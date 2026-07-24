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    Miles de personas son evacuadas por violentos incendios que arrasan regiones del sur de Europa

    El sur de Europa registra violentos incendios avivados por el viento y las altas temperaturas. España declaró una emergencia nacional y Francia solicitó el mecanismo de protección civil de la Unión Europea a la vez que tuvo que evacuar una turística península

    El incendio de La Mierla, en Guadalajara, se encuentra “fuera de su capacidad de extinción” y está lejos de ser controlado, mientras suma ya 32 pueblos evacuados con unas 1.200 personas afectadas y el dispositivo está centrado en proteger a las poblaciones.

    El incendio de La Mierla, en Guadalajara, se encuentra “fuera de su capacidad de extinción” y está lejos de ser controlado, mientras suma ya 32 pueblos evacuados con unas 1.200 personas afectadas y el dispositivo está centrado en proteger a las poblaciones.

    FOTO

    EFE/Nacho Izquierdo
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El gobierno español decretó la emergencia de alcance nacional en la región de Madrid y en la provincia de Ávila, cerca de la capital, ante varios incendios forestales que arden sin control.

    La medida, anunciada por el Ministerio del Interior, busca movilizar más recursos para combatir los fuegos, que en Madrid han provocado la evacuación de 10.000 personas.

    El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, estimó hoy que su país y otros del sur de Europa están “viviendo una situación dramática” debido a incendios que “están arrasando miles de hectáreas”. España pidió el envío de “cuatro medios aéreos” al activar el mecanismo de protección civil de la Unión Europea (UE), una solicitud a la que Grecia respondió enviando dos Canadair, en un momento en que varios incendios arden simultáneamente en la región de Madrid.

    Varias regiones de Francia, Italia y España están atravesando una ola de incendios forestales que ha provocado la evacuación de decenas de miles de personas y la declaración de una emergencia en Madrid y una provincia vecina.

    En el sur francés, las autoridades luchan contra dos incendios de gran magnitud. Uno de ellos, en Le Porge, cerca de la ciudad de Burdeos (suroeste), que afectó 4.800 hectáreas, según la última estimación de los bomberos, y ha provocado más de 20.000 evacuaciones en la zona del bosque de las Landas de Gascuña.

    El otro incendio comenzó el martes al mediodía en un campo y se extiende por el departamento del Var, en el sureste, afectando 2.700 hectáreas y más de 300 personas fueron evacuadas.

    El presidente Emmanuel Macron anunció la madrugada del viernes en la red social X que Francia solicitó la activación del mecanismo de protección civil de la UE, por lo que “pronto” contará con medios aéreos europeos para combatir las llamas.

    Cientos de personas escapan de una turística península francesa en llamas

    Cientos de personas huyeron en barcos este viernes de la turística península de Cap-Ferret en el oeste de Francia, después de que las autoridades ordenaran su evacuación ante el rápido avance de un incendio forestal.

    Los botes ya han trasladado hasta el muelle de la vecina localidad de Arcachon a más de 400 personas desde ese cabo, que alberga costosas propiedades y se extiende a lo largo de la costa atlántica de Francia al oeste de la ciudad de Burdeos, indicaron las autoridades municipales.

    El municipio puso en marcha servicios de transporte marítimo en cuatro puertos y llamó a todos los residentes a evacuar la zona.

    Cap-Ferret se ve amenazada por un incendio de origen probablemente accidental que desde el miércoles devora un bosque al norte de la bahía de Arcachon, en el departamento de Gironda, y ya ha arrasado “más de 10.000 hectáreas”, señaló el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

    El fuego también afecta Italia. Decenas de incendios forestales y de vegetación arrasan Sicilia, anunció el ministro del Interior, Matteo Piantedosi.

    Un centenar de habitantes, así como 22 pacientes de una clínica en el centro de la isla, donde las temperaturas superaron los 40 °C en los últimos días, fueron evacuados el miércoles, según los bomberos.

    El cambio climático, causado principalmente por la combustión continuada del petróleo, del carbón y del gas vuelve más grave la sequía actual y contribuye a avivar los incendios, según concluyeron climatólogos del grupo World Weather Attribution en un estudio publicado el jueves.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

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