  • Cotizaciones
    lunes 01 de diciembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Solicitud de indulto de Netanyahu divide a la opinión israelí

    Con el argumento de que sus casos judiciales por presunta corrupción “dividen a Israel”, el primer ministro Benjamin Netanyahu pidió un indulto al presidente Isaac Herzog

    Benjamín Netanyahu.

    Benjamín Netanyahu.

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    La solicitud generó reacciones opuestas: mientras algunos manifestantes se reunieron frente a la residencia privada del presidente para rechazar el pedido, otros ciudadanos consideran que el perdón “es necesario”.

    En octubre, el presidente estadounidense Donald Trump hizo la misma solicitud en favor del premier a Herzog.

    Leé además

    El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, sale del hospital DF Star de Brasilia el 14 de septiembre de 2025.
    Video
    Brasil

    Jair Bolsonaro es enviado a prisión por riesgo de fuga tras intentar romper su tobillera electrónica

    Por  France 24  y Redacción Búsqueda
    Embed - Solicitud de indulto de Netanyahu divide a la opinión israelí

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Javier Milei

    ¿Existe una estética oficial de la era Milei o de la derecha global?

    Por Damián Tabarovsky
    Mundial 2030

    “Un solo partido de fútbol no puede financiar” la reforma del Estadio Centenario para el 2030, dice el canciller

    Por  Ismael Grau  y Santiago Sánchez
    Desayunos Búsqueda

    Orsi defiende el “rumbo” de su gobierno de “filo progresista” y reivindica su liderazgo, pero admite “gusto a poco” con lo hecho hasta ahora

    Por Victoria Fernández
    Partido Colorado

    Andrés Ojeda lleva la orgánica del Partido Colorado por el interior, en una gira paralela a la de Vamos Uruguay

    Por Leonel García

    Te Puede Interesar

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Tras el “escándalo” del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi durante el Desayunos Búsqueda.
    Video

    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    Por Redacción Búsqueda