    domingo 01 de marzo de 2026

    Tras la muerte de Jamenei, Israel bombardea Teherán e Irán extiende sus ataques en el Golfo

    Nueva oleada de ataques israelíes golpea la capital iraní mientras Teherán responde contra bases de Estados unidos y aliados del Golfo Pérsico. Hay bajas estadounidenses y víctimas en Israel

    Humo se eleva en el centro de Teherán tras un ataque israelí en Irán, el 1 de marzo de 2026.&nbsp;

    Humo se eleva en el centro de Teherán tras un ataque israelí en Irán, el 1 de marzo de 2026. 

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Manifestantes sostienen un retrato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, y una bandera iraní durante una protesta contra el ataque de Estados Unidos a Irán, frente al Ayuntamiento de Los Ángeles, California, el sábado 28 de febrero de 2026.
    El presidente Donald J. Trump supervisa las operaciones militares de Estados Unidos en Irán: Operación Furia Épica, 28 de febrero de 2026.
    Embed - Intercambio de ataques en Medio Oriente: Irán bombardea Israel y Omán reporta ataque a petrolero

    Primeras bajas estadounidenses

    El United States Central Command (USCC) confirmó la muerte de tres soldados estadounidenses y que otros cinco resultaron gravemente heridos durante la operación en curso. No se precisaron detalles sobre el lugar de los hechos.

    En paralelo, el Pentágono negó que el portaaviones USS Abraham Lincoln haya sido alcanzado por misiles iraníes, como aseguró la Guardia Revolucionaria. “Los misiles lanzados ni siquiera se acercaron”, indicó el mando estadounidense, que afirmó que el buque continúa operando con normalidad.

    A su vez, el USCC aseguró haber hundido una corbeta iraní de clase Jamaran en el Golfo de Omán.

    Embed

    Víctimas en Israel

    Irán lanzó nuevas andanadas de misiles contra territorio israelí. Al menos cuatro personas murieron en la ciudad de Beit Shemesh, en el centro del país, tras el impacto directo de un proyectil, según informó el servicio de emergencias Magen David Adom.

    Las autoridades israelíes no descartaron nuevas interceptaciones y reforzaron las alertas en distintas zonas del país.

    Embed - ¿Cuál es la presencia militar de Estados Unidos en Medio Oriente? • FRANCE 24 Español

    Tensión en el Golfo

    La crisis se extendió a terceros países del Golfo Pérsico. Arabia Saudita interceptó misiles dirigidos contra el aeropuerto internacional de Riad y la base aérea Prince Sultan, que alberga tropas estadounidenses. Según una fuente regional, no hubo víctimas ni daños relevantes.

    En Emiratos Árabes Unidos, un dron iraní provocó un incendio en la base naval de Al Salam, en Abu Dabi, donde operan fuerzas francesas. El Ministerio de Defensa emiratí informó que no se registraron víctimas.

    FUENTE:FRANCE24

    Canciller Mario Lubetkin.
    Uruguay expresa "extrema preocupación" por los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán y llama a "la desescalada de la violencia"

    Una invitación y una reflexión

    Una invitación y una reflexión

    Por Guillermo Draper
    Los chiítas iraquíes llevan un retrato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante una protesta contra los ataques estadounidenses e israelíes a Irán en Bagdad, el 28 de febrero de 2026.
    Israel afirma que el líder supremo de Irán murió en los bombardeos conjuntos con Estados Unidos

    Presidente Yamandú Orsi.

    Opción: aprobación del gobierno de Yamandú Orsi cae a 23%

    // Leer el objeto desde localStorage