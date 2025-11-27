Robo en el Louvre: la vulnerabilidad del balcón usado por los ladrones era conocida

La controversia por las fallas en el museo del Louvre no ceja. Según la información publicada el martes por la noche por el diario Le Monde, una auditoría de seguridad realizada en 2018 ya señalaba la “vulnerabilidad” del acceso utilizado por los ladrones. La dirección del museo asegura que sólo tomó conocimiento de la advertencia después del robo

Policías junto a la grúa que se utilizó para el robo en el museo del Louvre, en París, el 19 de octubre de 2025.

La investigación sobre el robo en el museo del Louvre avanza: dos hombres y dos mujeres fueron detenidos en el marco de la investigación del robo de joyas, que se suman a las cuatro personas ya imputadas en este caso, anunció el martes la fiscalía.

Mientras la policía continúa su trabajo, la polémica por el robo no se desinfla. A las auditorías, que ya habían señalado graves problemas en la seguridad del museo, se agrega ahora el descubrimiento de un estudio de 2018 revelado este miércoles por el diario Le Monde.

Según la información publicada el martes por la noche por el diario, una auditoría de seguridad realizada en 2018 ya señalaba la “vulnerabilidad” que representaba el balcón por el que entraron los ladrones y destacaba que se podía acceder a él con un montacargas, lo que guarda inquietantes similitudes con el modus operandi utilizado. La dirección actual indicó al periódico que no tuvo este documento en su poder hasta después del robo.

A principios de noviembre, el Tribunal de Cuentas, jurisdicción encargada de supervisar el uso del dinero público, estimó que el museo más visitado del mundo había “privilegiado las operaciones visibles y atractivas” en detrimento de la seguridad.

Ante su alarmante estado de deterioro, el museo, situado en la orilla derecha del Sena, fue objeto a principios de año del anuncio por parte del presidente Emmanuel Macron de un proyecto “colosal” para descongestionarlo y modernizarlo, con un nuevo acceso, una sala dedicada a la Gioconda y entradas más caras para los no europeos.