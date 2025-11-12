  • Cotizaciones
    miércoles 12 de noviembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Difunden emails atribuidos a Epstein en los que afirma que Trump “estuvo horas” en su casa con una víctima de tráfico sexual

    Legisladores demócratas divulgaron correos que vinculan al presidente estadounidense con el pedófilo Jeffrey Epstein. Los mensajes apuntan a que Donald Trump conocía las conductas del delincuente sexual y habría pasado tiempo con una de sus víctimas, aunque el mandatario niega cualquier implicación

    Un hombre señala una fotografía de Trump y Epstein después de que esta fuera instalada extraoficialmente en una parada de ómnibus el 17 de julio en Londres

    Un hombre señala una fotografía de Trump y Epstein después de que esta fuera instalada extraoficialmente en una parada de ómnibus el 17 de julio en Londres

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Congresistas del Partido Demócrata de Estados Unidos (EE.UU.) publicaron este miércoles correos electrónicos en los que el delincuente sexual Jeffrey Epstein sugiere que Donald Trump sabía de su conducta, y donde afirma que el ahora presidente “estuvo horas” en su casa con una de las víctimas.

    Trump ha negado cualquier implicación y conocimiento de las actividades de tráfico sexual de quien fuera su amigo, que falleció por suicidio en una prisión federal en 2019 mientras aguardaba ir a juicio.

    Leé además

    Foto de archivo: Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir Technologies, habla en la Conferencia Bitcoin 2022 en el Centro de Convenciones de Miami Beach, Florida, el 7 de abril de 2022.
    Estados Unidos

    Musk, Thiel y Bannon aparecen en las agendas de Epstein publicadas por los demócratas

    Por France 24
    En el libro escrito en colaboración con la escritora con seudónimo Amy Wallace, Giuffre dice haber mantenido relaciones sexuales con Andrés y con Epstein en tres ocasiones distintas.
    Nuevo libro

    “Fui golpeada y estrangulada”: el relato póstumo de Virginia Giuffre, víctima de Epstein

    Por Redacción Galería
    Embed - ¿Qué vínculo tenían Donald Trump y Jeffrey Epstein?

    Pero los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes dijeron que los correos electrónicos “plantean serias preguntas sobre el presidente estadounidense y su conocimiento de los crímenes horribles de Epstein”.

    El furor alrededor del financiero desacreditado sigue agitando la administración de Trump cuatro meses después de que su Departamento de Justicia cerrara efectivamente el caso, anunciando que no había más información que compartir.

    Ansiosos por capitalizar la controversia

    Los demócratas en la Cámara, ansiosos por capitalizar la controversia, han estado intentando forzar una votación para obligar a la publicación de todos los archivos del caso Epstein.

    En los correos electrónicos recién publicados dirigidos a la antigua asociada Ghislaine Maxwell, quien fue condenada por tráfico sexual tras la muerte de Epstein, y al autor Michael Wolff, Epstein afirma que Trump pasó tiempo significativo con una mujer que los demócratas del Comité de Supervisión describen como una víctima del tráfico sexual de Epstein.

    Embed - Ghislaine Maxwell: de pareja y cómplice de Jeffrey Epstein a la cárcel

    En un correo electrónico dirigido a Wolff compartido por los demócratas y fechado el 31 de enero de 2019, Epstein supuestamente escribió: “Por supuesto que [Trump] sabía acerca de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara”.

    En otro mensaje de abril de 2011, Epstein le dijo a Maxwell: “Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado aún es Trump”.

    En ese mensaje añadió, en alusión a una víctima no identificada: “Pasó horas en mi casa con él, nunca se ha mencionado”.

    Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara obtuvieron los correos electrónicos después de forzar a los herederos legales de Epstein a principios de este año.

    Trump no ha sido acusado de ningún delito en conexión con Epstein o Maxwell.

    Con AFP

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Caso Cardama

    Javier García como miembro interpelante por Cardama: en el Partido Nacional dicen que era la “única” opción

    Por Federico Castillo
    Polémica en ASSE

    La Jutep falló sobre el caso Danza: “No existe incompatibilidad”

    Por Redacción Búsqueda
    Medios públicos

    Secan archivó investigación al no acreditar que sus autoridades hayan “censurado” a panelista de ‘Buscadores’

    Por Nicolás Delgado
    Seguridad Pública

    Violencia en el fútbol: el Poder Ejecutivo prepara una normativa para accionar de oficio contra barras bravas

    Por Juan Francisco Pittaluga

    Te Puede Interesar

    La mayoría de las personas confía en que sus datos personales están protegidos por bancos, pero no así por las redes sociales.

    Solo dos de cada 10 uruguayos dicen tener conocimiento sobre ciberseguridad y protección de datos personales

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Palacio Legislativo.

    El Partido Nacional y el MGAP apoyan reasignar fondos de exportaciones lácteas de Latu a Inale

    Por Agro de Búsqueda
    Un hombre señala una fotografía de Trump y Epstein después de que esta fuera instalada extraoficialmente en una parada de ómnibus el 17 de julio en Londres
    Video

    Difunden emails atribuidos a Epstein en los que afirma que Trump “estuvo horas” en su casa con una víctima de tráfico sexual

    Por RFI
    Guillermo Tolosa, presidente del BCU

    Firma de “consentimiento” al depositar en dólares será como octógonos en los alimentos, dice titular del BCU

    Por Ismael Grau