestra. A mí me pidió el pase en comisión y le dije que no. Eso sumado a que yo digo que Cabildo se tiene que aggiornar en el discurso y dejar la religión de lado. La religión no es para la política. Meter la religión en política le hace mal a la sociedad. Yo respeto mucho a las religiones; ahora, un partido político no puede ser una Iglesia, que es lo que creo que intentó hacer Lorena Quintana (referente de la agrupación Encuentro Nacional Cristiano): agarrar Cabildo Abierto y transformarlo en una Iglesia. Encontró algunos apoyos que tienen que ver con la religión, pero el Uruguay es profundamente batllista y eso trasciende a todos los partidos. Vivimos en un país laico; la religión a la iglesia.

_VAL_0841.jpg Guido Manini Ríos junto a Lorena Quintana. Valentina Weikert

—Parece haber cierta sangría en Cabildo.

—La sangría se da cuando no tienen el beneficio. Mientras obtenían un beneficio de Cabildo y ocuparon cargos o estaban en pase a comisión, a Cabildo lo usaron. Son pocos los que quedaron militando en Cabildo solo por ser de Cabildo.

—¿Qué perspectivas genera esto? Porque hubo una merma importante de votos y, además, bajas de dirigentes. Parece un escenario más difícil aún que el de 2024.

—No estamos mirando ni midiendo el escenario de 2029. En la política todos estamos de paso. Terminará este quinquenio y probablemente no estemos más en política. No sé qué va a pasar con Cabildo Abierto. Cabildo Abierto es Manini y si Manini dice que será candidato otra vez, ahí hay un panorama. Si Manini dice que no va a ser candidato, creo que Cabildo Abierto no va a estar en el espectro político.

—¿Manini está interesado en seguir en política?

—No lo sé. Él tiene actividad, está en la sede, recibe dirigentes, pero si va a ser candidato o no, no lo sé. Recién está arrancando el gobierno. Falta mucho para el 2029.