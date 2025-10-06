  • Cotizaciones
    lunes 06 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Lula y Trump retoman el diálogo en medio de tensiones por Bolsonaro y los aranceles

    En una llamada “amistosa” de 30 minutos, el presidente brasileño pidió a su par estadounidense eliminar sanciones y aranceles. Ambos podrían verse en Malasia el mes próximo tras meses de frialdad diplomática

    Donald Trump con su teléfono durante en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

    Donald Trump con su teléfono durante en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Los presidentes de Brasil y Estados Unidos mantuvieron este lunes una conversación telefónica de 30 minutos “en un tono amistoso”, según informó el Palacio del Planalto (sede del poder ejecutivo de Brasil). Durante el diálogo, Luiz Inácio Lula da Silva planteó la posibilidad de mantener un encuentro cara a cara con Donald Trump el mes próximo en Malasia.

    El mandatario brasileño aprovechó la llamada para solicitar la eliminación de los aranceles del 50% impuestos a productos brasileños y el levantamiento de las sanciones que pesan sobre altos funcionarios de su gobierno, entre ellos un juez del Supremo Tribunal Federal.

    Leé además

    Luiz Inácio Lula da Silva
    Guerra comercial

    “No me humillaré”: Lula resiste y apunta a los BRICS ante los aranceles de Donald Trump

    Por France 24
    El presidente ruso, Vladimir Putin, participó de la cumbre desde su residencia de verano en Krasnodar.
    Brasil

    Lula apunta a Trump ante los BRICS: critica despliegue de EE.UU. en el Caribe y guerra arancelaria

    Por France 24

    Trump calificó la conversación como “una muy buena llamada telefónica” en su red Truth Social y aseguró que ambos países “seguirán dialogando y se reunirán en un futuro no muy lejano, tanto en Brasil como en Estados Unidos”.

    Embed

    Las relaciones entre Washington y Brasilia se habían tensado en los últimos meses, tras la condena a 27 años de prisión del expresidente Jair Bolsonaro por su papel en el intento de golpe de Estado de 2022. La medida fue interpretada por Trump como una “caza de brujas” contra su aliado político, lo que derivó en represalias comerciales y diplomáticas.

    El vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, afirmó que el diálogo con la Casa Blanca “fue incluso mejor de lo esperado” y que ambos mandatarios intercambiaron sus números de teléfono personales. Dijo además que fue instruido por Lula para continuar las negociaciones con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. “Somos optimistas en que avanzaremos hacia una relación de beneficio mutuo”, señaló.

    Embed

    “Excelente química”

    La conversación telefónica se produjo tras un encuentro fugaz entre ambos líderes durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, que Trump describió como una muestra de su “excelente química” con Lula.

    Sin embargo, el diario Estadão reveló que aquel abrazo y el breve intercambio fueron el resultado de una intensa “operación diplomática” detrás de escena. En esa ocasión, los discursos de ambos en el plenario mostraron la distancia que los separa: Lula condenó “un ataque inaceptable a la independencia del Poder Judicial brasileño”, mientras que Trump acusó a Brasil de “censura, represión y corrupción judicial”.

    Pese a las tensiones, el republicano moderó luego el tono y definió a Lula como “un hombre muy agradable, en realidad”.

    Dos visiones opuestas

    Los mandatarios se mantienen en extremos opuestos en temas como el multilateralismo, el comercio internacional y la lucha contra el cambio climático.

    Lula ha insistido en que Brasil “está dispuesto a negociar” sobre los aranceles, aunque lamentó que “no había nadie con quien hablar” en Washington. “El gobierno brasileño ha tenido dificultades para establecer canales de diálogo con la administración estadounidense”, comentó a la AFP un diplomático europeo bajo condición de anonimato, quien agregó que grandes corporaciones brasileñas —como Embraer y la productora de carne JBS— han presionado a las autoridades estadounidenses para modificar su postura hacia Brasil.

    Según el comunicado oficial, Lula reiteró a Trump la invitación para encontrarse durante la cumbre de la ASEAN en Malasia, prevista para octubre, y lo volvió a invitar a participar en la conferencia climática COP30, que se celebrará en noviembre en la ciudad amazónica de Belém.

    “El presidente también expresó su disposición a viajar a Estados Unidos”, concluye la nota del Planalto.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Partido Nacional

    La gestión en seguridad, la caída de Cabildo Abierto y la variación demográfica entre las causas de la derrota de la coalición, según informe

    Por Federico Castillo
    Tecnología

    Uruguay se mantiene como “pionero” por su índice de madurez en inteligencia artificial

    Por Redacción Búsqueda
    Seguridad

    La oposición tendió la mano a Orsi tras atentado a Ferrero, pero reclamó más medidas y le recordó que "es mano"

    Por Redacción Búsqueda
    Finanzas públicas

    La gestión fiscal es cuestionada por un frontal diagnóstico del BID, que prepara programa con el gobierno

    Por Ismael Grau

    Te Puede Interesar

    Senado votará “ley de eutanasia” el miércoles 15 con votos asegurados para su aprobación

    Senado votará “ley de eutanasia” el miércoles 15 con votos asegurados para su aprobación

    Por Leonel García
    Guillermo Besozzi.

    Por cinco votos a cuatro, la Corte Electoral resolvió no suspender la ciudadanía a Guillermo Besozzi

    Por Redacción Búsqueda
    El call center Alorica en Aguada Park.

    ‘Call center’ Alorica pierde a TikTok como cliente y envía más empleados al “seguro de paro”

    Por Redacción Búsqueda
    Roberto Lafluf y Lacalle Pou

    Caso Marset: investigación de Cancillería concluye que el documento destruido en Presidencia era parte de un expediente

    Por Guillermo Draper