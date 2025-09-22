“No sucederá”: Benjamin Netanyahu responde a los líderes que reconocen un Estado palestino

Benjamin Netanyahu reaccionó rápidamente el domingo por la tarde. “Tengo un mensaje claro para los líderes que reconocen un Estado palestino tras la atroz masacre del 7 de octubre: Están ofreciendo una enorme recompensa al terrorismo”, declaró en un video publicado por su oficina. ”Tengo otro mensaje para ustedes: Esto no sucederá. Ningún Estado palestino surgirá al oeste del río Jordán”.

Esta no es la primera vez que el primer ministro israelí ocupa este cargo, afirma Frédérique Misslin , nuestra corresponsal en Jerusalén. Hace diez días, ya había declarado que no habría un Estado palestino.

El primer ministro israelí también aseguró que su gobierno ampliaría los asentamientos judíos en la Cisjordania ocupada. “Durante años, he impedido la creación de este estado terrorista a pesar de la enorme presión, tanto nacional como internacional”, declaró. “Hemos duplicado los asentamientos judíos en Judea y Samaria (nombre que Israel da a Cisjordania, nota del editor) y seguiremos por este camino”.

Por su parte, el presidente israelí, Isaac Herzog, declaró que el reconocimiento de un Estado palestino por parte de los países occidentales es un día triste para quienes buscan la paz . “Esto no ayudará a ningún palestino, no liberará a ningún rehén y no nos ayudará a alcanzar un acuerdo entre israelíes y palestinos. Solo fortalecerá las fuerzas de la oscuridad”, declaró.

Israel rechaza el reconocimiento “unilateral” del Estado palestino

Un número creciente de Estados, largamente afines a Israel , ya han dado el paso simbólico de reconocer un Estado palestino en los últimos meses. Esto ocurre a pesar de la fuerte presión de Estados Unidos e Israel. En una cumbre copresidida por Francia y Arabia Saudí, se espera que una decena de países, incluida Francia, confirmen este lunes su reconocimiento formal del Estado palestino .

En respuesta a las decisiones del Reino Unido , Canadá y Australia , el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí ya había declarado su rechazo a la declaración unilateral de reconocimiento de un Estado palestino por parte del Reino Unido y otros países . “Esta declaración no promueve la paz, sino que, por el contrario, desestabiliza aún más la región y compromete las posibilidades de lograr una solución pacífica en el futuro”, añadió.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, de extrema derecha, ha propuesto la anexión inmediata de Cisjordania. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, por su parte, fue más allá, declarando en X que “la única respuesta a esta maniobra antiisraelí es la anexión de las tierras de la patria del pueblo judío en Judea y Samaria y el abandono definitivo de la absurda idea de un Estado palestino”.

La Autoridad Palestina acoge con satisfacción el reconocimiento británico

El reconocimiento por parte de los países occidentales de un Estado palestino representa “una victoria para los derechos del pueblo palestino y la legitimidad de nuestra causa, y envía un mensaje claro: no importa hasta dónde llegue la ocupación (por Israel, nota del editor) en sus crímenes, nunca podrá borrar nuestros derechos nacionales”, declaró Mahmoud Mardawi, un alto responsable de Hamas.

El jefe de la misión palestina en el Reino Unido, Husam Zomlot, elogió la decisión británica como un “anuncio histórico” para Palestina, que “corrige una injusticia” contra los palestinos. El presidente palestino, Mahmud Abás, afirmó que la decisión representaba un paso hacia una paz duradera .

Durante una visita de Estado al Reino Unido esta semana, Donald Trump reafirmó su oposición a la decisión británica durante una conferencia de prensa conjunta con Keir Starmer. Aproximadamente tres cuartas partes de los 193 Estados miembros de la ONU reconocen el Estado palestino proclamado por los líderes palestinos en el exilio en 1988.

FUENTE:RFI