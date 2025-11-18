Trump cambia de postura y respalda una votación para liberar los archivos de Epstein

Según las autoridades, Epstein murió en 2019 por suicidio mientras esperaba juicio por presunta trata de menores con fines sexuales. Su socia, Ghislaine Maxwell, cumple 20 años de prisión por esos mismos delitos.
El presidente dio marcha atrás y decidió apoyar una votación en la Cámara de Representantes para divulgar más archivos vinculados al fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein. Trump afirmó que los republicanos deben respaldar la publicación porque “no tenemos nada que ocultar”
Donald Trump calificó la controversia sobre su antiguo amigo como un “engaño demócrata”, tras la difusión de correos electrónicos —obtenidos de la herencia de Epstein— en los que este escribió que Trump “sabía de las chicas”.
Antes de morir, Epstein ya debía registrarse como delincuente sexual en Florida tras declararse culpable en 2008 de solicitar prostitución, incluida la de una menor.
Críticos acusan a Trump de intentar ocultar información sobre presuntos comportamientos indebidos, algo que él niega.
La polémica ha abierto grietas dentro del movimiento MAGA y lo ha distanciado de aliados como Marjorie Taylor Greene, a quien retiró su apoyo para la reelección en 2026. “Algunos miembros del Partido Republicano están siendo usados y no podemos permitirlo”, escribió Trump sobre quienes se apartaron de su postura inicial.
Tras la publicación de los correos, los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara afirmaron que estos “plantean serias preguntas sobre Donald Trump y su conocimiento de los horribles crímenes de Epstein”. Los mensajes también incluyen intercambios con Larry Summers, exasesor de Barack Obama y expresidente de Harvard, y detallan la cercanía del expresidente Bill Clinton con el financiero en los años 1990 y 2000.
Trump pidió a la fiscal general Pam Bondi y al FBI que investiguen los vínculos entre Epstein y Clinton.
