  • Cotizaciones
    lunes 22 de septiembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    “No sucederá”: Benjamin Netanyahu responde a los líderes que reconocen un Estado palestino

    Benjamin Netanyahu afirmó que no habrá un Estado palestino, en un video dirigido a los líderes occidentales que previamente habían reconocido el Estado. El primer ministro israelí también declaró que Israel expandiría aún más sus asentamientos en la Cisjordania ocupada

    El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

    El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Benjamin Netanyahu reaccionó rápidamente el domingo por la tarde. “Tengo un mensaje claro para los líderes que reconocen un Estado palestino tras la atroz masacre del 7 de octubre: Están ofreciendo una enorme recompensa al terrorismo”, declaró en un video publicado por su oficina. ”Tengo otro mensaje para ustedes: Esto no sucederá. Ningún Estado palestino surgirá al oeste del río Jordán”.

    Esta no es la primera vez que el primer ministro israelí ocupa este cargo, afirma Frédérique Misslin , nuestra corresponsal en Jerusalén. Hace diez días, ya había declarado que no habría un Estado palestino.

    Leé además

    La Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas (izq.), y el Comisario Europeo de Comercio y Seguridad Económica y de Relaciones Interinstitucionales y Transparencia, Maros Sefcovic, comparecen en una rueda de prensa, el 17 de setiembre de 2025.
    Conflicto en Medio Oriente

    La UE propone frenar el comercio con Israel para “mejorar la situación humanitaria” en Gaza

    Por France 24
    Javier Bardem: “Hay que denunciar lo urgente, el genocidio de Israel en Gaza”.
    Conflicto en Medio Oriente

    Se extienden los llamados al boicot a Israel mientras celebridades y artistas se pronuncian

    Por RFI

    El primer ministro israelí también aseguró que su gobierno ampliaría los asentamientos judíos en la Cisjordania ocupada. “Durante años, he impedido la creación de este estado terrorista a pesar de la enorme presión, tanto nacional como internacional”, declaró. “Hemos duplicado los asentamientos judíos en Judea y Samaria (nombre que Israel da a Cisjordania, nota del editor) y seguiremos por este camino”.

    Por su parte, el presidente israelí, Isaac Herzog, declaró que el reconocimiento de un Estado palestino por parte de los países occidentales es un día triste para quienes buscan la paz . “Esto no ayudará a ningún palestino, no liberará a ningún rehén y no nos ayudará a alcanzar un acuerdo entre israelíes y palestinos. Solo fortalecerá las fuerzas de la oscuridad”, declaró.

    Embed - Gaza y Cisjordania reaccionan a la noticia del reconocimiento del Estado palestino

    Israel rechaza el reconocimiento “unilateral” del Estado palestino

    Un número creciente de Estados, largamente afines a Israel , ya han dado el paso simbólico de reconocer un Estado palestino en los últimos meses. Esto ocurre a pesar de la fuerte presión de Estados Unidos e Israel. En una cumbre copresidida por Francia y Arabia Saudí, se espera que una decena de países, incluida Francia, confirmen este lunes su reconocimiento formal del Estado palestino .

    En respuesta a las decisiones del Reino Unido , Canadá y Australia , el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí ya había declarado su rechazo a la declaración unilateral de reconocimiento de un Estado palestino por parte del Reino Unido y otros países . “Esta declaración no promueve la paz, sino que, por el contrario, desestabiliza aún más la región y compromete las posibilidades de lograr una solución pacífica en el futuro”, añadió.

    El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, de extrema derecha, ha propuesto la anexión inmediata de Cisjordania. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, por su parte, fue más allá, declarando en X que “la única respuesta a esta maniobra antiisraelí es la anexión de las tierras de la patria del pueblo judío en Judea y Samaria y el abandono definitivo de la absurda idea de un Estado palestino”.

    Embed - Estado palestino: así ha sido su búsqueda de reconocimiento

    La Autoridad Palestina acoge con satisfacción el reconocimiento británico

    El reconocimiento por parte de los países occidentales de un Estado palestino representa “una victoria para los derechos del pueblo palestino y la legitimidad de nuestra causa, y envía un mensaje claro: no importa hasta dónde llegue la ocupación (por Israel, nota del editor) en sus crímenes, nunca podrá borrar nuestros derechos nacionales”, declaró Mahmoud Mardawi, un alto responsable de Hamas.

    El jefe de la misión palestina en el Reino Unido, Husam Zomlot, elogió la decisión británica como un “anuncio histórico” para Palestina, que “corrige una injusticia” contra los palestinos. El presidente palestino, Mahmud Abás, afirmó que la decisión representaba un paso hacia una paz duradera .

    Durante una visita de Estado al Reino Unido esta semana, Donald Trump reafirmó su oposición a la decisión británica durante una conferencia de prensa conjunta con Keir Starmer. Aproximadamente tres cuartas partes de los 193 Estados miembros de la ONU reconocen el Estado palestino proclamado por los líderes palestinos en el exilio en 1988.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Intendencia de Montevideo

    Tensión en la Junta Departamental de Montevideo por déficit de casinos municipales y Kibón

    Por Lucía Cuberos
    Ley de Presupuesto

    Se intensifican los reparos políticos y empresariales a cambios impositivos del Presupuesto

    Por Redacción Búsqueda
    Trabajo

    Extrabajadores de Alorica y Fuecys alertaron en el Parlamento por el impacto de la IA en el empleo

    Por José Frugoni
    Desayunos Búsqueda

    Álvaro Delgado descarta competir en 2029: “Yo ya fui candidato”

    Por Federico Castillo

    Te Puede Interesar

    El Convenio de Minamata busca reducir y, en última instancia, eliminar el uso del mercurio, un metal pesado considerado altamente tóxico para la salud humana y los ecosistemas

    Embajada de Estados Unidos transmitió preocupación al gobierno por el posible incumplimiento de un convenio internacional sobre mercurio

    Por  Lucía Cuberos  y Guillermo Draper
    El Presupuesto 2025–2029 introduce el Impuesto Mínimo Complementario Doméstico, alineado con la OCDE.

    Impuesto complementario doméstico: es “una gran duda” si Uruguay seguirá atrayendo inversiones

    Por Iara Zinno
    Manifestantes propalestinos sostienen pancartas y banderas frente a Downing Street, Londres.
    Video

    Reino Unido, Canadá y Australia reconocen oficialmente al Estado de Palestina en un giro diplomático previo a la ONU

    Por France 24
    Terminal de Navíos en Nueva Palmira.

    Presentan demanda por US$ 290 millones contra accionista mayoritaria de Navios y los directores de la compañía

    Por Guillermo Draper