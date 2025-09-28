Jóvenes peruanos se manifiestan contra la presidenta Dina Boluarte con la bandera de 'One Piece'

En Perú, manifestantes de la generación Z se volcaron a las calles de Lima para expresar su rechazo al gobierno de la presidenta Dina Boluarte.
En varios países han estallado protestas lideradas por jóvenes, y la bandera pirata del anime japonés One Piece se ha convertido en un símbolo de resistencia contra la corrupción y el autoritarismo
En Perú, manifestantes de la generación Z se volcaron a las calles de Lima para expresar su rechazo al gobierno de la presidenta Dina Boluarte.
Las críticas se centraron en la mala gestión económica y en los escándalos que rodean a su administración.
