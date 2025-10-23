El negocio bancario creció hasta setiembre, pero con peores resultados y dos entidades con pérdidas

La actividad bancaria creció en los primeros nueve meses del año aunque, medidos en dólares, los resultados de las instituciones empeoraron en comparación con igual período del 2024. Eso analizó Búsqueda a partir de las estadísticas de las entidades —salvo las del Hipotecario (BHU), para el cual no se dispuso de datos— divulgados por el Banco Central.

Los depósitos del sector no financiero totalizaron al cierre de setiembre casi US$ 45.000 millones, un aumento de US$ 4.521 millones en comparación con diciembre (11%). Todas las instituciones tuvieron aumentos netos en su stock, en particular el Banco República (US$ 1.433 millones) y el Santander (US$ 1.332 millones).

A su vez, el stock de créditos se incrementó US$ 2.520 millones en el transcurso de los primeros nueve meses del año —también un 11%— y se ubicó en US$ 25.029 millones.

Estas variaciones están afectadas por convertir datos informados en pesos a un tipo de cambio que en setiembre era unos cuatro pesos más bajo. Eso también influye —aunque menos— al presentar los resultados de los primeros nueve meses del ejercicio.

A setiembre, la mayoría de los bancos dieron ganancias, aunque en todos los casos menores a las de los nueve meses iniciales del 2024. En el caso del BROU —la institución más grande del sistema—, las utilidades en enero-setiembre pasado fueron de US$ 334 millones, algo más de la mitad que en igual lapso del año pasado (US$ 607 millones).

“Hubo (en el ejercicio del 2024) un incremento importante del tipo de cambio en el segundo semestre y el banco tuvo un récord histórico de ganancias. También hay un resultado por valuación, que en 2024 fue muy grande, arriba de los US$ 200 millones en un resultado de US$ 700 millones. Entonces, veremos qué va a dar este año, pero esas cosas no dependen de nuestra gestión”, dijo el presidente del BROU, Álvaro García, en una entrevista con Búsqueda en agosto. “No creo que lleguemos a esa cifra, que estuvo influida por ese ajuste por valuación. Venimos bien en resultados propios de la gestión y eso nos deja muy tranquilos”, agregó.

Dos filiales privadas de propiedad estatal extranjera fueron las únicas que arrojaron pérdidas en enero-setiembre de este año: el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) de Venezuela tuvo un resultado negativo de US$ 4,7 millones y fue de unos US$ 100.000 en el caso del Nación Argentina.

Nuevo horario

Una ley de 1943 (la 10.421) instauró la atención vespertina —de 13 a 17 horas— de los clientes de los bancos y esa costumbre persistió incluso después de derogada, en 1982, por un decreto-ley. Para algunas instituciones financieras privadas que operan en el país, se trata de una práctica que quedó desfasada de lo requerido actualmente por el público y de los estándares internacionales, por lo que probarán un nuevo horario desde el próximo 15 de diciembre.

Desde esa fecha, las sucursales de los bancos BBVA, Citibank, Banque Heritage, HSBC, Itaú, Santander y Scotiabank —nucleados en la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU)— abrirán a las 10 de la mañana y cerrarán a las 14 horas. La decisión fue informada en un comunicado de la ABPU.

La gremial indicó que durante febrero de 2026 se realizará una “evaluación integral de los resultados de esta medida, lo que permitirá definir si el nuevo horario se mantiene para el resto del año”.

Los demás canales de atención —banca digital, telefónica y cajeros automáticos— permanecerán operativos en su modalidad y horario habituales para garantizar la continuidad de los servicios en todos los formatos.

Fuentes del sistema financiero dijeron a Búsqueda que el cambio de horario era un tema que se estaba discutiendo desde hace varios años también con los otros dos privados de propiedad de accionistas públicos —el Bandes de Venezuela y la sucursal del Banco Nación Argentina— y con los públicos, República (BROU) e Hipotecario.

En el BROU es algo que estuvo a consideración en el gobierno anterior, pero con las nuevas autoridades no hay una resolución tomada. Uno de los informantes consideró que las opiniones son discordantes al respecto dentro del personal de esa institución, lo que impide ejecutar un cambio en este momento. Según esa fuente, es posible que más adelante el República y las otras entidades que abren de 13 a 17 horas también modifiquen su horario.

Por lo pronto, si eso no ocurre antes del 15 de diciembre, el sistema funcionará con instituciones en dos horarios diferentes. El cambio, si se resuelve hacer permanente, seguramente “va a gatillar otras movidas”, como el horario de operativa de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), estimó una fuente.

Modernización

En su comunicado, la ABPU dijo que el cambio de horario “busca modernizar y adaptar el servicio bancario a las necesidades actuales de los clientes y, a la vez, contemplar un reclamo histórico de los trabajadores bancarios de poder finalizar su jornada laboral más temprano”.

Señaló que en la “mayoría de los países los bancos atienden desde la mañana. En Argentina y Brasil las sucursales abren a las 10, en España a las 8.30, en Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido el horario de atención también comienza en la mañana. Mantener en Uruguay un esquema concentrado exclusivamente en la tarde resulta hoy poco acorde con las necesidades de los clientes y con la evolución tecnológica, social y económica”.

Para los usuarios de los servicios bancarios en Uruguay, el horario matutino es algo ya experimentado en los meses de verano. Desde hace varios años, las sucursales del interior del país implementan un horario especial “con muy buena aceptación tanto de clientes como de trabajadores”, recordó la ABPU.

En los bancos afiliados a la ABPU, la modificación conllevará cambio de horario laboral de trabajadores de varias áreas, incluyendo las áreas centrales.

“Este cambio no es solo una modificación horaria: es parte de una evolución cultural y organizacional del sistema bancario, que busca equilibrar la calidad de atención al cliente, la eficiencia operativa y el bienestar de los trabajadores”, indicó la ABPU.