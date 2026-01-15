  • Cotizaciones
    jueves 15 de enero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Machado tras reunirse con Trump: “Contamos con él para la libertad de Venezuela”

    La líder opositora venezolana calificó de “estupendo” su primer encuentro con el presidente estadounidense en la Casa Blanca, mientras Washington mantiene señales contradictorias sobre su rol en la transición. En paralelo, Estados Unidos endureció el cerco petrolero y la región reaccionó al operativo militar en Venezuela

    María Corina Machado saluda a sus partidarios al salir de la Casa Blanca tras reunirse con Donald Trump en Washington, el 15 de enero de 2026.

    María Corina Machado saluda a sus partidarios al salir de la Casa Blanca tras reunirse con Donald Trump en Washington, el 15 de enero de 2026.

    FOTO

    Brendan SMIALOWSKI / AFP)
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, aseguró este jueves que su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue “muy bien” y la calificó de “estupenda”. El encuentro, que incluyó un almuerzo en la Casa Blanca y se extendió por más de dos horas a puerta cerrada, fue el primero entre ambos.

    A la salida, Machado se dirigió a un grupo de manifestantes venezolanos que la aguardaban y afirmó: “Sepan que contamos con el presidente para la libertad de Venezuela”. No obstante, evitó confirmar si entregó a Trump el Premio Nobel de la Paz, como había sugerido previamente que podría hacer.

    Leé además

    Donald Trump conversa por teléfono en el Salón Oval de la Casa Blanca
    Video
    Estados Unidos

    Trump abre una nueva etapa con Venezuela: diálogo directo con Delcy Rodríguez, petróleo en marcha y tensión política en Washington

    Por France 24
    El papa León XIV reunido con María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, en la Ciudad del Vaticano, el 12 de enero de 2026.
    Vaticano

    El papa León XIV recibe a la líder opositora venezolana María Corina Machado

    Por RFI
    Embed

    Contexto excepcional: la captura de Maduro

    La reunión se produjo menos de dos semanas después del operativo militar estadounidense en Venezuela que, según las autoridades de Washington, culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su traslado, junto a su esposa Cilia Flores, a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

    El hecho marcó un punto de inflexión en la crisis venezolana y reconfiguró el escenario diplomático regional, con efectos inmediatos en la política de sanciones y en el debate sobre la transición política del país.

    Embed - Expectativa por reunión entre Trump y Machado tras llamada con Delcy Rodríguez

    Señales contradictorias desde Washington

    Pese al tono optimista de Machado, la Casa Blanca mantuvo una postura cautelosa. Horas antes, la portavoz Karoline Leavitt afirmó que el presidente Trump considera que la opositora “no es la persona adecuada para liderar un cambio político en Venezuela”, una posición que describió como “realista”.

    Leavitt también se refirió a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y sostuvo que está cumpliendo con “todas las exigencias de Estados Unidos”. “Al presidente le gusta lo que está viendo y espera que esta cooperación continúe”, señaló. Según la portavoz, Washington respalda la celebración de elecciones en Venezuela, aunque sin fijar plazos.

    Embed - Cuba: la población resiente la amenaza de Trump de cortar el suministro de petróleo venezolano

    Endurecimiento del cerco petrolero

    En paralelo a la agenda política, Estados Unidos intensificó las medidas contra el comercio de crudo venezolano. Este jueves incautó un nuevo petrolero vinculado a Venezuela en el mar Caribe, el sexto desde diciembre.

    El Comando Sur confirmó que el buque cisterna Verónica fue detenido “sin incidentes” antes del amanecer por operar en desafío a la “cuarentena” impuesta a embarcaciones sancionadas. “El único petróleo que saldrá de Venezuela será el que se coordine de manera adecuada y legal”, afirmó el comando militar en un comunicado.

    Reacción regional: Cuba recibe a sus caídos

    La incursión militar también tuvo impacto en la región. Cuba recibió este jueves los cuerpos de 32 militares fallecidos durante el operativo del 3 de enero en Venezuela. El gobierno cubano organizó honras fúnebres con participación pública como muestra de unidad nacional.

    El presidente Miguel Díaz-Canel firmó un libro de condolencias en la embajada de Venezuela en La Habana y rindió homenaje a los militares caídos, a quienes definió como defensores de Venezuela, Cuba y América Latina.

    Cuba-Militares-Muertos-EEUU-Maduro
    Personas observan una caravana f&uacute;nebre que transporta este jueves, a los 32 militares que murieron durante los ataques de Estados Unidos a Venezuela que culminaron con la captura del presidente de ese pa&iacute;s, Nicol&aacute;s Maduro, en La Habana (Cuba).

    Personas observan una caravana fúnebre que transporta este jueves, a los 32 militares que murieron durante los ataques de Estados Unidos a Venezuela que culminaron con la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro, en La Habana (Cuba).

    Agenda en el Capitolio

    Tras su paso por la Casa Blanca, Machado se dirigió al Capitolio para reunirse con senadores y congresistas estadounidenses, en una ronda de contactos destinada a reforzar apoyos en el Congreso.

    La líder opositora busca capitalizar el momento político abierto tras la captura de Maduro, en un escenario marcado por la presión económica, la reconfiguración del poder interno y las señales ambiguas de Washington sobre el liderazgo de la transición.

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Yamandú Orsi

    Uruguay aceptó invitación de Japón para que el presidente Orsi realice una visita oficial a ese país

    Por Redacción Búsqueda
    Acceso a la información

    Presidencia declaró “reservados” los informes del grupo asesor para reformar el CPP

    Por Santiago Sánchez
    Estados Unidos

    Estados Unidos congela trámites de visado de inmigración y la medida alcanza a ciudadanos uruguayos

    Por  RFI  y Redacción Búsqueda
    Trabajo

    Migrantes ganan salarios 11,5% mayores en promedio que los uruguayos, según el BPS

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Evento de la Fundación Sophia.

    Secretaría antilavado analiza denuncias públicas contra Fundación Sophia por su vínculo con Conexión Ganadera

    Por Redacción Búsqueda
    María Corina Machado saluda a sus partidarios al salir de la Casa Blanca tras reunirse con Donald Trump en Washington, el 15 de enero de 2026.
    Video

    Machado tras reunirse con Trump: “Contamos con él para la libertad de Venezuela”

    Por France 24
    Militares de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación de China en Uruguay junto a un oficial de la Fuerza Aérea Uruguaya.

    Blancos alertan por “llamativa alianza estratégica” entre China y Uruguay en defensa, en el actual contexto geopolítico

    Por Nicolás Delgado
    Vicecanciller Valeria Csukasi junto al presidente Yamandú Orsi.

    El gobierno anuncia diálogo multipartidario en política exterior mientras enfrenta críticas opositoras

    Por Redacción Búsqueda