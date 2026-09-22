  • Cotizaciones
    martes 22 de septiembre de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Paramount logra un acuerdo en Estados Unidos para avanzar con la fusión de Warner Bros

    La integración crearía un imperio en Hollywood de televisión, medios y cine

    Paramount.

    Paramount.

    FOTO

    JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archivos
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Paramount, dirigida por David Ellison, cuya familia ultramillonaria tiene lazos con el presidente Donald Trump, ganó una guerra de ofertas con Netflix en febrero por el control de una serie de activos, incluidos Warner Bros. Pictures, CNN y el servicio de streaming HBO Max.

    La administración aprobó el acuerdo en junio sin demandar cambios en el modelo de negocio. Pero 12 estados presentaron una demanda para bloquear la transacción.

    California dirigió el proceso, al que se sumaron Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon y Washington, todos gobernados por demócratas.

    En su queja, aseguraban que la compañía fusionada tendría el control de alrededor del 27% de la distribución de películas estrenadas en salas de cine y un porcentaje similar de la concesión de licencias para canales de televisión por cable.

    Opositores en la industria del cine aseguraron que la fusión eliminaría puestos de trabajo en Hollywood, actualmente bajo presión, y reduciría el número de películas producidas al año. Y grupos de medios temían que la independencia de CNN estuviera en riesgo.

    Paramount amenazó con mudarse de California si el fiscal general estatal, Rob Bonta, no negociaba el fin de la demanda.

    Abogados de los estados trabajaron durante la noche en el acuerdo, dijo Bloomberg, citando a una persona familiarizada con el asunto.

    Cuatro estados (Massachusetts, Nueva York, Connecticut y Minnesota) se habían resistido al acuerdo, pero concluyeron que seguir el proceso sin California no justificaba los gastos, agregó Bloomberg.

    Dichos estados lograron juntas editoriales independientes para CBS News y CNN. Además, en los términos se incluiría una multa económica si Paramount no estrena 30 películas en cines al año, según Bloomberg.

    La Unión Europea dio vía libre a la fusión luego de conseguir ciertas concesiones por parte de Paramount.

    Paramount y las oficinas de los fiscales generales de California y Nueva York no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Seguridad pública

    El trabajo en la Secretaría de Inteligencia: hermetismo, mínima exposición y canales oficiales desactualizados

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Medioambiente

    Vecinos de Kiyú y Arazatí reclaman mayor presencia del Estado ante el avance de la erosión y el uso de agroquímicos

    Por Lucía Cuberos
    Temu

    Agosto marcó nuevo mínimo en 2026 de compras con franquicia aduanera: ¿“efecto Temu” en el empleo?

    Por Ismael Grau
    Mercado cambiario

    Setiembre arrancó con las menores oscilaciones del precio del dólar desde 2019

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Fachada de centro del INAU.

    Como el triage de una emergencia, el INAU aplicará un nuevo protocolo para evaluar el riesgo de menores que se van de los centros sin autorización

    Por Leonel García
    Caroline Clark, Sofía Dutra, Viviana Batalla, Lucía Perdomo y Milagros Herrera.

    Una minoría que crece en la Expo Prado: cinco mujeres referentes y sus trayectorias en el agro uruguayo

    Por María Inés Fiordelmondo Blaires
    Billete de dólar.

    El precio del dólar sigue casi plano; un banco prevé una leve suba para el resto del año y 2027

    Por Redacción Búsqueda
    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Por Ana Balsa