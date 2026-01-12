Incendios en Argentina: miles de hectáreas consumidas por las llamas

Los habitantes cercanos a los focos de las conflagraciones han tenido que ser evacuados.
Miles de hectáreas han sido consumidas por los incendios forestales en la Patagonia argentina, en las provincias de Chubut, Río Negro y Santa Cruz
La sequía y los fuertes vientos han sido factores claves de la propagación de los incendios, que se han repetido en los últimos años.
FUENTE:FRANCE24