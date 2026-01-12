  • Cotizaciones
    Incendios en Argentina: miles de hectáreas consumidas por las llamas

    Miles de hectáreas han sido consumidas por los incendios forestales en la Patagonia argentina, en las provincias de Chubut, Río Negro y Santa Cruz

    Fotografía cedida por la Provincia de Chubut que muestra personas cerca a un incendio forestal.

    Fotografía cedida por la Provincia de Chubut que muestra personas cerca a un incendio forestal.

    FOTO

    EFE
    France 24
    Por France 24

    Los habitantes cercanos a los focos de las conflagraciones han tenido que ser evacuados.

    La sequía y los fuertes vientos han sido factores claves de la propagación de los incendios, que se han repetido en los últimos años.

    Embed - Incendios en Argentina: miles de hectáreas consumidas por las llamas

    FUENTE:FRANCE24

