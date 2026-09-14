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    Los BRICS cierran su cumbre con el foco en cooperación económica y crecimiento mundial “inclusivo”

    En su discurso de cierre, el primer ministro del país anfitrión India, Narendra Modi, advirtió que el aumento de las tensiones geopolíticas, las interrupciones en las cadenas de suministro y las crisis climáticas afectan cada vez más a las personas en todo el mundo

    El presidente ruso Vladimir Putin, el primer ministro malasio Anwar Ibrahim, el primer ministro indio Narendra Modi y el primer ministro etíope Abiy Ahmed Ali posan para una foto de grupo con otros jefes de delegación antes de una sesión en el formato BRICS Plus/Outreach de la 18.ª Cumbre de los BRICS en Nueva Delhi, India, el 13 de setiembre de 2026.&nbsp;

    El presidente ruso Vladimir Putin, el primer ministro malasio Anwar Ibrahim, el primer ministro indio Narendra Modi y el primer ministro etíope Abiy Ahmed Ali posan para una foto de grupo con otros jefes de delegación antes de una sesión en el formato BRICS Plus/Outreach de la 18.ª Cumbre de los BRICS en Nueva Delhi, India, el 13 de setiembre de 2026. 

    FOTO

    EFE/EPA/ALEXANDER KAZAKOV
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Frente a los tiempos convulsos globales, el grupo de los BRICS logró saltear los intereses diversos y a menudo enfrentados de sus once miembros para enviar un mensaje unificado en torno a la cooperación económica y un crecimiento “inclusivo”.

    El anfitrión de la cumbre, el primer ministro indio, Narendra Modi, invitó a sus socios a profundizar los esfuerzos conjuntos, ya que los países del bloque “representan a la mitad de la población mundial, el 40% del PIB del planeta y más de una cuarta parte del comercio internacional”.

    “La fuerza de los BRICS reside en nuestra diversidad y en nuestra cooperación”, señaló Modi, ante los presidentes de China, Xi Jinping, de Rusia, Vladimir Putin, o de Irán, Masoud Pezeshkian, entre otros líderes asistentes.

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    El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto; el presidente de Rusia, Vladímir Putin; el primer ministro de la India, Narendra Modi; y el presidente de China, Xi Jinping, reunidos durante la 18ª Cumbre de Líderes de los BRICS en Nueva Delhi, India, el 12 de setiembre de 2026.
    Video
    BRICS

    A la sombra de las guerras y con la presencia de Rusia, China e Irán: ¿qué esperar de la cumbre de los BRICS?
    En esta fotografía distribuida el 31 de agosto de 2025 por la Oficina de Información de Prensa de la India (PIB), el primer ministro de la India, Narendra Modi (izquierda), y el presidente de China, Xi Jinping, se dan la mano durante una reunión bilateral en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Tianjin.
    Video
    Financial Times

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    “Hemos intentado promover un crecimiento mundial inclusivo”, celebró, a la vez que añadió: “Puede ser que afrontemos realidades diferentes, pero podemos avanzar juntos mediante la cooperación para impulsar el progreso de la humanidad”.

    Por su parte, Putin afirmó que el bloque actuaba en favor de un "orden mundial multipolar nuevo y más justo".

    A su vez, Xi apuntó que “un mundo sin reglas es como un cruce de calles sin semáforos: el caos y el desorden son inevitables”.

    El sábado, en una declaración conjunta, los jefes de Estado y de gobierno del bloque lograron superar sus diferencias sobre la guerra en Medio Oriente para exhortar a las partes del conflicto a ejercer la “máxima moderación”.

    Los conflictos en crecimiento “tienen un impacto cada vez más negativo”

    En su discurso de cierre, Modi también advirtió de las consecuencias que las personas en todo el mundo están sufriendo por el aumento de los conflictos geopolítico, las interrupciones en las cadenas de suministro y los efectos de la crisis climática, sobre todo en el denominado Sur Global.

    A cargo de la presidencia rotatoria del bloque –fundado en 2006 por Brasil, Rusia, India y China, y ahora ampliado a once de las principales naciones en desarrollo del mundo–, Modi remarcó que “el número de conflictos y tensiones en el mundo aumenta continuamente, y esto tiene un impacto cada vez más negativo y de gran alcance en la vida de la gente común”.

    “Las pandemias, los desastres climáticos y las interrupciones en las cadenas de suministro han demostrado que, en el mundo interconectado de hoy, ninguna crisis permanece confinada a una sola región”, subrayó el primer ministro indio.

    Por otra parte, alertó que la “instrumentalización de la tecnología y los minerales críticos” podría obstaculizar el desarrollo mundial y la prosperidad compartida.

    Como una muestra de la defendida cooperación, Modi anunció un acuerdo de los BRICS para establecer un sistema integrado de alerta temprana para enfermedades infecciosas, con el objetivo de mejorar la preparación y la respuesta ante futuros brotes.

    En sus palabras de clausura, Modi arengó a los miembros de la organización a transformar los acuerdos alcanzados en acciones tangibles y con plazos definidos, pasando de los “expedientes a un impacto en la vida real”.

    Antes de desear éxito a China en el ejercicio de la presidencia de los BRICS durante el próximo mandato, el premier indio defendió que las deliberaciones de los dos días de cumbre demuestra que “los BRICS no son simplemente un grupo de países, sino un ecosistema de soluciones”.

    Apoyo al comercio abierto, en medio del predominio de China

    La cumbre también representó una oportunidad para que Narendra Modi y Xi Jinping tuvieran un encuentro bilateral el sábado, profundizando el cauteloso deshielo en las relaciones entre India y China, que alcanzaron su punto más bajo en 2020 por enfrentamientos fronterizos.

    Sin embargo, las tensiones entre estos dos países también se dan en el plano comercial, marcado por el predominio económico de China, que inunda a sus socios de los BRICS con sus exportaciones.

    “Aunque nuestros dos países son diferentes en muchos aspectos, son plenamente capaces de complementar las fortalezas del otro, apoyarse mutuamente, alcanzar el éxito conjunto y avanzar juntos”, señaló Xi –que visitó India por primera vez desde 2019– durante su reunión con Modi, según un video difundido por el gobierno indio.

    Tras su encuentro, Modi y Xi subrayaron “la necesidad de abordar sus motivos de preocupación, entre ellos el desequilibrio estructural de sus intercambios comerciales”, de acuerdo a un comunicado publicado por Nueva Delhi.

    El déficit comercial de India con respecto a China alcanzó un nivel récord de 112.000 millones de dólares durante el ejercicio fiscal 2025-2026.

    En esa línea, la declaración conjunta de los líderes de los BRICS reafirmó también su “apoyo a un sistema comercial multilateral no discriminatorio, abierto, equitativo, transparente, justo, inclusivo, previsible y basado en normas, con la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el centro”.

    A menos de dos semanas de la visita prevista de Xi a Washington, el mandatario chino llamó al bloque a “rechazar todas las formas de proteccionismo” y a “apoyar el sistema comercial multilateral”.

    Se trató de una alusión a la guerra arancelaria impulsada en múltiples frentes por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

    Con AP y AFP

    FUENTE:FRANCE24

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