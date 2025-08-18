  • Cotizaciones
    Terence Stamp: de icono del cine independiente a villano de éxito de taquilla

    Ya sea como una mujer transgénero viajera en Priscilla, reina del desierto, un supervillano intergaláctico en Superman o una belleza misteriosa en Theorem, Terence Stamp, quien murió el domingo a los 87 años, cautivó al público de películas experimentales y éxitos de taquilla de Hollywood

    Terence Stamp

    Terence Stamp

    FOTO

    AFP
    RFI
    Por RFI

    Su audaz carrera, que duró décadas, osciló entre grandes producciones como The Sicilian de Michael Cimino y películas independientes como The Hit de Stephen Frears o The Limey de Steven Soderbergh.

    Emblema de los Swinging Sixties de Londres, mostró una presencia magnética en la pantalla desde sus primeros papeles, ganando inmediatamente premios y admiradores.

    Su gran éxito se produjo en 1962 al interpretar a un marinero angelical ahorcado por matar a uno de sus compañeros de tripulación en Billy Budd de Peter Ustinov, película por la que obtuvo una nominación al Óscar y un Globo de Oro.

    También ganaría el premio al mejor actor masculino en Cannes en 1965 por El coleccionista, una retorcida historia de amor basada en una novela de John Fowles.

    Stamp nació en Londres el 22 de julio de 1938. Su padre trabajaba como avivador de calderas en barcos y su familia de siete miembros vivía hacinada en un apartamento sin baño en el este de Londres.

    En entrevistas posteriores, contaría que experimentó hambre durante su infancia, así como también enfrentó problemas en la escuela debido a su acento de clase trabajadora.

    Embed - The Limey (1/11) Movie CLIP - Tell Him I'm Coming! (1999) HD

    Descubierto por Fellini

    Inspirado por Gary Cooper y James Dean, soñó con ser actor desde muy joven y abandonó su hogar a los 17 años, con una beca para una escuela de teatro en contra de los deseos de su padre.

    A principios de la década de 1960, el cine británico comenzó a interesarse por la clase trabajadora y Ken Loach contrató a Stamp para su primera película, Poor Cow, en 1967.

    Su encuentro con el director italiano Federico Fellini ese mismo año fue decisivo.

    Mientras buscaba “al actor inglés más decadente” para su segmento de Los espíritus de los muertos, Fellini eligió a Stamp para el papel de un actor borracho seducido por el diablo disfrazado de niña.

    Otro director italiano, Pier Paolo Pasolini, lo eligió en Teorema de 1969, para el papel de un enigmático outsider que seduce a los miembros de una familia burguesa de Milán.

    Pero los papeles escandalosos de Stamp pasaron de moda y durante una década tuvo dificultades para encontrar trabajo.

    Se embarcó en una gira mundial mística y se estableció en la India, donde estaba estudiando en un ashram en 1977, cuando su agente se puso en contacto con él y le ofreció el papel del General Zod en Superman.

    Embed - Superman II (1980) - Kneel Before Zod Scene (5/10) | Movieclips

    De Priscilla a los hombres duros

    Su carrera despegó nuevamente y pronto se convirtió en el rostro de referencia para los directores de Hollywood que buscaban villanos británicos.

    El papel de Bernadette en Priscilla llegó a mediados de los años 90, justo cuando se estaba cansando de esos papeles de actores duros de Hollywood.

    Sin embargo, unos años más tarde regresó al territorio familiar de The Limey, interpretando a un ex convicto británico que viaja a California para descubrir quién mató a su hija.

    El director Steven Soderbergh utilizó escenas de Pobre Vaca que capturan a Stamp en sus deslumbrantes años como una belleza inglesa de los sesenta.

    Una de sus últimas películas, Last Night in Soho (2021), fue un thriller sobrenatural en el que un adolescente era perseguido por personajes de los vibrantes años sesenta de Londres, lo que marcó el punto de partida de una deslumbrante carrera de Stamp.

    Embed - The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert (1994) - Finally Scene (7/8) | Movieclips

    Con AFP

    FUENTE:RFI

