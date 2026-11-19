“Los tres jefes de Estado mantuvieron un intercambio profundo de opiniones sobre la situación internacional actual y se comprometieron a defender la estabilidad estratégica y la seguridad internacional”, se lee en la declaración conjunta emitida tras la reunión celebrada en la ciudad china de Shenzhen.

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Tras más de 80 minutos, la reunión trilateral histórica de Xi, Trump y Putin, en el marco de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), ha finalizado con una declaración final conjunta.

La declaración incluye un compromiso para mantener la estabilidad estratégica y la seguridad internacional. También plantea aumentar la producción y el suministro de derivados del petróleo. Los tres países cuestionaron el papel de los tribunales internacionales, entre ellos la Corte Penal Internacional (CPI), que mantiene una orden de arresto contra Putin. El documento sostiene que estos organismos se han excedido en sus funciones. En materia nuclear, los mandatarios se comprometieron a evitar una guerra atómica y a mantener el diálogo sobre la proliferación de armas nucleares.

Estados Unidos Trump llega a China antes de la histórica cumbre trilateral con Putin y Xi

China Xi, Trump y Putin se reúnen en China antes de la histórica cumbre trilateral

El presidente Xi describió su reunión con Putin y Trump como “positiva, constructiva y altamente productiva”, según la cadena estatal china CCTV.

Xi afirmó que los tres coincidieron en que las grandes potencias deben respetar las preocupaciones legítimas de seguridad de todas las naciones y que, “mientras continúe el diálogo y la puerta permanezca abierta, existe esperanza de paz”.

Por su parte, funcionarios rusos describieron el ambiente durante el encuentro como “bueno” en declaraciones a la televisión estatal rusa. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que Ucrania no fue el tema principal de las conversaciones entre los líderes.

Trump partió inmediatamente después de la reunión de regreso a Estados Unidos.

Presentada como la cita más esperada de la cumbre del APEC, esta reunión a tres bandas había comenzado con un llamado de Xi a entenderse: 'Cuando las grandes potencias están en armonía, el mundo está en paz. Cuando se enfrentan, el mundo cae en el caos'. Putin a su derecha y Trump a su izquierda compartieron sus expectativas del encuentro.

El presidente ruso, tras subrayar la responsabilidad como grandes potencias de preservar la paz y la estabilidad, insistió en los intereses comunes de los tres países para cerrar conflictos, incluido el de Ucrania.

El guante ha sido recogido por Trump, quien ha planteado que algo se podrá hacer para resolver los problemas entre Rusia y Ucrania. Por otro lado, ha destacado la posición única que enfrentan como tres potencias nucleares para llegar a abordar la reducción de las armas nucleares.

En un encuentro con gran peso simbólico, Xi se felicita del éxito diplomático de reunir a Putin y a Trump en esta trilateral, al margen del foro económico del APEC. Con esta cita, China demuestra que su ascenso tecnológico y comercial le otorga también un mayor peso en la política mundial, a la que lleva un discurso de apuesta multipolar.

No obstante, el reto es ver en la práctica cómo su influencia puede determinar la resolución de asuntos espinosos como la guerra en Ucrania.

Aunque tanto Xi como Trump destacaron la importancia de la cumbre, analistas señalaron que esta tenía un carácter más simbólico y que no iba a lograr avances concretos.

Desarme nuclear

Por su parte, Trump abordó el desarme nuclear, otra de las cuestiones candentes entre los países con mayor arsenal atómico del mundo.

Según el estadounidense, los tres países están en “una posición única” para reducir el número de armas nucleares y “para disminuir el riesgo de que esas armas lleguen a utilizarse alguna vez”, aunque reconoció que es “algo muy difícil de llevar a cabo”.

“Hay que hacer todo lo posible para evitar una guerra nuclear”, insistió por su parte Xi, quien describió el arma atómica como una “espada de Damocles” suspendida sobre la humanidad.

Con información de Nerea Hernández, corresponsal de RFI en Pekín

FUENTE:RFI