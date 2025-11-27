  • Cotizaciones
    jueves 27 de noviembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Robo en el Louvre: la vulnerabilidad del balcón usado por los ladrones era conocida

    La controversia por las fallas en el museo del Louvre no ceja. Según la información publicada el martes por la noche por el diario Le Monde, una auditoría de seguridad realizada en 2018 ya señalaba la “vulnerabilidad” del acceso utilizado por los ladrones. La dirección del museo asegura que sólo tomó conocimiento de la advertencia después del robo

    Policías junto a la grúa que se utilizó para el robo en el museo del Louvre, en París, el 19 de octubre de 2025.

    Policías junto a la grúa que se utilizó para el robo en el museo del Louvre, en París, el 19 de octubre de 2025.

    FOTO

    Dimitar DILKOFF / AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    La investigación sobre el robo en el museo del Louvre avanza: dos hombres y dos mujeres fueron detenidos en el marco de la investigación del robo de joyas, que se suman a las cuatro personas ya imputadas en este caso, anunció el martes la fiscalía.

    Mientras la policía continúa su trabajo, la polémica por el robo no se desinfla. A las auditorías, que ya habían señalado graves problemas en la seguridad del museo, se agrega ahora el descubrimiento de un estudio de 2018 revelado este miércoles por el diario Le Monde.

    Leé además

    La investigación sobre el robo de joyas del Museo del Louvre continúa, tras el anuncio de la imputación de dos sospechosos, el 1 de noviembre de 2025.
    Francia

    Robo en el Louvre: dos nuevos imputados, entre ellos una mujer de 38 años

    Por RFI
    Policía parisina vigila las instalaciones del museo Louvre.
    Francia

    Contraseña: “LOUVRE”, investigación revela las insólitas fallas de seguridad que acarreaba el museo

    Por RFI

    Según la información publicada el martes por la noche por el diario, una auditoría de seguridad realizada en 2018 ya señalaba la “vulnerabilidad” que representaba el balcón por el que entraron los ladrones y destacaba que se podía acceder a él con un montacargas, lo que guarda inquietantes similitudes con el modus operandi utilizado. La dirección actual indicó al periódico que no tuvo este documento en su poder hasta después del robo.

    A principios de noviembre, el Tribunal de Cuentas, jurisdicción encargada de supervisar el uso del dinero público, estimó que el museo más visitado del mundo había “privilegiado las operaciones visibles y atractivas” en detrimento de la seguridad.

    Ante su alarmante estado de deterioro, el museo, situado en la orilla derecha del Sena, fue objeto a principios de año del anuncio por parte del presidente Emmanuel Macron de un proyecto “colosal” para descongestionarlo y modernizarlo, con un nuevo acceso, una sala dedicada a la Gioconda y entradas más caras para los no europeos.

    Embed - El Louvre bajo escrutinio: seguridad sacrificada por estética, según Tribunal de Cuentas de Francia

    Más detenidos

    Mientras tanto, la investigación continúa. Dos hombres y dos mujeres fueron arrestados, que se suman a las cuatro personas ya imputadas en este caso, anunció el martes la fiscalía.

    "Cuatro personas fueron detenidas", dos hombres de 38 y 39 años, y dos mujeres de 31 y 40, indicó en un comunicado la fiscal de París, Laure Beccuau, sin precisar de qué son sospechosos.

    Según el diario Le Parisien, entre los detenidos, figura el cuarto hombre que participó en el espectacular robo, que dio la vuelta al mundo. Los otros tres fueron arrestados en octubre.

    El 19 de octubre, unos delincuentes lograron introducirse en el museo y robar en pocos minutos joyas de la Corona francesa valoradas en unos 100 millones de dólares. Las piezas siguen sin aparecer.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Seguridad social

    Jubilaciones del régimen de AFAP llegarán a 100.000 este año: monto promedio fue $ 9.675 en 2024

    Por Catalina Misson
    Partido Nacional

    Martín Lema y la autocrítica: “Un gran gobierno que no pudimos capitalizar en la campaña electoral”

    Por Redacción Búsqueda
    Medios de comunicación

    Sindicatos de TV Ciudad en alerta por anuncios de la dirección sobre renovaciones y ceses

    Por Redacción Búsqueda
    Tecnología

    La Udelar impulsa la IA en salud y advierte una “concentración” en Presidencia de competencias científicas

    Por José Frugoni

    Te Puede Interesar

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Tras el “escándalo” del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi durante el Desayunos Búsqueda.
    Video

    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    Por Redacción Búsqueda