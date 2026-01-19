Trump reaviva la disputa por Groenlandia y vincula su ofensiva política a la frustración por el Nobel de la Paz

La polémica se desató a partir de un mensaje escrito que Donald Trump envió al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, y que luego fue compartido con otros gobiernos aliados. En ese texto, el presidente estadounidense vinculó explícitamente su renovada presión sobre Groenlandia con el hecho de no haber sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz.

“Considerando que su país decidió no otorgarme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido ocho guerras, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz”, escribió Trump, según reprodujo la agencia Reuters. Aunque aclaró que la paz seguirá siendo “predominante”, sostuvo que ahora puede concentrarse en “lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos de América”.

La mención al Nobel no es menor: el galardón se entrega en Oslo y es decidido por un comité noruego, lo que da a la crítica de Trump un destinatario político concreto en medio de una disputa diplomática mayor.

El intercambio se produjo luego de que Støre y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, enviaran un mensaje conjunto a Trump para expresar su oposición a la decisión de imponer aranceles a aliados europeos. Según el gobierno noruego, esos gravámenes estarían directamente vinculados a la negativa europea a permitir que Estados Unidos (EE.UU.) tome el control de Groenlandia.

En su mensaje, los líderes nórdicos pidieron bajar la tensión y solicitaron una conversación telefónica con el mandatario estadounidense. La respuesta de Trump fue casi inmediata y marcó un endurecimiento del tono, al reafirmar su exigencia sobre la isla ártica, territorio autónomo bajo soberanía danesa.

Finlandia busca desdramatizar el escenario militar

Pese a la retórica confrontativa de Trump, desde Helsinki intentaron poner paños fríos. El presidente finlandés Alexander Stubb declaró este lunes que considera improbable que EE.UU. recurra a la fuerza militar para tomar Groenlandia, incluso cuando Trump ha insistido públicamente en que no descarta esa opción.

La posición finlandesa apunta a evitar una escalada verbal o política que pueda trasladarse al plano de la seguridad regional, especialmente en un contexto de tensiones geopolíticas crecientes en el Ártico y el norte de Europa.

Bruselas traza una línea roja sobre la soberanía

Desde la Unión Europea, la reacción fue más institucional pero no menos firme. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reveló que durante una reunión con una delegación bipartidista del Congreso de EE.UU. en el Foro Económico Mundial de Davos advirtió sobre la “necesidad de respetar inequívocamente” la soberanía de Groenlandia y de Dinamarca.

Von der Leyen subrayó que este punto es “de suma importancia para nuestra relación transatlántica”, aunque aclaró que la UE sigue dispuesta a cooperar estrechamente con Washington, la OTAN y otros aliados en materia de seguridad, siempre en coordinación con Dinamarca.

En paralelo, la presidenta de la Comisión cuestionó la política comercial de la Casa Blanca al afirmar que los aranceles “van en contra de los intereses comunes” tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos.

FUENTE:FRANCE24