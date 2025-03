“Nuestro país ya no será ‘woke’”: Donald Trump reafirma el tono de su segundo mandato ante el Congreso

“Miro a los demócratas que tengo delante y me doy cuenta de que no hay absolutamente nada que pueda decir para hacerles felices o para que se pongan en pie o sonrían o aplaudan”, añadió el mandatario.

Por casi dos horas, Trump abordó un amplio abanico de temas relacionados con sus objetivos políticos en su segunda Administración. Se refirió desde el desarrollo económico estadounidense hasta la defensa de la imposición de aranceles contra México y Canadá, pasando por los avances en las negociaciones de paz en Ucrania y sus planes con el mundo.

La economía fue uno de los ejes principales del discurso de Trump frente al Congreso, en donde el magnate neoyorquino impulsó una narrativa hostil en contra de la Administración de Biden. El presidente hizo constante referencia a que el expresidente demócrata dejó “la peor inflación en 48 años”, ejemplificando constantemente el estado de la economía con un sentir recurrente en su base electoral: el precio de los huevos.

“Sufrimos la peor inflación en 48 años, quizá incluso en la historia de nuestro país. Como presidente, lucho cada día para revertir este daño y hacer que Estados Unidos vuelva a ser asequible”, mencionó Trump, que dijo haber heredado una "catástrofe económica" de su antecesor. Aún así, las cifras presentadas por el presidente están descontextualizadas, pues no hizo referencia a que el pico inflacionario ocurrió durante la pandemia.

Además, Trump presentó su fórmula para impulsar el desarrollo económico estadounidense. Prometió equilibrar el presupuesto federal a través de numerosos recortes fiscales, incluyendo la continuidad de los despidos masivos en la cartera gubernamental impulsados por el inédito Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), encabezado por Elon Musk, al que defendió a capa y espada durante su intervención.

Embed - Trump touts DOGE, calls out Elon Musk by name during Congressional speech