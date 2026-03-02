  • Cotizaciones
    lunes 02 de marzo de 2026

    Milei presenta una serie de reformas destinadas a acelerar la desregulación

    En su discurso anual ante el Congreso, el presidente argentino Javier Milei prometió una oleada de reformas de desregulación. El presidente ultraliberal quiere capitalizar su posición de fuerza tras las elecciones de medio mandato.

    El presidente de Argentina, Javier Milei, habla durante el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación este domingo, en Buenos Aires (Argentina).

    El presidente de Argentina, Javier Milei, habla durante el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación este domingo, en Buenos Aires (Argentina). 

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Cuatro meses después de su victoria en las elecciones legislativas de mitad de período de Argentina, un triunfante Javier Milei compareció ante los diputados y senadores la noche del 1 de marzo. “Ahora, de acuerdo con la voluntad expresada por los argentinos en las urnas, ¡tenemos la fuerza para comenzar un nuevo capítulo en la historia argentina!”, declaró el presidente argentino, según informa el corresponsal de RFI en Buenos Aires, Théo Conscience.

    Incluso sin mayoría absoluta, Javier Milei logró aprobar el viernes 27 de febrero su polémica reforma laboral. Si bien sus políticas de austeridad y desregulación han destruido 300.000 empleos en dos años, el presidente ultraliberal se mantiene firme. “Enviaremos al Parlamento proyectos de reforma que eliminarán una montaña de regulaciones para impulsar la inversión en sectores que actualmente están paralizados”.

    Dedicando la mayor parte de su discurso a los éxitos macroeconómicos de su gobierno, en particular la reducción de la inflación del 150% al 32% interanual, Javier Milei expresó su determinación de impulsar aún más las reformas. La pérdida de empleos fue el primer revés de la austeridad fiscal, que había frenado el consumo. La recuperación proyectada del 4,4% en 2025, tras una recesión del 1,8% en 2024, fue impulsada por algunos sectores como la agricultura, la minería y los servicios financieros, mientras que la industria y el comercio siguieron en declive.

    Hacia una aceleración de las reformas

    Penal, electoral, fiscal, judicial: Javier Milei promete más de 90 reformas para 2026, destinadas a “remodelar” Argentina "para los próximos 50 años": “nueve meses ininterrumpidos de reformas estructurales que transformarán la arquitectura institucional de la Nueva Argentina”. “Estas reformas radicales del Estado no son opcionales. Se está estableciendo un nuevo orden mundial, y cómo nos integremos a él determinará el futuro de nuestro país“.

    Según él, estas reformas permitirán consolidar la alianza estratégica de Argentina con Estados Unidos, bajo el liderazgo de su estrecho aliado Donald Trump. La alianza con Estados Unidos “no es solo un acuerdo entre el presidente Trump y el presidente Milei”, argumentó. “Tiene que ver con la afinidad cultural y los objetivos estratégicos entre ambos países y en toda la región. Es hora de convertirla en una política nacional”.

    FUENTE:RFI

