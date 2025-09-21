Reino Unido, Canadá y Australia reconocen oficialmente al Estado de Palestina en un giro diplomático previo a la ONU
Reino Unido, Canadá y Australia reconocieron oficialmente al Estado de Palestina, un giro diplomático de alto impacto que refuerza la solución de dos Estados y llega justo antes de la Asamblea General de la ONU
Manifestantes propalestinos sostienen pancartas y banderas frente a Downing Street, Londres.
Reino Unido, Canadá y Australia anunciaron este domingo el reconocimiento oficial del Estado de Palestina, un movimiento de gran peso simbólico que se produce en la antesala de la reunión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde la solución de dos Estados al conflicto israelí-palestino será uno de los temas centrales.
La ministra de Exteriores de la Autoridad Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, celebró el gesto y lo calificó como “un paso que nos acerca a la soberanía y la independencia”. Aclaró, sin embargo, que “no es el final” y que los países que reconocen a Palestina están dando “un paso irreversible que preserva la solución de dos Estados”. Tras los anuncios, Shahin sostuvo en Ramallah que, aunque la medida no pondrá fin a la guerra de inmediato, constituye “un avance que debemos aprovechar y ampliar”.
Australia se sumó a la oleada de reconocimientos y lo hizo “como parte de un esfuerzo para revivir el impulso para una solución de dos Estados que comienza con un alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes retenidos allí”, según declaraciones del primer ministro australiano, Anthony Albanese, y de la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong.
El mandatario aclaró que “Hamás no debe tener ningún papel en Palestina”.
Por su parte, Canadá confirmó el reconocimiento mediante el primer ministro Mark Carney, quien destacó que el país ofrece su asociación “para construir la promesa de un futuro pacífico tanto para el Estado de Palestina como para el Estado de Israel”.
El Reino Unido, en tanto, formalizó la decisión tras el incumplimiento por parte de Israel de un ultimátum que incluía un alto el fuego en Gaza, conflicto que se acerca a los dos años de duración. “Hoy, para reavivar la esperanza de paz entre palestinos e israelíes y avanzar hacia la solución de dos Estados, el Reino Unido reconoce formalmente al Estado de Palestina”, afirmó el primer ministro Keir Starmer en la red social X. Londres se suma así a más de 140 países que ya han reconocido a Palestina, aunque la medida podría generar tensiones con Israel y con su principal aliado, Estados Unidos.
Today, to revive the hope of peace for the Palestinians and Israelis, and a two state solution, the United Kingdom formally recognises the State of Palestine. pic.twitter.com/yrg6Lywc1s
El anuncio ocurre en un contexto de crecientes tensiones internas en Israel. Itamar Ben Gvir, ultraderechista a cargo de la seguridad, declaró este domingo que “habría que subir la intensidad” de los ataques a Gaza y sostuvo la necesidad de anexar territorios palestinos y establecer asentamientos frente al mar.
Sus declaraciones generaron alerta entre sectores moderados por el posible aislamiento diplomático de Israel.
En Europa, Portugal también se prepara para reconocer el Estado palestino, según informó el ministerio de Exteriores luso, un día antes de la Conferencia de Alto Nivel sobre Palestina en la ONU. Sin embargo, el partido democristiano CDS-PP, aliado del gobierno, expresó reservas sobre el momento del reconocimiento.
