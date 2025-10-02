  • Cotizaciones
    Un año de Sheinbaum: la más aprobada en cinco sexenios

    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, alcanza un 79% de popularidad, superando a sus antecesores.

    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa en Palacio Nacional de la Ciudad de México.

    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla en una rueda de prensa en Palacio Nacional de la Ciudad de México.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    Su firme postura frente a la guerra arancelaria con Estados Unidos y las políticas migratorias ha definido su liderazgo.

    Además, Sheinbaum ha reiterado que no aceptará una relación de subordinación frente a Washington.

    Personas sostienen carteles en una protesta por el aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, este viernes en Ciudad de México (México). 
    Video
    México

    Once años después: familias de Ayotzinapa exigen justicia para los 43 estudiantes desaparecidos

    Por France 24
    María Cecilia Sánchez Sandoval, Karina Sierra, Andrés Ruiz Pérez, Santiago Ballina García y Jonathan Elías Álvarez Alzúa.
    Ceremonia

    En la residencia de México, más de 300 personas conmemoraron el tradicional Grito de Independencia

    Por Felipe Barbeito
    Embed - Un año de Claudia Sheinbaum: supera índice de aprobación de los últimos cuatro presidentes de México

    FUENTE:FRANCE24

