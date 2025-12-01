Solicitud de indulto de Netanyahu divide a la opinión israelí

La solicitud generó reacciones opuestas: mientras algunos manifestantes se reunieron frente a la residencia privada del presidente para rechazar el pedido, otros ciudadanos consideran que el perdón “es necesario”.
Con el argumento de que sus casos judiciales por presunta corrupción “dividen a Israel”, el primer ministro Benjamin Netanyahu pidió un indulto al presidente Isaac Herzog
La solicitud generó reacciones opuestas: mientras algunos manifestantes se reunieron frente a la residencia privada del presidente para rechazar el pedido, otros ciudadanos consideran que el perdón “es necesario”.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
En octubre, el presidente estadounidense Donald Trump hizo la misma solicitud en favor del premier a Herzog.
FUENTE:FRANCE24