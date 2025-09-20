Se extienden los llamados al boicot a Israel mientras celebridades y artistas se pronuncian

Mientras la mayoría de los gobiernos occidentales se resisten a importantes sanciones económicas, los músicos, celebridades y escritores esperan generar presión pública para que se tomen más medidas.

“No tengo la menor duda de que, a nivel mundial, estamos en un punto de inflexión”, declaró a la AFP el actor británico Khalid Abdalla (Cometas en el cielo, The Crown) tras firmar una petición que llama a boicotear algunas entidades cinematográficas israelíes.

La carta abierta de Trabajadores del Cine por Palestina ha reunido a miles de firmantes , entre ellos Emma Stone y Joaquin Phoenix, que se han comprometido a cortar lazos con cualquier institución israelí “implicada en el genocidio”.

“La avalancha está ocurriendo ahora, y afecta a todos los ámbitos. No se limita al ámbito de los trabajadores del cine”, añadió Abdalla durante una entrevista el viernes.

En los Premios Emmy de esta semana, ganador tras ganador, desde Javier Bardem hasta la actriz de Hacks Hannah Einbinder, hablaron sobre Gaza , haciéndose eco de declaraciones similares en el Festival de Cine de Venecia a principios de este mes.

El jueves, los pioneros del trip-hop británico Massive Attack anunciaron que se unirían a un colectivo musical llamado “No Music for Genocide” que verá a los artistas intentar bloquear la transmisión de sus canciones en Israel.

Por otra parte, Israel se enfrenta a un boicot en el Festival de la Canción de Eurovisión, los autores han firmado cartas abiertas, mientras que el primer ministro español, Pedro Sánchez, está liderando un esfuerzo para excluir al país de los eventos deportivos.

El director de orquesta israelí Ilan Volkov anunció la semana pasada en un concierto en Gran Bretaña que ya no actuará en su país natal.

“Creo que estamos viendo una situación comparable al movimiento de boicot contra el apartheid en Sudáfrica”, dijo Hakan Thorn, académico sueco de la Universidad de Gotemburgo que escribió un libro sobre el movimiento de boicot de Sudáfrica. “Sin duda hubo un cambio en la primavera de este año, cuando el mundo vio las imágenes de la hambruna en Gaza”, añadió el sociólogo.

Antisemitismo

El boicot internacional al gobierno supremacista blanco de Sudáfrica comenzó en serio a principios de la década de 1960 después de una masacre de manifestantes negros por parte de la policía en el municipio de Sharpeville. Todo esto culminó con artistas y equipos deportivos negándose a tocar allí, y con grupos que rompieron el boicot, como Queen o Frank Sinatra, enfrentándose a críticas públicas generalizadas.

Thorn dice que muchas figuras públicas se mostraron reacias a hablar sobre la guerra de Gaza, que se desencadenó por el ataque del 7 de octubre de 2023 por parte del grupo militante palestino Hamás, que dejó 1.219 personas muertas en Israel, la mayoría de ellas civiles.

Los ataques de represalia de Israel han matado a más de 65.000 personas, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, que la ONU considera fiables. “La historia del Holocausto y las críticas al movimiento pro-palestino por ser antisemita han sido un serio obstáculo para una movilización más amplia contra lo que Israel está haciendo ahora mismo”, explicó Thorn.

Una campaña para boicotear a Israel, conocida como el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), comenzó hace 20 años debido a la ocupación del territorio palestino por parte del país. El gobierno israelí acusa a sus partidarios de ser antisemitas y el primer ministro Benjamín Netanyahu frecuentemente etiqueta a los críticos como “simpatizantes de Hamás”.

David Feldman, quien dirige el Instituto para el Estudio del Antisemitismo en el Birkbeck College de la Universidad de Londres, dijo que tales declaraciones han creado “una falta de confianza sobre cuáles son realmente los límites del antisemitismo”. “Cualquier brote de antisemitismo es preocupante, pero cualquier intento actual de identificar el movimiento de boicot a Israel con el antisemitismo es erróneo”, declaró a la AFP.

“Es un vehículo de protesta contra la destrucción de Gaza por parte de Israel y el continuo asesinato de personas”.

Lecciones del apartheid

Aunque los activistas actuales contra la guerra de Gaza hacen referencia al movimiento antiapartheid, la historia les ofrece algunas lecciones que dan que pensar.

Tras el inicio del movimiento de boicot en Sudáfrica, pasaron 30 años antes de que el régimen cayera, lo que puso de manifiesto los límites de las campañas de presión internacional. “A principios de la década de 1970, es cierto decir que el boicot era el principio definitorio de un movimiento global antiapartheid autoidentificado, pero el movimiento por sí solo no era suficiente”, añadió Feldman, quien escribió un libro sobre los boicots.

Khalid-Abdalla El actor Khalid Abdalla dice que “estamos en un punto de inflexión”. AFP

El verdadero dolor fue causado por la asfixia gradual de la economía sudafricana a medida que las empresas y los bancos se retiraban bajo presión, mientras que el fin de la Guerra Fría aumentó drásticamente el aislamiento del país.

Dentro de Israel, muchos artistas están preocupados por las consecuencias del movimiento de boicot.

El aclamado guionista israelí Hagai Levi (Escenas de un matrimonio, The Affair) dijo a la AFP a principios de este mes que “el 90 por ciento de la gente de la comunidad artística” estaba en contra de la guerra.

“Están en dificultades y boicotearlos en realidad los está debilitando”.

Con AFP

FUENTE:RFI