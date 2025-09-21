Reino Unido, Canadá y Australia reconocen oficialmente al Estado de Palestina en un giro diplomático previo a la ONU

Reino Unido , Canadá y Australia anunciaron este domingo el reconocimiento oficial del Estado de Palestina , un movimiento de gran peso simbólico que se produce en la antesala de la reunión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde la solución de dos Estados al conflicto israelí-palestino será uno de los temas centrales.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

La ministra de Exteriores de la Autoridad Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, celebró el gesto y lo calificó como “un paso que nos acerca a la soberanía y la independencia”. Aclaró, sin embargo, que “no es el final” y que los países que reconocen a Palestina están dando “un paso irreversible que preserva la solución de dos Estados”. Tras los anuncios, Shahin sostuvo en Ramallah que, aunque la medida no pondrá fin a la guerra de inmediato, constituye “un avance que debemos aprovechar y ampliar”.

Conflicto en Medio Oriente La ONU se prepara para debatir el futuro de Palestina tras nueva escalada en Gaza

Conflicto en Medio Oriente La UE propone frenar el comercio con Israel para “mejorar la situación humanitaria” en Gaza

At today’s press conference, tomorrow marks a historic day with more recognitions of the #StateofPalestine . #UK , #Portugal , #Australia & #Canada today; #Luxembourg , #SanMarino , #Belgium , #Andorra , #France & #Malta to follow. Priority: ending the #genocide . #NewYorkConference pic.twitter.com/QYVqW0bjwR

Australia se sumó a la oleada de reconocimientos y lo hizo “como parte de un esfuerzo para revivir el impulso para una solución de dos Estados que comienza con un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes retenidos allí”, según declaraciones del primer ministro australiano, Anthony Albanese, y de la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong.

Embed My statement formally recognising the State of Palestine. pic.twitter.com/HtBmnIQGBS — Anthony Albanese (@AlboMP) September 21, 2025

Por su parte, Canadá confirmó el reconocimiento mediante el primer ministro Mark Carney, quien destacó que el país ofrece su asociación “para construir la promesa de un futuro pacífico tanto para el Estado de Palestina como para el Estado de Israel”.

Embed Today, Canada recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/zhumVJRBfe — Mark Carney (@MarkJCarney) September 21, 2025

El Reino Unido, en tanto, formalizó la decisión tras el incumplimiento por parte de Israel de un ultimátum que incluía un alto el fuego en Gaza, conflicto que se acerca a los dos años de duración. “Hoy, para reavivar la esperanza de paz entre palestinos e israelíes y avanzar hacia la solución de dos Estados, el Reino Unido reconoce formalmente al Estado de Palestina”, afirmó el primer ministro Keir Starmer en la red social X. Londres se suma así a más de 140 países que ya han reconocido a Palestina, aunque la medida podría generar tensiones con Israel y con su principal aliado, Estados Unidos.

Embed Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s — Keir Starmer (@Keir_Starmer) September 21, 2025

El anuncio ocurre en un contexto de crecientes tensiones internas en Israel. Itamar Ben Gvir, ultraderechista a cargo de la seguridad, declaró este domingo que “habría que subir la intensidad” de los ataques a Gaza y sostuvo la necesidad de anexar territorios palestinos y establecer asentamientos frente al mar.

Sus declaraciones generaron alerta entre sectores moderados por el posible aislamiento diplomático de Israel.

En Europa, Portugal también se prepara para reconocer el Estado palestino, según informó el ministerio de Exteriores luso, un día antes de la Conferencia de Alto Nivel sobre Palestina en la ONU. Sin embargo, el partido democristiano CDS-PP, aliado del gobierno, expresó reservas sobre el momento del reconocimiento.

Embed - Informe desde Londres: Reino Unido anunciará reconocimiento de Estado Palestino • FRANCE 24

FUENTE:FRANCE24