    miércoles 17 de septiembre de 2025

    La UE propone frenar el comercio con Israel para “mejorar la situación humanitaria” en Gaza

    La Unión Europea presentó su propuesta más dura frente a la guerra en Gaza: suspender acuerdos comerciales y sancionar a ministros israelíes, en medio de la intensificación de la ofensiva en la Ciudad de Gaza y crecientes llamados internacionales a un alto el fuego

    La Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas (izq.), y el Comisario Europeo de Comercio y Seguridad Económica y de Relaciones Interinstitucionales y Transparencia, Maros Sefcovic, comparecen en una rueda de prensa, el 17 de setiembre de 2025.

    La Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas (izq.), y el Comisario Europeo de Comercio y Seguridad Económica y de Relaciones Interinstitucionales y Transparencia, Maros Sefcovic, comparecen en una rueda de prensa, el 17 de setiembre de 2025.

    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    La Unión Europea presentó este miércoles su propuesta más enérgica hasta el momento frente a la guerra en Gaza: suspender acuerdos comerciales con Israel y sancionar a dos ministros israelíes, así como a colonos violentos y miembros de Hamás. Sin embargo, el plan enfrenta la resistencia de varios Estados miembros y no cuenta aún con los apoyos necesarios para ser aprobado.

    “Quiero ser muy clara: el objetivo no es castigar a Israel. El objetivo es mejorar la situación humanitaria en Gaza”, afirmó la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, al anunciar el paquete.

    Familias de rehenes protestan en Israel.
    Conflicto en Medio Oriente

    Familiares de rehenes israelíes acusan a Benjamin Netanyahu de sabotear las negociaciones

    Por France 24
    Humo se eleva tras un ataque aéreo israelí en la Ciudad de Gaza, Franja de Gaza, el 16 de setiembre de 2025. 
    Conflicto en Medio Oriente

    Israel inicia la ofensiva terrestre en la Ciudad de Gaza mientras una comisión de la ONU acusa al país de “genocidio”

    Por France 24
    Embed - Ciudad de Gaza sitiada: devastación, tragedia civil y reacciones mundiales

    El debate europeo ocurre en paralelo a un aumento de la presión internacional sobre Israel. El papa León XIV denunció en el Vaticano el desplazamiento forzado de palestinos y pidió un alto el fuego inmediato, la liberación de rehenes y respeto al derecho internacional humanitario. “El pueblo de Gaza sigue viviendo con miedo y en condiciones inaceptables, obligado una vez más a abandonar sus tierras”, señaló.

    Mientras tanto, Israel intensificó su ofensiva terrestre en la Ciudad de Gaza, donde asegura haber atacado más de 150 objetivos en las últimas 48 horas. La Defensa Civil de Gaza informó que 12 personas murieron este miércoles, tras un balance de 46 fallecidos el martes.

    Embed - La Eurovisión en crisis: España y otros países presionan por guerra en Gaza • FRANCE 24

    China también se sumó a las críticas, condenando la escalada militar israelí y reclamando un alto el fuego “amplio y duradero” para evitar una catástrofe humanitaria aún mayor.

    En medio de la ofensiva, el ejército israelí anunció la apertura temporal de una nueva ruta de evacuación para los residentes de la Ciudad de Gaza, habilitada durante 48 horas a través de la calle Saladino hacia el sur del enclave.

    FUENTE:FRANCE24

