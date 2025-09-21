  • Cotizaciones
    domingo 21 de septiembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Reino Unido, Canadá y Australia reconocen oficialmente al Estado de Palestina en un giro diplomático previo a la ONU

    Reino Unido, Canadá y Australia reconocieron oficialmente al Estado de Palestina, un giro diplomático de alto impacto que refuerza la solución de dos Estados y llega justo antes de la Asamblea General de la ONU

    Manifestantes propalestinos sostienen pancartas y banderas frente a Downing Street, Londres.

    Manifestantes propalestinos sostienen pancartas y banderas frente a Downing Street, Londres.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Reino Unido, Canadá y Australia anunciaron este domingo el reconocimiento oficial del Estado de Palestina, un movimiento de gran peso simbólico que se produce en la antesala de la reunión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde la solución de dos Estados al conflicto israelí-palestino será uno de los temas centrales.

    La ministra de Exteriores de la Autoridad Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, celebró el gesto y lo calificó como “un paso que nos acerca a la soberanía y la independencia”. Aclaró, sin embargo, que “no es el final” y que los países que reconocen a Palestina están dando “un paso irreversible que preserva la solución de dos Estados”. Tras los anuncios, Shahin sostuvo en Ramallah que, aunque la medida no pondrá fin a la guerra de inmediato, constituye “un avance que debemos aprovechar y ampliar”.

    Leé además

    La Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas (izq.), y el Comisario Europeo de Comercio y Seguridad Económica y de Relaciones Interinstitucionales y Transparencia, Maros Sefcovic, comparecen en una rueda de prensa, el 17 de setiembre de 2025.
    Conflicto en Medio Oriente

    La UE propone frenar el comercio con Israel para “mejorar la situación humanitaria” en Gaza

    Por France 24
    Humo se eleva tras un ataque aéreo israelí en el norte de Gaza, visto desde el lado israelí de la frontera, al sur de Israel, el 17 de setiembre de 2025.
    Conflicto en Medio Oriente

    La ONU se prepara para debatir el futuro de Palestina tras nueva escalada en Gaza

    Por  France 24  y Redacción Búsqueda

    Australia se sumó a la oleada de reconocimientos y lo hizo “como parte de un esfuerzo para revivir el impulso para una solución de dos Estados que comienza con un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes retenidos allí”, según declaraciones del primer ministro australiano, Anthony Albanese, y de la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong.

    El mandatario aclaró que “Hamás no debe tener ningún papel en Palestina”.

    Embed

    Por su parte, Canadá confirmó el reconocimiento mediante el primer ministro Mark Carney, quien destacó que el país ofrece su asociación “para construir la promesa de un futuro pacífico tanto para el Estado de Palestina como para el Estado de Israel”.

    Embed

    El Reino Unido, en tanto, formalizó la decisión tras el incumplimiento por parte de Israel de un ultimátum que incluía un alto el fuego en Gaza, conflicto que se acerca a los dos años de duración. “Hoy, para reavivar la esperanza de paz entre palestinos e israelíes y avanzar hacia la solución de dos Estados, el Reino Unido reconoce formalmente al Estado de Palestina”, afirmó el primer ministro Keir Starmer en la red social X. Londres se suma así a más de 140 países que ya han reconocido a Palestina, aunque la medida podría generar tensiones con Israel y con su principal aliado, Estados Unidos.

    Embed

    El anuncio ocurre en un contexto de crecientes tensiones internas en Israel. Itamar Ben Gvir, ultraderechista a cargo de la seguridad, declaró este domingo que “habría que subir la intensidad” de los ataques a Gaza y sostuvo la necesidad de anexar territorios palestinos y establecer asentamientos frente al mar.

    Sus declaraciones generaron alerta entre sectores moderados por el posible aislamiento diplomático de Israel.

    Embed

    En Europa, Portugal también se prepara para reconocer el Estado palestino, según informó el ministerio de Exteriores luso, un día antes de la Conferencia de Alto Nivel sobre Palestina en la ONU. Sin embargo, el partido democristiano CDS-PP, aliado del gobierno, expresó reservas sobre el momento del reconocimiento.

    Embed - Informe desde Londres: Reino Unido anunciará reconocimiento de Estado Palestino • FRANCE 24

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Intendencia de Montevideo

    Tensión en la Junta Departamental de Montevideo por déficit de casinos municipales y Kibón

    Por Lucía Cuberos
    Ley de Presupuesto

    Se intensifican los reparos políticos y empresariales a cambios impositivos del Presupuesto

    Por Redacción Búsqueda
    Trabajo

    Extrabajadores de Alorica y Fuecys alertaron en el Parlamento por el impacto de la IA en el empleo

    Por José Frugoni
    Desayunos Búsqueda

    Álvaro Delgado descarta competir en 2029: “Yo ya fui candidato”

    Por Federico Castillo

    Te Puede Interesar

    El Convenio de Minamata busca reducir y, en última instancia, eliminar el uso del mercurio, un metal pesado considerado altamente tóxico para la salud humana y los ecosistemas

    Embajada de Estados Unidos transmitió preocupación al gobierno por el posible incumplimiento de un convenio internacional sobre mercurio

    Por  Lucía Cuberos  y Guillermo Draper
    El Presupuesto 2025–2029 introduce el Impuesto Mínimo Complementario Doméstico, alineado con la OCDE.

    Impuesto complementario doméstico: es “una gran duda” si Uruguay seguirá atrayendo inversiones

    Por Iara Zinno
    Manifestantes propalestinos sostienen pancartas y banderas frente a Downing Street, Londres.
    Video

    Reino Unido, Canadá y Australia reconocen oficialmente al Estado de Palestina en un giro diplomático previo a la ONU

    Por France 24
    Terminal de Navíos en Nueva Palmira.

    Presentan demanda por US$ 290 millones contra accionista mayoritaria de Navios y los directores de la compañía

    Por Guillermo Draper