Harvey Weinstein es condenado a 15 años de prisión por caso de delito sexual

Weinstein, quien estuvo en el centro de las acusaciones de abuso que impulsaron el movimiento #MeToo en Hollywood , fue sentenciado nuevamente este miércoles 23 a 15 años de prisión por agredir sexualmente a Miriam Haley, quien fuera asistente de producción de televisión.

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En 2020, Weinstein fue condenado a 23 años por agredir a Haley, pero su condena fue anulada en apelación en 2024. Un jurado lo declaró culpable nuevamente en 2025 tras un nuevo juicio en Nueva York.

Haley relató su versión de la agresión en dos juicios y volvió a declarar ante el tribunal el miércoles, justo antes de que Weinstein fuera sentenciado.

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“Haber sido agredida sexualmente por Harvey Weinstein ha tenido un efecto devastador en mi vida y en mi sensación de seguridad, un efecto que quizás nunca desaparezca. Decidir hablar me obligará a estar alerta durante años”, dijo Haley. “Es una condena de por vida para mí”.

“He sufrido un trauma adicional al ejercer mi derecho a exigirle responsabilidades. Todo esto se remonta a sus acciones”, dijo, y agregó que pensó en abandonar su búsqueda de justicia en muchas ocasiones.

Comportamiento abusivo

Weinstein, que actualmente se encuentra encarcelado en Nueva York, llegó a dominar Hollywood como un capo con el poder suficiente para impulsar o hundir proyectos y carreras.

Pero las investigaciones realizadas por The New Yorker y The New York Times sacaron a la luz una serie de comportamientos abusivos y provocaron una avalancha de denuncias de más de 80 personas.

Weinstein también será sentenciado nuevamente en California por la violación y agresión sexual de una actriz en una habitación de hotel de Los Ángeles en 2013, después de que un tribunal de apelaciones confirmara la condena en junio, pero anulara su sentencia de 16 años de prisión.

Mientras tanto, en mayo, un juez de Nueva York declaró nulo el juicio en un caso aparte después de que el jurado no lograra llegar a un veredicto sobre las acusaciones de agresión sexual contra la actriz Jessica Mann.

Era la tercera vez que Mann testificaba contra Weinstein, después de que un veredicto de culpabilidad en 2020 fuera anulado por el manejo inadecuado de los testigos, y de que un juicio en 2025 terminara en nulidad tras una disputa en la sala del jurado. Posteriormente, la fiscalía anunció que no presentaría un cuarto juicio contra Mann.

Weinstein, que se desplaza en silla de ruedas debido a problemas de salud, ha seguido negando todas las acusaciones en su contra.

Su caída en desgracia desde su posición de poder en el mundo del espectáculo se produjo cuando las primeras acusaciones en su contra salieron a la luz pública.

El revuelo que siguió se convirtió en una bola de nieve que dio origen al movimiento global MeToo y a una ola de denuncias que sacudió el mundo del entretenimiento, en la que varios hombres fueron llamados a rendir cuentas por abusar de sus posiciones para explotar a mujeres jóvenes en la industria.

(FRANCE 24 con AP y AFP)

FUENTE:FRANCE24