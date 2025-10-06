Lula y Trump retoman el diálogo en medio de tensiones por Bolsonaro y los aranceles

Los presidentes de Brasil y Estados Unidos mantuvieron este lunes una conversación telefónica de 30 minutos “en un tono amistoso”, según informó el Palacio del Planalto (sede del poder ejecutivo de Brasil). Durante el diálogo, Luiz Inácio Lula da Silva planteó la posibilidad de mantener un encuentro cara a cara con Donald Trump el mes próximo en Malasia.

El mandatario brasileño aprovechó la llamada para solicitar la eliminación de los aranceles del 50% impuestos a productos brasileños y el levantamiento de las sanciones que pesan sobre altos funcionarios de su gobierno, entre ellos un juez del Supremo Tribunal Federal.

Trump calificó la conversación como “una muy buena llamada telefónica” en su red Truth Social y aseguró que ambos países “seguirán dialogando y se reunirán en un futuro no muy lejano, tanto en Brasil como en Estados Unidos”.

Las relaciones entre Washington y Brasilia se habían tensado en los últimos meses, tras la condena a 27 años de prisión del expresidente Jair Bolsonaro por su papel en el intento de golpe de Estado de 2022. La medida fue interpretada por Trump como una “caza de brujas” contra su aliado político, lo que derivó en represalias comerciales y diplomáticas.

El vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, afirmó que el diálogo con la Casa Blanca “fue incluso mejor de lo esperado” y que ambos mandatarios intercambiaron sus números de teléfono personales. Dijo además que fue instruido por Lula para continuar las negociaciones con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. “Somos optimistas en que avanzaremos hacia una relación de beneficio mutuo”, señaló.

Embed Recebi, nesta manhã (6/10), telefonema do presidente Trump. Conversamos por 30 minutos e relembramos a boa química que tivemos no encontro em Nova York por ocasião da Assembleia Geral da ONU.



“Excelente química”

La conversación telefónica se produjo tras un encuentro fugaz entre ambos líderes durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, que Trump describió como una muestra de su “excelente química” con Lula.

Sin embargo, el diario Estadão reveló que aquel abrazo y el breve intercambio fueron el resultado de una intensa “operación diplomática” detrás de escena. En esa ocasión, los discursos de ambos en el plenario mostraron la distancia que los separa: Lula condenó “un ataque inaceptable a la independencia del Poder Judicial brasileño”, mientras que Trump acusó a Brasil de “censura, represión y corrupción judicial”.

Pese a las tensiones, el republicano moderó luego el tono y definió a Lula como “un hombre muy agradable, en realidad”.

Dos visiones opuestas

Los mandatarios se mantienen en extremos opuestos en temas como el multilateralismo, el comercio internacional y la lucha contra el cambio climático.

Lula ha insistido en que Brasil “está dispuesto a negociar” sobre los aranceles, aunque lamentó que “no había nadie con quien hablar” en Washington. “El gobierno brasileño ha tenido dificultades para establecer canales de diálogo con la administración estadounidense”, comentó a la AFP un diplomático europeo bajo condición de anonimato, quien agregó que grandes corporaciones brasileñas —como Embraer y la productora de carne JBS— han presionado a las autoridades estadounidenses para modificar su postura hacia Brasil.

Según el comunicado oficial, Lula reiteró a Trump la invitación para encontrarse durante la cumbre de la ASEAN en Malasia, prevista para octubre, y lo volvió a invitar a participar en la conferencia climática COP30, que se celebrará en noviembre en la ciudad amazónica de Belém.

“El presidente también expresó su disposición a viajar a Estados Unidos”, concluye la nota del Planalto.

