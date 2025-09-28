  • Cotizaciones
    Jóvenes peruanos se manifiestan contra la presidenta Dina Boluarte con la bandera de 'One Piece'

    En varios países han estallado protestas lideradas por jóvenes, y la bandera pirata del anime japonés One Piece se ha convertido en un símbolo de resistencia contra la corrupción y el autoritarismo

    Personas se manifiestan este sábado, en Lima (Perú)

    Personas se manifiestan este sábado, en Lima (Perú)

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    En Perú, manifestantes de la generación Z se volcaron a las calles de Lima para expresar su rechazo al gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

    Las críticas se centraron en la mala gestión económica y en los escándalos que rodean a su administración.

    El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva (c), interviene durante el debate general del 80º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
    Video
    Medioambiente

    La Cumbre del Clima de la ONU cobra impulso en Nueva York antes de la COP30 en Brasil

    Por RFI
    El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante el debate general de la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York el 23 de setiembre de 2025.
    Video
    ONU

    Lula recordó a Mujica en la ONU y criticó sanciones de Estados Unidos

    Por Redacción Búsqueda
