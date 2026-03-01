Tras la muerte de Jamenei, Israel bombardea Teherán e Irán extiende sus ataques en el Golfo

La escalada militar tras la muerte del líder supremo iraní, Ali Jamenei , sumó este domingo nuevos episodios de alta intensidad. El Ejército de Israel lanzó de madrugada una oleada de bombardeos contra una treintena de objetivos militares en Irán , incluidos puntos en Teherán.

Irán respondió ampliando sus ataques contra bases estadounidenses y posiciones en países del Golfo. El régimen prometió una represalia “más feroz” tras la muerte del ayatolá, mientras el presidente de Estados Unidos , Donald Trump, advirtió que Washington responderá con “una fuerza nunca antes vista” si continúan las acciones iraníes .

El United States Central Command (USCC) confirmó la muerte de tres soldados estadounidenses y que otros cinco resultaron gravemente heridos durante la operación en curso. No se precisaron detalles sobre el lugar de los hechos.

En paralelo, el Pentágono negó que el portaaviones USS Abraham Lincoln haya sido alcanzado por misiles iraníes, como aseguró la Guardia Revolucionaria. “Los misiles lanzados ni siquiera se acercaron”, indicó el mando estadounidense, que afirmó que el buque continúa operando con normalidad.

A su vez, el USCC aseguró haber hundido una corbeta iraní de clase Jamaran en el Golfo de Omán.

Víctimas en Israel

Irán lanzó nuevas andanadas de misiles contra territorio israelí. Al menos cuatro personas murieron en la ciudad de Beit Shemesh, en el centro del país, tras el impacto directo de un proyectil, según informó el servicio de emergencias Magen David Adom.

Las autoridades israelíes no descartaron nuevas interceptaciones y reforzaron las alertas en distintas zonas del país.

Tensión en el Golfo

La crisis se extendió a terceros países del Golfo Pérsico. Arabia Saudita interceptó misiles dirigidos contra el aeropuerto internacional de Riad y la base aérea Prince Sultan, que alberga tropas estadounidenses. Según una fuente regional, no hubo víctimas ni daños relevantes.

En Emiratos Árabes Unidos, un dron iraní provocó un incendio en la base naval de Al Salam, en Abu Dabi, donde operan fuerzas francesas. El Ministerio de Defensa emiratí informó que no se registraron víctimas.

