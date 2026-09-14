Suecia afronta la incertidumbre política tras unas elecciones muy ajustadas

Las elecciones del domingo 13 también supusieron un revés inesperado para el partido de extrema derecha Demócratas de Suecia, que perdió terreno por primera vez desde que entró en el parlamento hace 16 años.

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La líder de la oposición de izquierda, Magdalena Andersson, del Partido Socialdemócrata, y el primer ministro conservador saliente, Ulf Kristersson, han manifestado su deseo de explorar opciones de coalición para hacerse con el poder, pero ambos tendrían que hacer importantes concesiones para obtener la mayoría.

Aunque la izquierda mantenía una ligera ventaja, se preveía que el bloque se enfrentaría a negociaciones espinosas para formar gobierno, y se esperaba que las conversaciones se prolongaran durante varias semanas. El Parlamento podrá votar sobre un nuevo primer ministro el 29 de setiembre como muy pronto.

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Tras las elecciones de 2022, se tardó 37 días en formar gobierno, mucho menos que los 134 días que se tardaron en hacerlo en 2018.

El analista político Mats Knutson, de la cadena pública SVT, afirmó que era probable que ambos bloques acabaran en un “punto muerto que allana el camino a un proceso largo y problemático para la formación de un gobierno, que podría terminar en elecciones anticipadas”. “Una o varias partes podrían tener que abandonar sus 'líneas rojas'”, agregó.

Con el 95% de los votos escrutados el lunes, los cuatro partidos de la oposición mantenían una mayoría de tres escaños en el parlamento de 349 escaños sobre la alianza de derecha del primer ministro Kristersson, que incluye a la extrema derecha antiinmigración.

Sin embargo, los observadores advirtieron que esos resultados aún podrían cambiar, ya que algunos votos no se habían contabilizado hasta el miércoles.

“La situación es realmente tensa y se ha polarizado cada vez más en Suecia en los últimos años”, declaró el lunes a la AFP Mikko Duvaldt, un obrero de la construcción de 48 años. “Va a ser una situación difícil para ambas partes a la hora de formar gobierno”, añadió.

Fracturado

Si se confirma la mayoría de izquierda, Andersson, un firme defensor del estado de bienestar sueco, intentará formar gobierno con los otros tres partidos de izquierda: los Verdes, la izquierda y el centro. Pero el bloque está fracturado por profundas diferencias ideológicas.

El centro ha declarado que se negará a apoyar a cualquier gobierno, incluido el de izquierda, y la izquierda ha declarado que no apoyará a ningún gobierno del que no forme parte. Mientras tanto, se espera que el primer ministro saliente, Kristersson, intente ganarse el apoyo del Partido del Centro, que hasta 2019 formaba parte del bloque de derecha, para intentar conseguir una mayoría a su favor.

“Por lo tanto, incluso si se mantiene el resultado de esta noche, examinaré si dentro de esta mayoría parlamentaria no socialista existen posibilidades de encontrar una configuración de gobierno viable”, dijo Kristersson a sus seguidores la noche de las elecciones.

Annika Freden, profesora asociada de ciencias políticas en la Universidad de Lund, dijo que Kristersson podía esperar un trato frío por parte del centro. “Se espera que Kristersson se acerque al centro, pero el centro se opone fundamentalmente a formar una alianza con la extrema derecha, así que no se logrará nada”, dijo. Según declaró a la AFP, creía que los partidos harían todo lo posible por evitar una nueva votación.

Las negociaciones de la izquierda girarán en torno a “cuánto pueden conseguir y determinarán si se relajan las líneas rojas y cuándo”. “En Suecia tenemos una cultura de negociación y existe una fuerte reticencia a convocar elecciones anticipadas”.

Deslizamientos de la extrema derecha

El partido antiinmigración Demócratas de Suecia cayó al 17,6% desde más del 20% hace cuatro años, relegándolo al tercer lugar por detrás de los socialdemócratas y los moderados de Kristersson.

Los observadores atribuyeron el descenso al hecho de que las políticas estrictas en materia de migración y delincuencia se habían convertido en parte de la política general.

“Los temas de migración fueron más acuciantes entre 2015 y 2016, y ahora muchos partidos están a favor de una política restrictiva, mientras que los Demócratas de Suecia no han logrado imponerse en otros temas”, declaró Freden a la AFP.

Con AFP

FUENTE:FRANCE24