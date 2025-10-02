Un año de Sheinbaum: la más aprobada en cinco sexenios

Su firme postura frente a la guerra arancelaria con Estados Unidos y las políticas migratorias ha definido su liderazgo.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, alcanza un 79% de popularidad, superando a sus antecesores.
Su firme postura frente a la guerra arancelaria con Estados Unidos y las políticas migratorias ha definido su liderazgo.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
Además, Sheinbaum ha reiterado que no aceptará una relación de subordinación frente a Washington.
FUENTE:FRANCE24